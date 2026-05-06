Ο Δήμος Αμυνταίου ξανά στον σιδηροδρομικό χάρτη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε το πρώτο πιλοτικό δρομολόγιο στη σιδηροδρομική γραμμή Έδεσσας – Αμυνταίου – Φλώρινας, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της σύνδεσης της περιοχής μας με τη Θεσσαλονίκη και το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, μετά από τρία χρόνια διακοπής.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμος Αμυνταίου, «η επιστροφή του τρένου στο Αμύνταιο και τη Φλώρινα αποτελεί ουσιαστική και αναγκαία εξέλιξη για την καθημερινότητα των πολιτών, την ασφαλή και οικονομική μετακίνηση, την εξυπηρέτηση φοιτητών, εργαζομένων και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Ο Δήμος Αμυνταίου υποδέχεται την επαναλειτουργία της γραμμής με ικανοποίηση, καθώς πρόκειται για ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, το οποίο ανέδειξε σταθερά προς κάθε αρμόδια κατεύθυνση. Η σιδηροδρομική σύνδεση δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική υποδομή συνοχής, προσβασιμότητας και ισότιμης συμμετοχής του τόπου μας στον συγκοινωνιακό και αναπτυξιακό χάρτη της χώρας».

Το ζητούμενο

Για τον Δήμο Αμυνταίου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου, «η επόμενη ημέρα πρέπει να περιλαμβάνει τακτικά και λειτουργικά δρομολόγια, αναβάθμιση των υποδομών, αξιοποίηση της γραμμής και για εμπορευματικές μεταφορές, καθώς και συνολική ενίσχυση του σιδηροδρομικού ρόλου της περιοχής. Σε μια περίοδο που η Δυτική Μακεδονία αναζητά νέες αναπτυξιακές διεξόδους, ο σιδηρόδρομος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στήριξης της τοπικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού και της αγροδιατροφής» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάρτηση.