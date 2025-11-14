Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s

Δεν ήταν ένα τυπικό εστιατόριο. Εάν γνώριζες προσωπικά τον Davé, σε έβαζαν να καθίσεις χωρίς μενού, χωρίς να γνωρίζεις τις τιμές. Και ό,τι συνέβαινε εκεί, έμενε εκεί. Ωστόσο, οι Polaroid του Davé Cheung ήταν θρυλικές. Αυτό το μήνα, συγκεντρώθηκαν από την IDEA Books στο A Night at Davé, μια σπάνια και λαμπερή ματιά σε αυτό που έγινε ένα σχεδόν άγνωστο στέκι διασημοτήτων (με πρόλογο της Σοφία Κόπολα).

Στο βιβλίο, ο ίδιος ο Davé Cheung αναλογίζεται τη διατήρηση των Polaroid, την «πραγματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα των 80s» του εστιατορίου και τους διάσημους θαμώνες που αποκαλούσε στενούς φίλους.

Aπόλυτη ιδιωτικότητα

Το κινέζικο εστιατόριο Davé προσέλκυε διασημότητες πρώτης γραμμής για τρεις δεκαετίες. Τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες; Ένα νέο βιβλίο με φωτογραφίες Polaroid αναπολεί το παρελθόν.

Σε έναν ήσυχο δρόμο του Παρισιού, κοντά στην Comédie-Française, βρισκόταν ένα φαινομενικά απλό κινέζικο εστιατόριο. Ωστόσο, παρά την ανώνυμη πρόσοψή του, το Davé, που άνοιξε τις πόρτες του το 1982, υπήρξε για τρεις δεκαετίες το αποκορύφωμα της λαμπερής παρισινής νυχτερινής ζωής.

Μια σειρά από διασημότητες από τον χώρο της τέχνης, της μουσικής, της μόδας και του πολιτισμού ήταν τακτικοί πελάτες του εστιατορίου, όπως οι Helmut Newton, Grace Coddington, Allen Ginsberg, Yves Saint Laurent, Francis Ford Coppola, Iggy Pop, Rei Kawakubo, Lou Reed, Yoko Ono, Madonna, Alexander McQueen και Kate Moss.

Αγνοούσαν την πινακίδα «Complet» (πλήρες) που κρεμόταν στην πόρτα για να διασκεδάσουν με απόλυτη ιδιωτικότητα.

Κάθε βράδυ ήταν εκεί ο ιδιοκτήτης Tai «Davé» Cheung, ο οποίος τα αποτύπωνε όλα με την Polaroid φωτογραφική του μηχανή. Πώς ένιωθαν οι καλεσμένοι του όταν την εμφάνιζε; «Ήταν ενθουσιασμένοι. Με τα Polaroid, έβλεπαν αμέσως το αποτέλεσμα – χωρίς εκπλήξεις. Δεν μπορείς να βγάλεις κακή φωτογραφία σε κάποιον χωρίς να το καταλάβει», λέει τώρα.

«Δεν ήταν ένα μπουρζουάδικο μέρος», αναπολεί ο Davé. «Ήταν ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να είναι αυτοί που ήθελαν να είναι»

Eπηρεασμένος από τις Polaroid του Andy Warhol

Η φήμη του μαγαζιού έφερε τους καλεσμένους του, λέει. «Μου άρεσαν οι δημιουργικοί, οι σχεδιαστές, οι καλλιτέχνες, οι μουσικοί και οι συγγραφείς, ειδικά επειδή μου έμαθαν πράγματα: μοιράζονταν τις γνώσεις τους. Οι πρώτοι που πέρασαν την πόρτα – ο Brion Gysin, ο Jean-Marie Rouart, ο Eduardo Arroyo, ο Francis Ford Coppola, η Aurore Clément, η Suzi Wis, η Anne-Marie Deschodt, ο Helmut και η June Newton – ειδικά».

«Αγόρασα την πρώτη μου φωτογραφική μηχανή Polaroid την 1η Ιουνίου 1982 —σίγουρα επηρεασμένος από τις Polaroid του Andy Warhol— και βρήκα τις εικόνες εξαιρετικές. Τα χρώματα ήταν πιο όμορφα από την πραγματικότητα, καλύτερα από οποιαδήποτε φωτογραφία. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί, αλλά υπάρχει κάτι στην αμεσότητα της εικόνας που αναβαθμίζει τα πάντα. Ο Jean-Baptiste Mondino μου έμαθε να εστιάζω σωστά και, πάνω απ’ όλα, να αποτυπώνω καλά το θέμα μου, να το κεντράρω» συμπληρώνει ο Davé μιλώντας στο Interview και συνεχίζει:

«Γελούσαμε, ο κόσμος γελούσε. Και μετά ήθελαν να τραβήξουμε κι άλλες Polaroid. Θυμάμαι ιδιαίτερα μια πολύ όμορφη Ιταλίδα ηθοποιό. Τραβήξαμε μερικές φωτογραφίες, δεν είπε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Αλλά μόλις έφυγε, έστειλε κάποιον να μου πάρει αμέσως τις φωτογραφίες. Έκανε λάθος… και είχε δίκιο. Το πρόσωπό της ήταν τόσο έντονο. Υπήρχε κάτι.

