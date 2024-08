Η Κομισιόν έχει ανακοινώσει αλλαγές στους κανονισμούς για τις χειραποσκευές και τα υγρά που μπορούμε να μεταφέρουμε στα αεροπορικά ταξίδια.

Αυτοί οι νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.

Σε σχέση με τις χειραποσκευές αυτά που θα ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου είναι:

Επιτρεπόμενο βάρος: Κάθε χειραποσκευή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 κιλά.

Επιτρεπόμενος αριθμός: 1 χειραποσκευή και 1 μικρό προσωπικό αντικείμενο, όπως τσάντα, σακίδιο ή τσάντα φορητού υπολογιστή, που θα πρέπει να χωράει κάτω από το κάθισμα μπροστά σας.

Μέγιστες διαστάσεις: Οι μέγιστες διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των χειρολαβών και των τροχών) ορίζονται σε 55 x 40 x 20 cm, ενώ το προσωπικό αντικείμενο πρέπει να είναι 40 x 30 x 15 cm.

Η Κομισιόν επαναφέρει τους προηγούμενους κανόνες σχετικά με την ποσότητα των υγρών που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες στις χειραποσκευές τους.

Μέχρι τώρα οι ταξιδιώτες που περνούσαν από αεροδρόμια εξοπλισμένα με συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών για χειραποσκευές (EDSCB) μπορούσαν να μεταφέρουν υγρά σε ποσότητες μεγαλύτερες από 100 ml.

Η εξαίρεση αυτή καταργείται έως ότου όλα τα αεροδρόμια στην Ευρώπη αποκτήσουν τις ίδιες συσκευές ελέγχου εκρηκτικών (EDSCB).

Ειδικότερα, οι γενικοί κανονισμοί της Κομισιόν για τις χειραποσκευές προβλέπουν ότι:

Τυχόν αιχμηρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα δεν επιτρέπονται στην καμπίνα του αεροσκάφους. Τέτοια αντικείμενα, που συχνά είναι καθημερινής χρήσης, όπως τιρμπουσόν και ψαλίδια, πρέπει να τοποθετούνται στις παραδιδόμενες αποσκευές.

Εκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά – π.χ. πυροτεχνήματα, αεροζόλ για βάψιμο με ψεκασμό ή άλλες εύφλεκτες και τοξικές ουσίες, όπως οξέα – απαγορεύονται στις πτήσεις. Τέτοια υλικά δεν μπορούν να μεταφέρονται ούτε στις χειραποσκευές ούτε στις παραδιδόμενες αποσκευές.

Απαγορεύεται η μεταφορά στην καμπίνα του αεροσκάφους οποιουδήποτε είδους όπλου.

Η απόφαση της Κομισιόν να επαναφέρει τους προηγούμενους κανονισμούς για τα υγρά προκάλεσε αντιπαράθεση με το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης, το οποίο εκπροσωπεί περισσότερα από 500 αεροδρόμια σε 46 ευρωπαϊκές χώρες.

Λόγω της απόφασης της Κομισιόν τα αεροδρόμια θα πρέπει να αποσύρουν τα νέας γενιάς σκάνερ που χρησιμοποιούσαν πολλά αεροδρόμια σε χώρες όπως οι Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Λιθουανία και Μάλτα.

