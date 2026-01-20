magazin
Αυτές είναι οι ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου για το 2026
Τα κριτήρια 20 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου για το 2026

Η AirlineRatings αξιολόγησε 320 διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες και παρουσίασε μια λίστα με τις πιο ασφαλείς - Για ρίξτε μια ματιά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Spotlight

Η λίστα με τις ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες για φέτος μόλις έφτασε, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η προσιτή τιμή και η άνεση είναι πιθανώς δύο από τα πιο σημαντικά κριτήρια που λαμβάνετε υπόψη όταν επιλέγετε μια αεροπορική εταιρεία για να ταξιδέψετε, αλλά στην πραγματικότητα η ασφάλεια είναι η «βασίλισσα» των αποδράσεων – για ευνόητους λόγους.

Ποια είναι τα κριτήρια;

Γι’ αυτό το λόγο, ο ιστότοπος AirlineRatings.com αξιολόγησε 320 διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες με βάση μια σειρά δεικτών ασφάλειας – τον συνολικό αριθμό πτήσεων, την ηλικία του στόλου, τα σοβαρά περιστατικά, την εκπαίδευση των πιλότων και τους διεθνείς ελέγχους ασφάλειας – και δημιούργησε μια σχετική κατάταξη.

Στην κατηγορία των αεροπορικών εταιρειών «full service» (πλήρους υπηρεσιών), η Etihad κατέκτησε την πρώτη θέση, χάρη στον «νέο στόλο της, τα προγράμματα αναβάθμισης της ασφάλειας του πιλοτηρίου, ειδικά σε σχέση με τις αναταράξεις, το ιστορικό χωρίς ατυχήματα και το χαμηλότερο ποσοστό [δυσάρεστων] συμβάντων ανά πτήση από όλες τις αεροπορικές εταιρείες της λίστας», σύμφωνα με την Sharon Petersen, Διευθύνουσα Σύμβουλο της AirlineRatings.com.

Φωτογραφία: Patrick Tomasso | Unsplash

Σε ότι αφορά την κατηγορία των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, η Petersen εξήγησε: «Η HK Express κατέκτησε την πρώτη θέση για δεύτερη φορά, χάρη στον σύγχρονο στόλο της, το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επεισοδίων και τον σχεδόν άψογο έλεγχο ασφάλειας εν πτήσει».

Kαι, παρόλο που τα αεροπορικά ταξίδια είναι βάσει στοιχείων ο ασφαλέστερος τρόπος μετακίνησης, πολλοί μπορεί να συνεχίζετε να αισθάνεστε ανασφάλεια όταν «αγγίζετε ουρανό».

Οπότε, μπορείτε απλά να ρίξετε μια ματιά στην παρακάτω λίστα.

Οι 25 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες  «full service» για το 2026

Etihad
Cathay Pacific
Qantas
Qatar
Emirates
Air New Zealand
Singapore Airlines
EVA Air
Virgin Australia
Korean Air
STARLUX
Turkish Airlines
Virgin Atlantic
ANA
Alaska Airlines
TAP Air Portugal
SAS
British Airways
Vietnam Airlines
Iberia
Lufthansa
Air Canada
Delta2
American Airlines3
Fiji Airways

Οι 25 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για το 2026

HK Express
Jetstar Airways
Scoot
flydubai (η οποία πλέον θεωρείται «full service»)
EasyJet Group
Southwest
airBaltic
VietJet Air
Wizz Air Group
AirAsia Group4
TUI UK
Vueling
Norwegian
JetBlue
FlyNAS
Cebu Pacific
Jet2
Ryanair
Spring Airlines China
Transavia Group
Eurowings Group
Volaris6
WestJet Group
GOL
SKY Airline Chile

*Με πληροφορίες από: Time Out | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Unsplash | Pascal Meier

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Vita.gr
Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Ασφαλιστικές
Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

inWellness
inTown
Stream magazin
Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις
Ανάπτυξη; 18.01.26

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις

Η InsureandGo δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με πόλεις που έχουν χάσει κάθε ψήγμα αυθεντικότητας στο βωμό του κέρδους των λίγων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νάξος: Στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς του 2026
Διεθνής διάκριση 15.01.26

Το ελληνικό νησί που κατέκτησε την κορυφή των καλύτερων προορισμών του 2026

«Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος» γράφει η βραβευμένη blogger Μάρτα Οστόγια

Σύνταξη
Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin
Δείπνο; 12.01.26

Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin

Ο οδηγός Michelin δημοσίευσε τη λίστα με τους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθούμε το 2026 - Από την Σαουδική Αραβία μέχρι την Ιταλία, ένα (νόστιμο) πιάτο δρόμος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση
«Re» 12.01.26

To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση

Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο The Mark γιορτάζει 100 χρόνια ζωής – «Μια ιστορία αγάπης»
Upper East Side 10.01.26

Το νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο The Mark γιορτάζει 100 χρόνια ζωής – «Μια ιστορία αγάπης»

Το The Mark γιορτάζει την 100ή επέτειό του με την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο Assouline, δια χειρός Derek Blasberg, του best seller συγγραφέα των New York Times.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Πού θα φας, πού θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμές κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;
Όλα για τα likes; 02.01.26

Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τόπους στους οποίους έλαβαν χώρα πόλεμοι και κάθε είδους καταστροφή. Ο «σκοτεινός τουρισμός» στα... καλύτερα του

