Η πιο «ελκυστική» πόλη του κόσμου – Πολλοί την μισούν, ακόμη πιο πολλοί την αγαπούν

Στην ταινία «Καζαμπλάνκα» του 1942, ο Ρικ, τον οποίο υποδύεται ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, βρίσκεται μπροστά σε ένα ηθικό δίλλημα: να βοηθήσω τον αντιστασιακό άντρα της γυναίκας που αγαπώ να διαφύγει για να πολεμήσει τους Ναζί; Δεν θα σας μαρτυρήσουμε το φινάλε. Θα σας αποκαλύψουμε μονάχα μια φράση που έκανε την καρδιά μας να λιώσει σαν μέταλλο: «Θα έχουμε για πάντα το Παρίσι». Πολλές δεκαετίες αργότερα, είδαμε την Αμελί, την πρωταγωνίστρια της ομώνυμης γαλλικής ταινίας του 2001 σε σκηνοθεσία Ζαν-Πιερ Ζενέ, να τριγυρνά στην πόλη της αναμονής: από την Μονμάρτη μέχρι τον Σηκουάνα, αναζητώντας το τίποτα – και τα πάντα.

Αυτές οι εικόνες (και οι λέξεις που τις γεννούν), ανήκουν βεβαίως σε μια παλαιότερη εποχή – τότε που δέσποζε η αυθεντικότητα και ο ρομαντισμός. Ωστόσο, παρόλο που τα χρόνια παιρνούν και τα καφέ που κάποτε σύχναζαν διανοούμενοι και επαναστάτες που μιλούσαν περί πολιτικής και έπαιρναν μέρος σε μάχες στον δρόμο, έχουν αντικατασταθεί από μαγαζιά που τα μόνο τους ατού είναι ότι μπορούν να κάνουν σερφ πάνω στον αλγόριθμο του Instagram και να πουλούν οποιοδήποτε ρόφημα βρίσκεται στον κατάλογο τους από 10 έως 20 ευρώ – η γαλλική πρωτεύουσα φαίνεται ότι δεν έχει χάσει την αίγλη της.

Και για να ακριβολογούμε, το Παρίσι έλαβε τον τίτλο της «πιο ελκυστικής πόλης» για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται τον δείκτη Top 100 City Destinations Index 2025 της Euromonitor International.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων, το Παρίσι αναγνωρίζεται ως η πιο ενδιαφέρουσα πόλη του κόσμου για το 2025, μετά την τεράστια τουριστική άνθηση που γνώρισε την περσινή (πλέον) χρονιά.

Εκατομμύρια τουρίστες

Πάνω από 18 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες ταξίδεψαν στην πόλη το τελευταίο έτος, με παράγοντες όπως «η ισχυρή τουριστική υποδομή, η ζωντανή κουλτούρα και η έμφαση στην βιωσιμότητα» να την ανεβάζουν στην κορυφή, όπως ανέφερε η εταιρεία σε δελτίο τύπου.

Σύμφωνα με το People, ένας άλλος παράγοντας που οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών είναι η επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Notre Dame, ο οποίος υπέστη σημαντικές ζημιές από πυρκαγιά τον Απρίλιο του 2019 και χρειάστηκε πέντε χρόνια για να ανοίξει και πάλι για το κοινό.

Ως αποτέλεσμα λοιπόν της προσπάθειας 2.000 ανθρώπων που εργάστηκαν πάνω στο έργο, η επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού τον Δεκέμβριο του 2024 προκάλεσε «σημαντικό τουριστικό ενδιαφέρον» για το Παρίσι, σύμφωνα με την Euromonitor.

«Σεροτονίνη, ντοπαμίνη, ενδορφίνες και οξυτοκίνη»

Μετά το Παρίσι, η Μαδρίτη, το Τόκιο, η Ρώμη και το Μιλάνο κατέλαβαν τις πέντε πρώτες θέσεις. Την έκτη θέση κατέκτησε η Νέα Υόρκη, ακολουθούμενη από το Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη, τη Σιγκαπούρη και τη Σεούλ.

Τον Σεπτέμβριο, η BookRetreats ανακήρυξε τη Λισαβόνα ως τον «ιδανικό προορισμό» για τους ταξιδιώτες, βάσει μιας μελέτης. Η εταιρεία ανακήρυξε την πορτογαλική πρωτεύουσα ως τον «ιδανικό προορισμό διακοπών», μετά από συνεργασία με την ψυχοθεραπεύτρια, Natalie Dattilo-Ryan.

Η πόλη ήταν μεταξύ των 47 ταξιδιωτικών προορισμών που αναλύθηκαν για τη μελέτη λαμβάνοντας υπόψη πέντε παράγοντες «ευεξίας»: ηλιοφάνεια, ποιοτικός ύπνος, υγιεινή διατροφή, χρόνος στη φύση και σωματική άσκηση.

Η Λισαβόνα κατέκτησε την πρώτη θέση χάρη στις προσιτές επιλογές φαγητού, την ευκολία μετακίνησης με τα πόδια, τους χώρους πρασίνου και την ηλιοφάνεια που της χαρακτηρίζει.

Η Dattilo-Ryan δήλωσε, όπως αναφέρει το People, τότε ότι οι ταξιδιώτες οφείλουν να μετελούν αυτούς τους παράγοντες πριν επιλέξουν την επόμενη απόδραση τους, καθώς βοηθούν τον οργανισμό να απελευθερώσει «ορμόνες ευτυχίας», όπως «σεροτονίνη, ντοπαμίνη, ενδορφίνες και οξυτοκίνη».

«[Αυτές οι ορμόνες] επηρεάζουν τα πάντα, από τη διάθεση και τον ύπνο μέχρι την ενέργεια και την πέψη», πρόσθεσε. «Και πολλά από τα πράγματα που τις ενεργοποιούν, όπως το φως του ήλιου, η κίνηση, το φαγητό και η ποιοτική ξεκούραση, είναι συχνά μέρος των καλών διακοπών», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Unsplash | John Towner