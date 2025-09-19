Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Τα χαρακτηριστικά που κάνουν έναν κηδεμόνα σκύλου πρότυπο συμπεριφοράς και παιδείας
Pet Stories 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν έναν κηδεμόνα σκύλου πρότυπο συμπεριφοράς και παιδείας

Ενσυναίσθηση, ευσυνειδησία και περιβαλλοντική ευαισθησία, χαρακτηριστικά του κηδεμόνα σκύλου που … κλείνουν στόματα και δίνουν μαθήματα ηθικής και πολιτισμού

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πώς μπορεί ένας κηδεμόνας σκύλου να γίνει πρότυπο συμπεριφοράς και παιδείας;

Ένας σωστός κηδεμόνας σκύλου, σύμφωνα με την ενεργειακή εκπαιδεύτρια σκύλων, Ρενάτα Γρυπάρη, χαρακτηρίζεται από τρεις αρετές: την ενσυναίσθηση, την ευσυνειδησία και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Επισημαίνει ότι, ο κηδεμόνας σκύλου θα πρέπει να είναι σωστός απέναντι στον σκύλο του και στους τρίτους και με το παράδειγμα του να διδάσκει ήθος και πολιτισμό.

Η απόκτηση ενός σκύλου είναι μια εύκολη, αλλά όχι και απλή, υπόθεση.

Συνεπάγεται υποχρεώσεις, μεγάλη ευθύνη και σωστή συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που δεν είναι φιλόζωοι. Και μπορεί να συναντήσει σε οποιοδήποτε μέρος.

Ο σωστός κηδεμόνας θα πρέπει να έχει συνείδηση των συνεπειών των πράξεών του

Πρέπει να (απο)δείξουμε ότι φιλοζωία σημαίνει, πάνω απ’ όλα, παιδεία!

Τι εννοούμε, λοιπόν, με το τρίπτυχο του σωστού φιλόζωου και κηδεμόνα σκύλου;

Η κα Ρενάτα Γρυπάρη μάς περιγράφει τα τρία χαρακτηριστικά του σωστού κηδεμόνα σκύλου.

Ενσυναίσθηση

Η ενσυναίσθηση είναι η αρετή, να μπορεί κάποιος να μπαίνει στη θέση του άλλου. Εν προκειμένω στη θέση ενός ανθρώπου που δεν έχει ζήσει ποτέ με κατοικίδια, δεν είχε ποτέ καμία επαφή μαζί τους. Ίσως τον έχουν φοβίσει, μάλιστα, από μικρή ηλικία, ή είχε μια τραυματική εμπειρία. Έτσι, τα φοβάται, τα σιχαίνεται, ή του είναι αδιάφορα.

Δεν αναφέρεται, όπως χαρακτηριστικά λέει η κα Γρυπάρη, σε εκείνους που κάνουν κακό στα ζώα. Αυτοί είναι μια άλλη κατηγορία «ανθρώπων».

Έχουν κάθε λόγο και δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να μη θέλουν τα ζώα στη ζωή τους, και εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε την επιλογή τους.

Αν και από την εμπειρία της, έχει δει ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν για κάποιο λόγο «αναγκαστούν» να ζήσουν με ένα κατοικίδιο, γίνονται οι πιο φανατικοί φιλόζωοι!

Χρέος μας, λοιπόν, είναι να μην τους ενοχλούμε, να μην τους προκαλούμε και να μην τους ασκούμε κριτική. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο σε εμάς που βρισκόμαστε «απέναντι», η υγιής μη φιλοζωία είναι μια επιλογή. Και οφείλουμε να τη σεβαστούμε σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο.

Εννοείται ότι, το ίδιο ισχύει και για εκείνους: Θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι επιλογή μας να έχουμε κατοικίδια. Ότι είναι απολύτως φυσιολογική αυτή η επιλογή, και ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μας «κάνουν πόλεμο».

Ευσυνειδησία

Ευσυνειδησία είναι η βαθιά συνείδηση των υποχρεώσεων και της ευθύνης, που απορρέουν από το γεγονός ότι πήραμε υπό την αποκλειστική φροντίδα μας ένα ζώο.

Ο σωστός κηδεμόνας, λοιπόν, οφείλει να του παρέχει επαρκή και σωστή σίτιση, να το βγάζει βόλτα για εκτόνωση και κοινωνικοποίηση. Να παίζει μαζί του -γιατί το παιχνίδι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι- και να του παρέχει ένα ασφαλές μέρος. Εκεί ο σκύλος θα μπορεί να χαλαρώνει όποτε θέλει, χωρίς να τον εκθέτει σε κινδύνους.

Επίσης, ο σωστός κηδεμόνας, σύμφωνα με την κα Γρυπάρη, θα πρέπει να έχει συνείδηση των συνεπειών των πράξεών του.

