Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία

Το ABC News έκανε ρεπορτάζ την στιγμή που ακούστηκαν περισσότεροι από δέκα πυροβολισμοί με αποτέλεσμα το συνεργείο να αναζητήσει καταφύγιο. Οι πυροβολισμοί φέρονται να ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ο Βόρειος Κήπος του Λευκού Οίκου εκκενώθηκε από τη Μυστική Υπηρεσία το απόγευμα του Σαββάτου (περίπου στη 01:00 ώρα Ελλάδας της Κυριακής), μετά από ήχους που έμοιαζαν με πυροβολισμούς. Το ABC News επικοινώνησε με τη Μυστική Υπηρεσία για περισσότερες πληροφορίες.

Ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να τρέξουν προς την Αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου και να βρουν καταφύγιο.

Άμεση η αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας

Η επέμβαση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ υπήρξε άμεση με έναν αξιωματούχο της να δηλώνει στο CNN ότι η υπηρεσία διερευνούσε αναφορές για πυροβολισμούς στη γωνία της 17ης Οδού και της Λεωφόρου Πενσυλβανία Βορειοδυτικά, η οποία βρίσκεται ακριβώς έξω από το συγκρότημα του Λευκού Οίκου.

Τα μέλη του δημοσιογραφικού σώματος που βρίσκονταν στον Βόρειο Κήπο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Μέσα στον Λευκό Οίκο, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας φώναζαν «πέστε κάτω» και προειδοποιούσαν για «πυροβολισμούς».

Ένας δημοσιογράφος ανέφερε ότι οι ήχοι φαινόταν να προέρχονται από την πλευρά του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου όπου βρίσκεται το κτίριο γραφείων του προέδρου.

Μετά το περιστατικό, παρατηρήθηκαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, οπλισμένοι με τουφέκια, να κινούνται στην περιοχή του Βόρειου Κήπου του Λευκού Οίκου και να αποκλείουν την αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου του προεδρικού Μεγάρου των ΗΠΑ.