Σύνταξη
Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων
Όρεξη νά 'χεις! 01.01.26

Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων

Από δημιουργική γραφή και μαγειρική έως αναρρίχηση και τεχνική μωσαϊκού, οι δεξιότητες που υπόσχονται τα εκπαιδευτικά ταξίδια κερδίζουν έδαφος το 2026 - Η Κρήτη ανάμεσα στα μέρη που προσφέρουν γνώση

Σύνταξη
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου
Planet Travel 31.12.25

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου

Με την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να πλησιάζει, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για να αποχαιρετήσουν το έτος και να υποδεχθούν τη νέα χρονιά με εμπειρίες που θα θυμούνται για πάντα

Σύνταξη
Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια
Αντίο στον ρομαντισμό 29.12.25

Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια

Η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει γράμματα στη Δανία από το 1624, ωστόσο, η ψηφιακή εποχή νίκησε τα κόκκινα γραμματοκιβώτια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νοσταλγία στο κόκκινο – Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών
Ιστορία και ίνσταγκραμ 27.12.25

Νοσταλγία στο κόκκινο - Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών

Χώρες όπως η Ρουμανία, η Σερβία και η Βοσνία διατηρούν ιστορικούς, σοσιαλιστικούς χώρους, με στόχο να τους μετατρέψουν σε «instagrammable» σημεία όπου οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν τα καθεστώτα του παρελθόντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι
Άνοιξε το 1725 26.12.25

Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι

Το Sobrino de Botín της Μαδρίτης είναι γεμάτο θρύλους, φαντάσματα και ανεκτίμητα έργα τέχνης. Το φαγητό είναι επίσης πολύ καλό. Η ιστορία του, όμως, είναι καλύτερη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπερτουρισμός: Νέοι κανόνες στην Ευρώπη – Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα
Δέκα δημοφιλείς προορισμοί 26.12.25

Υπερτουρισμός και νέοι κανόνες στην Ευρώπη: Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν τις διακοπές τους το 2026 σε δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Υποκλοπές: Το ψέμα της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το «ξερίζωμα» μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS
Υποκλοπές 20.01.26

Το ψέμα της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η απόσυρση μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS

Η αντίφαση της Intellexa που δεν γνώριζε για τον έλεγχο στην εταιρεία που φιλοξενούσε τους σέρβερ της. Τι εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πώς στάλθηκαν τα τουλάχιστον 395 SMS που ήταν μολυσμένα με Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα
«Δώσαμε, δώσαμε» 20.01.26

Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα

Η κυβέρνηση φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε μία μεγάλη αντίφαση, υψηλού πολιτικού κόστους. Από την αρχή ζητούσε διάλογο με τους αγρότες, όμως εμμένει στα ίδια μέτρα, τα οποία αποφάσισε μονομερώς.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Εικόνες και βίντεο 20.01.26

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη
Καιρός 20.01.26

Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη, με ισχυρά φαινόμενα

Καμπανάκι της ΕΜΥ για τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά - Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού
«Ήταν κόλαση» 20.01.26

– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού

«Ήταν νευρικός, οξύθυμος, με απότομες αλλαγές διάθεσης. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του Μελ Μπρουκς

Σύνταξη
Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελληνοτουρκικός διάλογος 20.01.26

Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης θα έχουν συνομιλίες με την τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός
Φουσκώνει το κύμα 20.01.26

Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός

Γιατί είναι φέτος τόσο μεγάλη η διεισδυτικότητα της γρίπης στην κοινότητα; Μιλούν στο in οι πνευμονολόγοι Μάτα Τσικρικά και Σοφία Πουρίκη και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, Απόστολος Βαλτάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της
Πολιτική 20.01.26

Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της

Η Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων με τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και τα όσα είπε περί δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα. Κι όμως, αποδεικνύεται πως όσα έχει στο μυαλό της κι εκφράζει σε συνεντεύξεις της, απέχουν έτη φωτός από εκείνα των προοδευτικών πολιτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Οικονομία 20.01.26

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσοι πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες ακινήτων που έριξαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση κλειστές κατοικίες.

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ισημερινός: Ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ανταλλαγή πληροφοριών 20.01.26

Συνεργασία Ισημερινού με ευρωπαϊκό κέντρο στη μάχη κατά των ναρκωτικών

Ο Ισημερινός ξεκινά συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο MAOC-N «στις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», με έμφαση και στη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επίπεδο 4 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη

Γεωμαγνητική καταιγίδα, που τοποθετείται στο επίπεδο 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλήττει τη Γη, έπειτα από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες».

Σύνταξη
Γροιλανδία: Την ανάγκη «σεβασμού της κυριαρχίας της» τονίζει η φον ντερ Λάιεν σε μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ
Νταβός 20.01.26

Φον ντερ Λάιεν σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου: Σεβασμός στη Γροιλανδία

Τον «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με την οποία συναντήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύνταξη
Συρία: Τραμπ και Σάρα συζήτησαν για τις εγγυήσεις των δικαιωμάτων των Κούρδων
Συρία 20.01.26

Επικοινωνία Τραμπ και Σάρα για τα δικαιώματα των Κούρδων

Τραμπ και Σάρα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν για τα δικαιώματα των Κούρδων και «τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους».

Σύνταξη
Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας
Κόσμος 20.01.26

Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας

Σύμφωνα με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