Αρκετοί πελάτες της, της έχουν διηγηθεί την ίδια ιστορία: «Στο πάρκο είδαν ότι ο σκύλος μου ήθελε να παίξει και να τρέξει και μου είπαν «λύσε τον, δεν τον λυπάσαι;». Τελικά, όμως, τον έχασα!».

Αυτό που τούς απαντά είναι ότι σίγουρα ο σκύλος μας έχει ανάγκη να τρέξει ελεύθερος, αλλά πάντα σε περιφραγμένο χώρο, ή εάν έχει μάθει να επιστρέφει σε εμάς.

Είναι, λοιπόν, τουλάχιστον ανεύθυνο, όπως χαρακτηριστικά λέει η κα Γρυπάρη, να κάνουμε ριψοκίνδυνα πράγματα που μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες. Επειδή μάς το είπε κάποιος άγνωστος στο πάρκο, ο οποίος, μάλιστα, δεν γνωρίζει τον σκύλο μας.

«Εμείς έχουμε ευθύνη για τον σκύλο μας και αν δεν νιώθουμε έτοιμοι να κάνουμε κάτι ή αν δεν είμαστε σίγουροι για την έκβασή του, δεν το κάνουμε.

Ας αναλογιζόμαστε τις συνέπειες των πράξεών μας, πριν τις κάνουμε και όχι εκ των υστέρων!», τονίζει η ενεργειακή εκπαιδεύτρια σκύλων.

Περιβαλλοντική ευαισθησία

Πολλοί που δεν είναι φιλόζωοι, λέει η κα Γρυπάρη, ασκούν συχνά κριτική στους κηδεμόνες σκύλων ότι δεν μαζεύουν τις ακαθαρσίες του ζώου τους. Και έχουν δίκιο! Άσχετα αν το πρόβλημά τους, δεν είναι πάντα ακριβώς αυτό…

Σύμφωνα με την κυρία Γρυπάρη, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε για τα περιττώματα του σκύλου μας είναι ότι:

● βιοδιασπώνται αργά, με αποτέλεσμα σε περιοχές όπου ο πληθυσμός των σκύλων είναι μεγάλος, τα εγκαταλελειμμένα περιττώματα συσσωρεύονται πιο γρήγορα από ό,τι διασπώνται.

● συντελούν στη ρύπανση του περιβάλλοντος

● δεν γίνονται λίπασμα

Είναι, λοιπόν, προς όφελός μας να μαζεύουμε τα περιττώματα του σκύλου μας. Έτσι δείχνουμε σεβασμό προς τους συμπολίτες μας και παράλληλα καταφέρνουμε να γίνονται δεκτά τα ζώα μας οπουδήποτε, χωρίς παράπονα!

Ο φιλοζωικός πολιτισμός

«Ένα ακόμη μεγαλύτερο και σπουδαιότερο χρέος που έχουμε ως κηδεμόνες σκύλων είναι να δείξουμε, με το παράδειγμά μας, στους μη φιλόζωους τον φιλοζωικό πολιτισμό. Έτσι ώστε να τον ενστερνιστούν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι», παροτρύνει η κα Γρυπάρη.

Τονίζει ότι οι λεκτικές επιθέσεις και η βία δεν οδηγούν πουθενά και δεν ωφελούν κανέναν. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο ομάδες (φιλόζωοι – μη φιλόζωοι) απλώς περιχαρακώνονται, χωρίς κανέναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ τους.

Σκοπός μας είναι, όπως λέει η κα Γρυπάρη, να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι ο φιλόζωος είναι ένας άνθρωπος φιλάνθρωπος, πολιτισμένος και ευγενικός. Ένας άνθρωπος που νοιάζεται για κάθε αδύναμο πλάσμα, που βοηθάει, που σέβεται, που έχει ευαισθησίες, που έχει αρχές και ήθος.

«Με λίγα λόγια, πρέπει να (απο)δείξουμε ότι φιλοζωία σημαίνει, πάνω απ’ όλα, παιδεία!», καταλήγει η ενεργειακή εκπαιδεύτρια σκύλων, Ρενάτα Γρυπάρη.

● Η κυρία Ρενάτα Γρυπάρη είναι απόφοιτη της Σχολής Εκπαίδευσης Σκύλων Boss.

Εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμόζει την ενεργειακή εκπαίδευση, η οποία εστιάζει στο ισορροπημένο ψυχικό δέσιμο μεταξύ κηδεμόνα και σκύλου και τη διαμόρφωση του σωστού ενεργειακού περιβάλλοντος, στο οποίο είναι καλό να ζει και να εκπαιδεύεται ένας σκύλος.

Έχοντας μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τους φοβικούς σκύλους, ειδικεύτηκε στη διαδικασία της ψυχικής τους αποκατάστασης.

Συμμετέχει, επίσης, στο σεμινάριο «Κατοικίδια στην εγκυμοσύνη και τη λοχεία», όπου γίνεται προετοιμασία ζευγαριών για την αρμονική συμβίωση βρέφους και κατοικιδίου.

