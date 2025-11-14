magazin
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s
The Good Life 14 Νοεμβρίου 2025 | 18:30

Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s

Το Davé, το θρυλικό κινέζικο εστιατόριο κοντά στο Palais Royal, ήταν ένα μυστικό γνωστό μόνο σε όσους το γνώριζαν, όπως καλλιτέχνες, συγγραφείς και η ελίτ της μόδας, όπως η Madonna, ο Yves Saint Laurent, ο Allen Ginsberg και αμέτρητοι άλλοι στη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Spotlight

Δεν ήταν ένα τυπικό εστιατόριο. Εάν γνώριζες προσωπικά τον Davé, σε έβαζαν να καθίσεις χωρίς μενού, χωρίς να γνωρίζεις τις τιμές. Και ό,τι συνέβαινε εκεί, έμενε εκεί. Ωστόσο, οι Polaroid του Davé Cheung ήταν θρυλικές. Αυτό το μήνα, συγκεντρώθηκαν από την IDEA Books στο A Night at Davé, μια σπάνια και λαμπερή ματιά σε αυτό που έγινε ένα σχεδόν άγνωστο στέκι διασημοτήτων (με πρόλογο της Σοφία Κόπολα).

Στο βιβλίο, ο ίδιος ο Davé Cheung αναλογίζεται τη διατήρηση των Polaroid, την «πραγματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα των 80s» του εστιατορίου και τους διάσημους θαμώνες που αποκαλούσε στενούς φίλους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Time Out Paris (@timeoutparis)

Aπόλυτη ιδιωτικότητα

Το κινέζικο εστιατόριο Davé προσέλκυε διασημότητες πρώτης γραμμής για τρεις δεκαετίες. Τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες; Ένα νέο βιβλίο με φωτογραφίες Polaroid αναπολεί το παρελθόν.

Σε έναν ήσυχο δρόμο του Παρισιού, κοντά στην Comédie-Française, βρισκόταν ένα φαινομενικά απλό κινέζικο εστιατόριο. Ωστόσο, παρά την ανώνυμη πρόσοψή του, το Davé, που άνοιξε τις πόρτες του το 1982, υπήρξε για τρεις δεκαετίες το αποκορύφωμα της λαμπερής παρισινής νυχτερινής ζωής.

Μια σειρά από διασημότητες από τον χώρο της τέχνης, της μουσικής, της μόδας και του πολιτισμού ήταν τακτικοί πελάτες του εστιατορίου, όπως οι Helmut Newton, Grace Coddington, Allen Ginsberg, Yves Saint Laurent, Francis Ford Coppola, Iggy Pop, Rei Kawakubo, Lou Reed, Yoko Ono, Madonna, Alexander McQueen και Kate Moss.

Αγνοούσαν την πινακίδα «Complet» (πλήρες) που κρεμόταν στην πόρτα για να διασκεδάσουν με απόλυτη ιδιωτικότητα.

Κάθε βράδυ ήταν εκεί ο ιδιοκτήτης Tai «Davé» Cheung, ο οποίος τα αποτύπωνε όλα με την Polaroid φωτογραφική του μηχανή. Πώς ένιωθαν οι καλεσμένοι του όταν την εμφάνιζε; «Ήταν ενθουσιασμένοι. Με τα Polaroid, έβλεπαν αμέσως το αποτέλεσμα – χωρίς εκπλήξεις. Δεν μπορείς να βγάλεις κακή φωτογραφία σε κάποιον χωρίς να το καταλάβει», λέει τώρα.

«Δεν ήταν ένα μπουρζουάδικο μέρος», αναπολεί ο Davé. «Ήταν ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να είναι αυτοί που ήθελαν να είναι»

Eπηρεασμένος από τις Polaroid του Andy Warhol

Η φήμη του μαγαζιού έφερε τους καλεσμένους του, λέει. «Μου άρεσαν οι δημιουργικοί, οι σχεδιαστές, οι καλλιτέχνες, οι μουσικοί και οι συγγραφείς, ειδικά επειδή μου έμαθαν πράγματα: μοιράζονταν τις γνώσεις τους. Οι πρώτοι που πέρασαν την πόρτα – ο Brion Gysin, ο Jean-Marie Rouart, ο Eduardo Arroyo, ο Francis Ford Coppola, η Aurore Clément, η Suzi Wis, η Anne-Marie Deschodt, ο Helmut και η June Newton – ειδικά».

