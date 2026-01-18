magazin
Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις
18 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις

Η InsureandGo δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με πόλεις που έχουν χάσει κάθε ψήγμα αυθεντικότητας στο βωμό του κέρδους των λίγων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι καταστροφικές συνέπειες του υπερτουρισμού είναι ορατές ακόμη και σε πόλεις που δεν μπορούμε ούτε να προφέρουμε: από τα εστιατόρια που είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των βραχύβιων επισκεπτών και τα τύπου σκανδιναβικού καφέ που πουλούν αυγά ποσέ των 13 ευρώ μέχρι τις τιμές των ακινήτων που φαίνεται να απευθύνονται σε γόνους πλουσίων.

Κι όχι, δεν υπερβάλουμε: τα μπαρ και τα σινεμά που συχνάζαμε κλείνουν γιατί το κτήριο «πουλήθηκε σε επενδυτές», οι γειτονιές που περπατήσαμε χαμογελώντας και κλαίγοντας παίρνουν την κάτω βόλτα και, ολόκληρη η ζωή μας έχει γίνει έρμαιο της υποτιθέμενης ανάπτυξης – με απλά ελληνικά: το κέρδος για τους λίγους.

Αυθεντικά μέχρι να έρθει η «ανάπτυξη»

Φυσικά, δεν αναφερόμαστε μονάχα στην πόλη μας, την Αθήνα, ούτε και αποκλειστικά στην Ελλάδα – σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν τοπικιστές. Άλλωστε, οι διαδηλώσεις ενάντια στον υπερτουρισμό πληθαίνουν σε όλο τον κόσμο: από την Ισπανία μέχρι την Ιαπωνία, οι άνθρωποι ζητούν να πάρουν πίσω στα χέρια τους τα μέρη στα οποία μεγάλωσαν και έζησαν.

Φωτογραφία: Μια οικογένεια περνά μπροστά από ένα γκραφίτι του Roc Blackblock που αναδεικνύει την απογοήτευση των ντόπιων, οι οποίοι κατηγορούν τον τουρισμό για την ραγδαία αύξηση των ενοικίων | Βαρκελώνη, Ισπανία, 2 Απριλίου 2025 | REUTERS/Nacho Doce/File Photo

Ένα απλό ταξίδι θα σας πείσει: αν βρίσκεστε στην Βαρκελώνη και θέλετε να πιείτε ένα ποτό θα πρέπει να έχετε κάνει κράτηση, γιατί τα περισσότερα μαγαζιά με vibe έγιναν viral στο TikTok, οπότε απευθύνονται πλέον κατά κύριο λόγο σε τουρίστες. Αν πάλι είστε στη Νάπολη, θα δείτε να σχηματίζονται πελώριες ουρές έξω από συγκεκριμένα καταστήματα που πουλούν πίτσα, αφού κάποιοι χρήστες του Instagram πρότειναν σε άλλους τουρίστες να τα επισκεφτούν.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, ότι αυτές οι πόλεις έχουν χάσει τον χαρακτήρα τους, καθώς κάποιες κρατούν με νύχια και με δόντια να διατηρήσουν την αισθητική τους: είτε αυτή είναι παιδάκια με μπλούζες του Μαραντόνα να παίζουν μπάλα στις γειτονιές, είτε αμέριμνοι ντόπιοι που κάνουν ηλιοθεραπεία στην παραλία και μαγειρεύουν.

Αλλά σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να πούμε, ότι υπάρχουν και κάποια μέρη που φαίνεται να μην τα καταφέρνουν: μια νέα μελέτη από τον πάροχο ταξιδιωτικών ασφαλειών InsureandGo – η οποία στηρίζεται στην The Authenticity Index, μια κατάταξη δημοφιλών πόλεων με βάση δεδομένα, όπου οι επισκέπτες είναι πιο πιθανό να νιώσουν ότι έζησαν μια αυθεντική εμπειρία- έκανε την εμφάνιση της.

Η Βενετία βρίσκεται στη λίστα με τις λιγότερο «αυθεντικές πόλεις» | Φωτογραφία: Unsplash / Soroush Karimi

Χρησιμοποιώντας πάνω από 1,3 εκατομμύρια διαδικτυακές κριτικές, οι ειδικοί ανέλυσαν πόσο συχνά οι επισκέπτες περιέγραφαν εστιατόρια, αξιοθέατα, καταστήματα, μουσεία και πολιτιστικούς χώρους ως «αυθεντικά» ή «παραδοσιακά» σε πάνω από 140 πόλεις και συνέκριναν πόσες φορές οι ίδιες τοποθεσίες αξιολογήθηκαν ως «τουριστικές παγίδες» ή μη αυθεντικές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να πάρουν τα ηνία (σαν να λέμε ότι πήραν βραβείο στα σατιρικά Χρυσά Βατόμουρα), ενώ και η Ευρώπη και η Αυστραλία δεν έλειψαν από τη λίστα.

Οι δέκα λιγότερο «αυθεντικοί προορισμοί» παγκοσμίως, σύμφωνα με την InsureandGo

Σικάγο, Ηνωμένες Πολιτείες
Βενετία, Ιταλία
Λας Βέγκας, Ηνωμένες Πολιτείες
Νάσβιλ, Ηνωμένες Πολιτείες
Χόμπαρτ, Αυστραλία
Βοστώνη, Ηνωμένες Πολιτείες
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη
Σίδνεϊ, Αυστραλία
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Μαϊάμι, Ηνωμένες Πολιτείες
Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες
Όστιν, Ηνωμένες Πολιτείες
Μπαθ, Ηνωμένο Βασίλειο
Βανκούβερ, Καναδάς

*Κεντρική φωτογραφία θέματος: Sawyer Bengtson | Unsplash

