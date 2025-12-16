newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος τρένο 300 επιβάτες στον Δομοκό
16 Δεκεμβρίου 2025 | 21:29

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος τρένο 300 επιβάτες στον Δομοκό

Το περιστατικό αυτό αναμένεται να επηρεάσει και το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC 56 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) λόγω διεξαγωγής της κυκλοφορίας σε μονή σιδηροδρομική γραμμή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Απίστευτη ταλαιπωρία για 300 επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity που θέλησαν να ταξιδέψουν από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα το τρένο ακινητοποιήθηκε στις 19:33 στην περιοχή του Δομοκού, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία έως το Λειανοκλάδι, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει το δρομολόγιό της προς την Αθήνα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται διαρκώς κοντά στους περίπου 300 επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Το ανωτέρω συμβάν αναμένεται να επηρεάσει και το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC 56 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) λόγω διεξαγωγής της κυκλοφορίας σε μονή σιδηροδρομική γραμμή.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης, ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Αποζημιώσεις:

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Economy
Μητσοτάκης: Απόπειρα φυγής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με μέτρα για το στεγαστικό

Μητσοτάκης: Απόπειρα φυγής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με μέτρα για το στεγαστικό

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
ΑΠΘ: Αναρτήσεις των πολιτικών με θέματα «τράπεζες» και «δικαστήρια» τραβούν τα περισσότερα κλικ
Ελλάδα 16.12.25

ΑΠΘ: Αναρτήσεις των πολιτικών με θέματα «τράπεζες» και «δικαστήρια» τραβούν τα περισσότερα κλικ

Πολιτικά ενεργοί οι Έλληνες, περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά δεν εμπιστεύονται τους εγχώριους θεσμούς, σύμφωνα με την έρευνα του ΑΠΘ

Σύνταξη
Φοινικούντα: Τα λάθη που πρόδωσαν τους δράστες της δολοφονίας
Ελλάδα 16.12.25

Τα λάθη που πρόδωσαν τους δράστες της δολοφονίας του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Για την υπόθεση συνολικά τέσσερα άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί και οι Αρχές αναζητούν για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα ακόμα ένα που διαφεύγει στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Κυψέλη: «Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της» – Τι λέει η μητέρα της16χρονης μαθήτριας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
Ελλάδα 16.12.25

«Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της» – Τι λέει η μητέρα της16χρονης μαθήτριας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Η μαθήτρια, κόρη συνταξιούχου αστυνομικού, είχε αναγκαστεί να αλλάξει σχολικό περιβάλλον γιατί και σε εκείνο το σχολείο εμφάνιζε προβληματική συμπεριφορά. Την πρώτη στο σχολείο της στην Κυψέλη η μαθήτρια τραυμάτισε την 14χρονη

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας
Ελλάδα 16.12.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η εισαγγελική λειτουργός στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο γεγονός ότι κατά την κρίση της «η δολοφονία Φύσσα ήταν εκτέλεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις

Η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60.000 ευρώ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 16.12.25

Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία δεν θα το αποδεχθεί εάν «το Κίεβο υπογράψει ειρηνευτικές συμφωνίες και στη συνέχεια αρχίσει να τις σαμποτάρει»

Σύνταξη
Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Στην Αργεντινή 16.12.25

Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ομάδα θυμάτων της άγριας καταστολής από το Ιράν των διαδηλώσεων του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» κατέθεσαν μήνυση κατά αξιωματούχων. Τους κατηγορούν για δολοφονίες και στοχευμένες τυφλώσεις.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βαλένθια
Euroleague 16.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βαλένθια

LIVE: Ολυμπιακός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βαλένθια για τη 16η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Γερμανία: Οι άλλοτε ευημερούσες πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίση – Και οι κάτοικοί τους
Οικονομική κρίση 16.12.25

Γερμανία: Οι άλλοτε ευημερούσες πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίση – Και οι κάτοικοί τους

Η κρίση στις πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει τα πρώτα θύματα. Πόλεις που κάποτε καυχιούνταν για το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους τώρα ζουν τη βαθύτερη οικονομική κρίση στην ιστορία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μακρόν, ο Αφρικανός ηγέτης και ένα «πραξικόπημα»
Fake news 16.12.25

Ο Μακρόν, ο Αφρικανός ηγέτης και ένα «πραξικόπημα»

«Βλέπουμε μια δημοσιογράφο δίπλα στο Ελιζέ, που λέει ότι έγινε πραξικόπημα στη Γαλλία, ένας συνταγματάρχης ανέλαβε την εξουσία και άλλα τέτοια», διηγήθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, επικαλούμενος την αφήγηση ενός Αφρικανού ομολόγου του

Σύνταξη
Η προσωπάρχης του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, λέει πως ο πρόεδρος «έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού»
Τους «έθαψε» 16.12.25

Η προσωπάρχης του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, λέει πως ο πρόεδρος «έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού»

Σε μια σειρά συνεντεύξεων με το περιοδικό Vanity Fair, η πανίσχυρη προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, «έκαψε» τον Τραμπ και τους πιο στενούς του συνεργάτες

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μέτρα με καθυστέρηση για στεγαστικό – Επίθεση στην αντιπολίτευση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες
Το μαύρο-άσπρο 16.12.25

Μητσοτάκης: Μέτρα με καθυστέρηση για στεγαστικό – Επίθεση στην αντιπολίτευση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες

«Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δικαιώνει μία εξαετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες
«Επτά χρόνια φαγούρας» 16.12.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες

Η τελευταία εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί θυμίζει Μέριλιν Μονρόε - όταν το είδωλο του κινηματογράφου πόζαρε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα λευκό φόρεμα.

Σύνταξη
Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κύρια προτεραιότητα 16.12.25

Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Έξι επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή. Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι αφορούν την αύξηση προσφοράς ακινήτων.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός
Euroleague 16.12.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός για τη 16η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων
Οικονομικές Ειδήσεις 16.12.25

Η περιπετειώδης ιστορία της Jetοil – Ο καναδοπακιστανός έμπορος ρωσικού πετρελαίου

Η προσωρινή αναστολή της Cetracore – Jetoil ήρθε ως αποτέλεσμα της επιβολής κυρώσεων από τις Βρυξέλλες σε οντότητες που συνεργάζονται με το σκιώδη ρωσικό πετρελαϊκό στόλο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1
«Για όλες εκεί έξω» 16.12.25

Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1

Η Αντζελίνα Τζολί μιλάει για κουράγιο και ζωή σε μια συγκινητική εξομολόγηση ως το πρώτο εξώφυλλο του TIME France και αποκαλύπτει τα σημάδια καλώντας σε υγειονομική δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25 Upd: 21:36

Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Πάνδημο «δεν πάει άλλο» αναζητεί διέξοδο, οξυγόνο αλλαγή. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι έχουν τελειώσει, τόνισε ο Τσίπρας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρόσθεσε με νόημα η πατρίδα ασφυκτιά, η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη, οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε, στις επόμενες εκλογές να έχει ισχυρό αντίπαλο απέναντί της, ικανό να της κερδίσει.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι στη Λισαβόνα
Μπάσκετ 16.12.25

ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι στη Λισαβόνα

Στο πλευρό του ΠΑΟΚ ο Πάτρικ Μπέβερλι, καθώς ο Αμερικανός ταξίδεψε στην Πορτογαλία για την αναμέτρηση με την Σπόρτινγκ.

Σύνταξη
Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035
Ηλεκτροκίνηση, πίσω 16.12.25

Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζουν οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Η Κομισιόν, υπό πίεση, προτείνει μερική άρση της αρχικά πλήρους απαγόρευσής τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΑΠΘ: Αναρτήσεις των πολιτικών με θέματα «τράπεζες» και «δικαστήρια» τραβούν τα περισσότερα κλικ
Ελλάδα 16.12.25

ΑΠΘ: Αναρτήσεις των πολιτικών με θέματα «τράπεζες» και «δικαστήρια» τραβούν τα περισσότερα κλικ

Πολιτικά ενεργοί οι Έλληνες, περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά δεν εμπιστεύονται τους εγχώριους θεσμούς, σύμφωνα με την έρευνα του ΑΠΘ

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