«Αγόρασα την πρώτη μου φωτογραφική μηχανή Polaroid την 1η Ιουνίου 1982 —σίγουρα επηρεασμένος από τις Polaroid του Andy Warhol— και βρήκα τις εικόνες εξαιρετικές. Τα χρώματα ήταν πιο όμορφα από την πραγματικότητα, καλύτερα από οποιαδήποτε φωτογραφία. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί, αλλά υπάρχει κάτι στην αμεσότητα της εικόνας  που αναβαθμίζει τα πάντα. Ο Jean-Baptiste Mondino μου έμαθε να εστιάζω σωστά και, πάνω απ’ όλα, να αποτυπώνω καλά το θέμα μου, να το κεντράρω» συμπληρώνει ο Davé μιλώντας στο Interview και συνεχίζει:

«Γελούσαμε, ο κόσμος γελούσε. Και μετά ήθελαν να τραβήξουμε κι άλλες Polaroid. Θυμάμαι ιδιαίτερα μια πολύ όμορφη Ιταλίδα ηθοποιό. Τραβήξαμε μερικές φωτογραφίες, δεν είπε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Αλλά μόλις έφυγε, έστειλε κάποιον να μου πάρει αμέσως τις φωτογραφίες. Έκανε λάθος… και είχε δίκιο. Το πρόσωπό της ήταν τόσο έντονο. Υπήρχε κάτι.

»Συχνά, όσοι λένε ότι δεν τους αρέσει να φωτογραφίζονται έχουν μια πολύ ακριβή εικόνα για τον εαυτό τους. Όπως η Μάρλεν Ντήτριχ. Θέλουν η φωτογραφία να ταιριάζει ακριβώς με αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Οι άνθρωποι βλέπουν πάντα τον εαυτό τους από την ίδια γωνία. Αλλά με μένα, υπήρχε εμπιστοσύνη. Ήταν σαν μια σιωπηρή συμφωνία».

«Ήταν ενθουσιασμένοι. Με τα Polaroid, έβλεπαν αμέσως το αποτέλεσμα – χωρίς εκπλήξεις. Δεν μπορείς να βγάλεις κακή φωτογραφία σε κάποιον χωρίς να το καταλάβει»

«Τότε, αυτοί οι κύκλοι ήταν ακόμα διαπερατοί»

«Θυμάμαι κάποια από τη δεκαετία του ’80 με την οποία έπρεπε να είσαι εξαιρετικά, εξαιρετικά προσεκτικός. Μιλάω για τη Valérie Kaprisky. Δεν ήταν τέλεια, αλλά ακριβώς εκεί βρίσκεται η ομορφιά. Ένας φίλος του σκηνοθέτη Andrzej Żuławski μου είπε κάποτε: «Έχει ένα χάρισμα, όπως η Bardot. Δεν το συνειδητοποιεί». Και είναι αλήθεια. Μόλις κινούταν, με την κίνηση, με την εγκατάλειψη, ακόμα και χωρίς ρούχα, υπήρχε μια τέτοια χάρη που δεν ήταν ποτέ χυδαία. Αυτό είναι το χάρισμα μιας γεννημένης γυμνάστριας: κάθε χιλιοστό μετράει. Σαν να ισορροπούσε πάντα σε μια αόρατη δοκό. Γι’ αυτό αρνιόταν να φωτογραφηθεί με άλλους. Κατάφερα να της κάνω ένα πορτρέτο… αλλά ειλικρινά, είναι εντελώς ανόητο. Τίποτα ενδιαφέρον. Τότε όλοι έπαθαν το σύνδρομο Isabelle Adjani» θυμάται ο ο Davé.

«Τότε, αυτοί οι κύκλοι ήταν ακόμα διαπερατοί. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί αναμειγνύονταν, κοινωνικοποιούνταν. Μόνο οι πραγματικά πλούσιοι αποτελούσαν ξεχωριστή κάστα. Έτσι, τα ναρκωτικά κυκλοφορούσαν με έναν τρόπο, ας πούμε, λιγότερο συναλλακτικό από ό,τι σήμερα. Όταν ήμουν πολύ μικρός, βρέθηκα σε ένα πάρτι. Καθόμουν σε έναν τεράστιο καναπέ – αρκετά μεγάλο για δώδεκα άτομα – για να μιλάω, να γελάω, να διασκεδάζω. Γύρω μου, δύο άτομα είχαν μεγάλα λαμπερά μάτια, λίγο υπερβολικά χαρούμενα. Ένα πιάτο έκανε τον γύρο. Δεν ήξερα τι ήταν. Οι άνθρωποι το μύριζαν και κάποιος μου το πρόσφερε. Είπα: «Όχι, ευχαριστώ». Δεν χρειάστηκε να το επαναλάβω. Οι δύο νέοι το άρπαξαν. Αλλά εγώ ήμουν μια χαρά. Δεν χρειαζόμουν άλλο.

»Μια άλλη φορά, ήταν σε ένα ακόμα πιο παράξενο πάρτι. Ένας βουλευτής, πολύ κοντά στον Ζακ Σιράκ, είχε κλέψει από το ταμείο του για να οργανώσει μια βραδιά οπίου. Αλλά προσοχή – η ιδέα δεν ήταν να το καπνίσουμε ούτε να το καταπιούμε. Μια φίλη μας είχε μια «λαμπρή» ιδέα: άδειασε κάψουλες μαγιάς με μια καρφίτσα για καπέλα – ήταν συνηθισμένες τότε – και τις μετέτρεψε σε υπόθετα. Ετοίμασε ακόμη και ένα προηχογραφημένο soundtrack δέκα ωρών, ώστε το πάρτι να διαρκέσει και το αποτέλεσμα να ενισχυθεί σιγά-σιγά. Εγώ, ως συνήθως, δεν πήρα τίποτα. Ωστόσο, ήμουν απόλυτα συγχρονισμένος με όλους» περιγράφει ο Davé.

Τώρα – με την ευκαιρία της Paris Photo 2025 – οι Polaroid του Davé αποτελούν το θέμα ενός νέου βιβλίου, A Night at Davé, που συνέγραψαν οι Charles Morin και Boris Bergmann μαζί με τον Davé, και το οποίο αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις πόρτες του. Η Σοφία Κόπολα, που ήταν τακτική πελάτισσα του μαγαζιού τη δεκαετία του 1980 μαζί με τους γονείς της και τους φίλους τους, ήταν τόσο θαυμάστρια του μαγαζιού που έγραψε την εισαγωγή του βιβλίου. «Το Davé ήταν το μέρος που έπρεπε να είσαι», λέει.

«Δεν ήταν ένα μπουρζουάδικο μέρος», αναπολεί ο Davé. «Ήταν ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να είναι αυτοί που ήθελαν να είναι».

*Αρχική Φωτό: Ο Davé με τον Yves Saint Laurent. Όλες οι φωτογραφίες είναι από το βιβλίο A NIGHT AT DAVÉ των Charles Morin & Boris Bergmann, που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο IDEA.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
Νέα αυτοβιογραφία 14.11.25

Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η επίσης κινηματογραφίστρια σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν ωραίο να λούζομαι στο αίμα του εκτελεστή μου» – Δέκα χρόνια μετά, ο τελευταίος όμηρος του Μπατακλάν
Σαν σήμερα 13.11.25

«Ήταν ωραίο να λούζομαι στο αίμα του εκτελεστή μου» – Δέκα χρόνια μετά, ο τελευταίος όμηρος του Μπατακλάν

Δέκα χρόνια μετά τη χειρότερη μεταπολεμική θηριωδία της Γαλλίας, η ανάμνηση των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Μπατακλάν παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Ο Αρνό Σιμονέν, ένας από τους δώδεκα ομήρους που επέζησαν, θυμάται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος
Ο άλλος Τζον-Τζον 12.11.25

Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος

Ο θρύλος του Κάμελοτ των Κένεντι συνεχίζει να είναι κομμάτι της πολιτικής ιστορίας των ΗΠΑ με τον Τζακ Σλόσμπεργκ, τον μόνο άνδρα εγγονό του Τζον Φ. Κένεντι να διεκδικεί θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου
The Human Condition 12.11.25

Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο ηθοποιός που χάρισε στον Ακίρα Κουροσάβα την πιο σκοτεινή και συγκλονιστική ενσάρκωση ενός «Βασιλιά Ληρ» στο επικό Ran, πέθανε στο Τόκιο σε ηλικία 92 ετών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» – Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015
Τρομοκρατία 11.11.25

«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» - Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015

Στην 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της Γαλλίας, ο γαλλο-χιλιανός φωτογράφος, Ντέιβιντ Φριτζ, ο οποίος πέρασε δυόμισι ώρες σε ένα διάδρομο μαζί με έντεκα άλλα άτομα και έναν βομβιστή αυτοκτονίας, πιστεύει ότι είναι καιρός να γυρίσει σελίδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν – Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα
Προκαταλήψεις 11.11.25

Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν - Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα

