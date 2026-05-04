Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.
Αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, στην αίθουσα που γίνεται η ενημέρωση των συντακτών.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στον Λευκό Οίκο μετά το περιστατικό.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έκανε ομιλία σε εκδήλωση για τις μικρές επιχειρήσεις στον Λευκό Οίκο, απομακρύνθηκε από την αίθουσα. Ο Λευκός Οίκος έχει τεθεί σε προσωρινό «lock-down», έως ότου διευκρινιστεί η κατάσταση.
NEW: U.S. Secret Service says they were involved shooting near 15th St & Independence Ave (close to White House/National Mall).
One person shot by law enforcement, condition unknown.
Details still unclear (no info yet on motive, suspect, or injuries to officers). pic.twitter.com/6pblzoo3GL
— Clash Report (@clashreport) May 4, 2026
Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ αναφέρει ότι ενεπλάκη σε πυροβολισμούς κοντά στην 15η Οδό και την Λεωφόρο Ανεξαρτησίας (κοντά στον Λευκό Οίκο/Εθνικό Εμπορικό Κέντρο).
Report of shots fired near the White House has placed the building on lockdown. Press that had been gathered on the North Lawn have been ushered into the press briefing room. pic.twitter.com/eRiVNqS9BV
— OSINTdefender (@sentdefender) May 4, 2026
Ένα άτομο φέρεται να έχει δεχθεί πυρά από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, η κατάστασή του είναι άγνωστη.
🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️
Active event shots fired near the White House triggers staff and journalist members and is now lockdown.. pic.twitter.com/XVNpLymfbV
— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) May 4, 2026
Οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς (δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το κίνητρο, τον ύποπτο ή τους τραυματισμούς των αστυνομικών).
Οι δρόμοι στην περιοχή έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία.
JUST NOW: Traffic temporarily blocked in DC after gunshots reportedly heard near the White House complex. pic.twitter.com/a3l05CwGQX
— Hudson Crozier 🇺🇸 (@Hudson_Crozier) May 4, 2026