»Συχνά, όσοι λένε ότι δεν τους αρέσει να φωτογραφίζονται έχουν μια πολύ ακριβή εικόνα για τον εαυτό τους. Όπως η Μάρλεν Ντήτριχ. Θέλουν η φωτογραφία να ταιριάζει ακριβώς με αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Οι άνθρωποι βλέπουν πάντα τον εαυτό τους από την ίδια γωνία. Αλλά με μένα, υπήρχε εμπιστοσύνη. Ήταν σαν μια σιωπηρή συμφωνία».

«Τότε, αυτοί οι κύκλοι ήταν ακόμα διαπερατοί»

«Θυμάμαι κάποια από τη δεκαετία του ’80 με την οποία έπρεπε να είσαι εξαιρετικά, εξαιρετικά προσεκτικός. Μιλάω για τη Valérie Kaprisky. Δεν ήταν τέλεια, αλλά ακριβώς εκεί βρίσκεται η ομορφιά. Ένας φίλος του σκηνοθέτη Andrzej Żuławski μου είπε κάποτε: «Έχει ένα χάρισμα, όπως η Bardot. Δεν το συνειδητοποιεί». Και είναι αλήθεια. Μόλις κινούταν, με την κίνηση, με την εγκατάλειψη, ακόμα και χωρίς ρούχα, υπήρχε μια τέτοια χάρη που δεν ήταν ποτέ χυδαία. Αυτό είναι το χάρισμα μιας γεννημένης γυμνάστριας: κάθε χιλιοστό μετράει. Σαν να ισορροπούσε πάντα σε μια αόρατη δοκό. Γι’ αυτό αρνιόταν να φωτογραφηθεί με άλλους. Κατάφερα να της κάνω ένα πορτρέτο… αλλά ειλικρινά, είναι εντελώς ανόητο. Τίποτα ενδιαφέρον. Τότε όλοι έπαθαν το σύνδρομο Isabelle Adjani» θυμάται ο ο Davé.

«Τότε, αυτοί οι κύκλοι ήταν ακόμα διαπερατοί. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί αναμειγνύονταν, κοινωνικοποιούνταν. Μόνο οι πραγματικά πλούσιοι αποτελούσαν ξεχωριστή κάστα. Έτσι, τα ναρκωτικά κυκλοφορούσαν με έναν τρόπο, ας πούμε, λιγότερο συναλλακτικό από ό,τι σήμερα. Όταν ήμουν πολύ μικρός, βρέθηκα σε ένα πάρτι. Καθόμουν σε έναν τεράστιο καναπέ – αρκετά μεγάλο για δώδεκα άτομα – για να μιλάω, να γελάω, να διασκεδάζω. Γύρω μου, δύο άτομα είχαν μεγάλα λαμπερά μάτια, λίγο υπερβολικά χαρούμενα. Ένα πιάτο έκανε τον γύρο. Δεν ήξερα τι ήταν. Οι άνθρωποι το μύριζαν και κάποιος μου το πρόσφερε. Είπα: «Όχι, ευχαριστώ». Δεν χρειάστηκε να το επαναλάβω. Οι δύο νέοι το άρπαξαν. Αλλά εγώ ήμουν μια χαρά. Δεν χρειαζόμουν άλλο.

»Μια άλλη φορά, ήταν σε ένα ακόμα πιο παράξενο πάρτι. Ένας βουλευτής, πολύ κοντά στον Ζακ Σιράκ, είχε κλέψει από το ταμείο του για να οργανώσει μια βραδιά οπίου. Αλλά προσοχή – η ιδέα δεν ήταν να το καπνίσουμε ούτε να το καταπιούμε. Μια φίλη μας είχε μια «λαμπρή» ιδέα: άδειασε κάψουλες μαγιάς με μια καρφίτσα για καπέλα – ήταν συνηθισμένες τότε – και τις μετέτρεψε σε υπόθετα. Ετοίμασε ακόμη και ένα προηχογραφημένο soundtrack δέκα ωρών, ώστε το πάρτι να διαρκέσει και το αποτέλεσμα να ενισχυθεί σιγά-σιγά. Εγώ, ως συνήθως, δεν πήρα τίποτα. Ωστόσο, ήμουν απόλυτα συγχρονισμένος με όλους» περιγράφει ο Davé.

Τώρα – με την ευκαιρία της Paris Photo 2025 – οι Polaroid του Davé αποτελούν το θέμα ενός νέου βιβλίου, A Night at Davé, που συνέγραψαν οι Charles Morin και Boris Bergmann μαζί με τον Davé, και το οποίο αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις πόρτες του. Η Σοφία Κόπολα, που ήταν τακτική πελάτισσα του μαγαζιού τη δεκαετία του 1980 μαζί με τους γονείς της και τους φίλους τους, ήταν τόσο θαυμάστρια του μαγαζιού που έγραψε την εισαγωγή του βιβλίου. «Το Davé ήταν το μέρος που έπρεπε να είσαι», λέει.

«Δεν ήταν ένα μπουρζουάδικο μέρος», αναπολεί ο Davé. «Ήταν ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να είναι αυτοί που ήθελαν να είναι».

*Αρχική Φωτό: Ο Davé με τον Yves Saint Laurent. Όλες οι φωτογραφίες είναι από το βιβλίο A NIGHT AT DAVÉ των Charles Morin & Boris Bergmann, που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο IDEA.