Αυτός είναι ο «πιο cool» δρόμος του 2026 – Γεμάτος μουσική και μποέμ ατμόσφαιρα
Το περιοδικό Time Out αναδεικνύει το γιορτινό κλίμα, τη σάμπα και τα καταστήματα με ανοιχτές πόρτες.
- Συνελήφθησαν 17 έγκλειστοι στις φυλακές Μαλανδρίνου - Κατασχέθηκαν μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά
- Παράσυρση υπαλλήλου ΕΛΤΑ στα Βριλλήσια – Τι περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας
- Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
- Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 σε ισχύ οι παλιές ταυτότητες – Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας
Η Rua do Senado, στο ιστορικό κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο, αναδείχθηκε από το βρετανικό περιοδικό Time Out ως ο πιο «cool» δρόμος του πλανήτη.
Η διάκριση βασίστηκε στη μποέμ ατμόσφαιρα της περιοχής και στη δυναμική διαδικασία αναζωογόνησης που είναι έντονη τα τελευταία χρόνια.
Η Rua do Senado βρίσκεται στο κέντρο, στην περιοχή της Λάπα. Ξεκινά κοντά στην Praça Tiradentes, αποκτά έντονο χαρακτήρα από τη Rua do Lavradio –στο τετράγωνο όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη ζωντάνια– και καταλήγει στη Rua do Riachuelo.
Το περιοδικό αναδεικνύει το γιορτινό κλίμα, τη σάμπα και τα καταστήματα με ανοιχτές πόρτες. Επισημαίνει επίσης τη συνύπαρξη παλιών καταστημάτων, όπως το Armazém Senado που λειτουργεί από το 1907, με νέα καταστήματα όπως η Destilaria Maravilha.
View this post on Instagram
«Ως συνέταιροι και θαμώνες της περιοχής, η ομάδα μας πιστεύει στο έργο της αναζωογόνησης των μεγάλων αστικών κέντρων. Η Rua do Senado, γενέτειρα της μποέμ ζωής και του σάμπα, ήδη προσελκύει νέα ονόματα και πρότζεκτ και αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε αυτή τη ζωντάνια. Πιστεύουμε πολύ στη δύναμη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και στο προϊόν που προσφέρουμε, με μουσική επιμέλεια, οπτική εμπειρία, κάρτες ποτών με πρωτότυπα και κλασικά κοκτέιλ, καθώς και με μια ζωντανή παρουσία στον δρόμο και όλη την προβολή που αξίζει η περιοχή», λέει ο Eduardo Boccaletti, ένας από τους συνεταίρους της Maravilha.
- Προμηθέας – Άρης Betsson 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)
- Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
- Ο Γκουαρντιόλα αποθέωσε την δουλειά του Αρτέτα στην Άρσεναλ
- Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
- Μεντιλίμπαρ ενόψει Άγιαξ: «Θα τα δώσουμε όλα στο Άμστερνταμ»
- Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
- LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις