Αυτός είναι ο «πιο cool» δρόμος του 2026 – Γεμάτος μουσική και μποέμ ατμόσφαιρα

Η Rua do Senado, στο ιστορικό κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο, αναδείχθηκε από το βρετανικό περιοδικό Time Out ως ο πιο «cool» δρόμος του πλανήτη.

Η διάκριση βασίστηκε στη μποέμ ατμόσφαιρα της περιοχής και στη δυναμική διαδικασία αναζωογόνησης που είναι έντονη τα τελευταία χρόνια.

Η Rua do Senado βρίσκεται στο κέντρο, στην περιοχή της Λάπα. Ξεκινά κοντά στην Praça Tiradentes, αποκτά έντονο χαρακτήρα από τη Rua do Lavradio –στο τετράγωνο όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη ζωντάνια– και καταλήγει στη Rua do Riachuelo.

Το περιοδικό αναδεικνύει το γιορτινό κλίμα, τη σάμπα και τα καταστήματα με ανοιχτές πόρτες. Επισημαίνει επίσης τη συνύπαρξη παλιών καταστημάτων, όπως το Armazém Senado που λειτουργεί από το 1907, με νέα καταστήματα όπως η Destilaria Maravilha.

«Ως συνέταιροι και θαμώνες της περιοχής, η ομάδα μας πιστεύει στο έργο της αναζωογόνησης των μεγάλων αστικών κέντρων. Η Rua do Senado, γενέτειρα της μποέμ ζωής και του σάμπα, ήδη προσελκύει νέα ονόματα και πρότζεκτ και αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε αυτή τη ζωντάνια. Πιστεύουμε πολύ στη δύναμη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και στο προϊόν που προσφέρουμε, με μουσική επιμέλεια, οπτική εμπειρία, κάρτες ποτών με πρωτότυπα και κλασικά κοκτέιλ, καθώς και με μια ζωντανή παρουσία στον δρόμο και όλη την προβολή που αξίζει η περιοχή», λέει ο Eduardo Boccaletti, ένας από τους συνεταίρους της Maravilha.