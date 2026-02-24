Οι πιο ωραίες διαδρομές για ταξίδι με τρένο στην Ευρώπη – Από βαγόνια των 10.000 ευρώ έως νυχτερινά δρομολόγια

Διασχίζοντας την ύπαιθρο και συνδέοντας μεγάλες πόλεις, τα καλύτερα ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη προσφέρουν τόσο έναν διαφορετικό τρόπο να εξερευνήσεις έναν προορισμό όσο και άπλετη μαγεία.

Μερικές φορές αυτή βρίσκεται μέσα στα βαγόνια, καθώς συναντάς άλλους ταξιδιώτες ή όταν ξυπνάς και αντί για την θέα των πολυκατοικιών αντικρίζεις έναν καταπράσινο ορίζοντα.

Και, ας μην ξεχνάμε ότι τα ταξίδια με τρένα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα προσφέρουν στους επιβάτες πολλές επιλογές, από βαγόνια των 10.000 ευρώ (ναι καλά ακούσατε) έως νυχτερινά τρένα που στα οποία κοιμάστε στο Παρίσι και ξυπνάτε στο Μόναχο.

Για να δούμε λοιπόν μερικά από αυτά.

Πράγα, Βερολίνο και Κοπεγχάγη

Για την απόλυτη ευρωπαϊκή απόδραση, δεν χρειάζεται να ψάξετε παραπέρα από τη νέα διαδρομή των Τσεχικών, Γερμανικών και Δανέζικων Σιδηροδρόμων, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Μαΐου 2026.

Η γραμμή συνδέει τις τρεις πρωτεύουσες της Ευρώπης – Πράγα, Βερολίνο και Κοπεγχάγη – ώστε να μπορείτε να απολαύσετε δανέζικο smørrebrød και rugbrød, να περιπλανηθείτε στη Γέφυρα του Καρόλου και να γυρίσετε τα club του Βερολίνου, όλα σε ένα ταξίδι.

Τα τρένα μπορούν να ταξιδεύουν με ταχύτητα έως 230 χλμ. την ώρα και έχουν χωρητικότητα 555 ατόμων, εκ των οποίων 99 στην πρώτη θέση. Στο τρένο, οι επιβάτες θα βρουν ένα βαγόνι-εστιατόριο και ακόμη και έναν κινηματογράφο για ένα πραγματικά αξέχαστο ταξίδι.

Παρίσι προς Μόναχο

Άλλη μια ευρωπαϊκή σιδηροδρομική γραμμή; Δεν σας χαλάμε χατίρι.

Η αναβίωση των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη είναι εδώ για να μείνει, με μια ακόμη διαδρομή που θα προσελκύσει επιβάτες, η οποία θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2026. Αυτή τη φορά, ένα τρένο υψηλής ταχύτητας θα συνδέει το Παρίσι με την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν μια βόλτα στην Μονμάρτη, πριν κατευθυνθούν σε μία από τις φημισμένες μπυραρίες του Μονάχου για να πιουν όσα ποτήρια μπύρα αντέχουν αργότερα την ίδια μέρα.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα εισιτήριο τρένου.

Βασιλεία προς Μάλμε

Την άνοιξη, οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (SBB) θα ξεκινήσουν μια ολοκαίνουργια υπηρεσία νυχτερινών δρομολογίων μεταξύ Βασιλείας, Κοπεγχάγης και της σουηδικής πόλης Μάλμε.

Η διαδρομή μεταξύ Σκανδιναβίας και Ελβετίας αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στα ταξίδια της Βόρειας Ευρώπης, με χωρητικότητα 350 ατόμων σε κρεβάτια και καθίσματα.

Τα τρένα θα αναχωρούν από τη Βασιλεία στις 17:35 κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή και θα φτάνουν στον τελικό προορισμό τους στις 9:35 την επόμενη μέρα.

Η υπηρεσία θα ξεκινήσει στις 16 Απριλίου 2026.

Από το Παρίσι στο Αμάλφι

Το Venice-Simplon-Orient Express,συνώνυμο της πολυτέλειας, ανακοινώνει τώρα μια νέα διαδρομή από το Παρίσι προς την ακτή του Αμάλφι.

Από τις 2 Μαΐου 2026, αυτό το μοναδικό ταξίδι θα περιλαμβάνει στάσεις στην Πομπηία και στο πολυτελές ξενοδοχείο Caruso στο Ποζιτάνο για διαμονή δύο διανυκτερεύσεων. Φυσικά, όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Orient Express θα είναι παρόντα, συμπεριλαμβανομένων των προσεκτικά συντηρημένων βαγονιών της δεκαετίας του 1920.

Ωστόσο, απευθύνεται στην ελίτ αυτού του κόσμου, καθώς ένα εισιτήριο θα σας κοστίσει περίπου 10.000 ευρώ.

*Με πληροφορίες από: Time Out | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Abby Rurenko | Unsplash