Το ροκ εν ρολ έσβησε τον συντηρητισμό της Αμερικής της δεκαετίας του 1950, αλλά ούτε τα θορυβώδη ριφφ του Σκότι Μουρ ή του Τσακ Μπέρι δεν κατάφεραν να καταργήσουν τους βαθιά ριζωμένους ρόλους των φύλων που μάστιζαν κάθε πτυχή της αμερικανικής κοινωνίας – αυτό ήταν έργο για προσωπικότητες όπως η Τζάνις Μάρτιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή – H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK
Το μυστικό 11.11.25

Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή - H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK

Η αδελφή του JFK, Ρόζμαρι Κένεντι, γεννήθηκε σε μια από τις πιο εξέχουσες πολιτικές οικογένειες της Αμερικής του 20ού αιώνα. Ήταν γνωστή ως «μια ομορφιά της υψηλής κοινωνίας» ενώ παρουσιάστηκε στην αυλή του Μπάκιγχαμ, αλλά εξαφανίστηκε ξαφνικά από προσώπου γης σε ηλικία 23 ετών, μετά από μια τραγική απόφαση που πήρε ο πατέρας της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»

Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To διαμάντι «Florentine» που άνηκε στην βασιλική οικογένεια των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία
Εικασίες 09.11.25

To διαμάντι «Florentine» που άνηκε στην βασιλική οικογένεια των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία

Για δεκαετίες, το «Florentine» γεννούσε μύθους: ορισμένοι ισχυρίζονταν ότι είχε κλαπεί, ενώ από άλλοι ορκίζονταν ότι είχε μεταπωληθεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά

Ο Γάλλος θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» αποκάλυψε ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει για την αναδόμηση της ομάδας, όμως αρνήθηκε ο Ράτκλιφ «που προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα».

Βάιος Μπαλάφας
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
27 Νοεμβρίου 14.11.25

«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)

Ασταμάτητη η Εθνική Ελπίδων, νίκησε 3-0 τη Γεωργία κι έκανε το 4/4, ενόψει του Euro 2027 U21 – Τζίμας (44′, πέν.), Καλογερόπουλος (45′ +1) και Κεραμίτσης (78′) τα γκολ. Έχασαν πέναλτι οι Γεωργιανοί (75′).

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα
Από τις ΗΠΑ 14.11.25

Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Πρέπει να απορρίψουμε την άρνηση της γενοκτονίας και να τηρήσουμε τις δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία», δήλωσε η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σκωτία (15/11, 21:45) και τόνισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει πιο δυνατή από τον αποκλεισμό.

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου
Ελλάδα 14.11.25

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου

Δύο ώρες πριν την αιματηρή συμπλοκή, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη μαύρη BMW να φτάνει στο σπίτι του Φανούρη - Συγγενείς του, υποστηρίζουν μέλη της άλλης οικογένειας, άρχισαν να πυροβολούν

Σύνταξη
Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)
Στίβος 14.11.25

Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)

Σχεδόν αγνώριστη είναι η κάποτε ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο Μάριον Τζόουνς, η οποία αργότερα βρέθηκε να έχει κάνει χρήση αναβολικών. Σήμερα αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, λόγω ενός αυτοάνοσου από το οποίο πάσχει.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» – Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]
Η σημασία του Ποκρόφσκ 14.11.25

Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη - «Εξαντλητικές μάχες» για τον ουκρανικό στρατό σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ιθάκη»: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» – Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»
Προδημοσίευση 14.11.25

«Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» - Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»

«Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της διαδρομής μου. Είχα την απόλυτη πεποίθηση ότι πράττω σωστά για έναν λαό που δεν μπορούσε να εξευτελίζεται από τον κάθε υπάλληλο των Βρυξελλών, τον κάθε τεχνοκράτη που πίστευε ότι η Ελλάδα συνιστά ένα είδος πειραματόζωου» διαβάζει ο Τσίπρας. «Ιθάκη», κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων
Ελλάδα 14.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή, που αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση, η οποία συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μέχρι σήμερα προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα

Οι επιθέσεις που εξελίσσονται σε… διαφήμιση του βιβλίου και καύσιμο του rebranding, το κλείσιμο των παλιών λογαριασμών και τα ποσοστά του «κόμματος Τσίπρα».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο
Ελλάδα 14.11.25

Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο

Ο 40χρονος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στα Μέγαρα και εγκατέλειψε το σημείο - Το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί άλλες 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ και του είχε ανακληθεί η άδεια οδήγησης

Σύνταξη
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
Μπάσκετ 14.11.25

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι (15/11-18:15) και υπογράμμισε ότι θα είναι μία δύσκολη «μάχη» για την ομάδα.

Σύνταξη
Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Ελλάδα 14.11.25

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο