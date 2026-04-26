«Μέσα σε δευτερόλεπτα βρεθήκαμε κάτω από τα τραπέζια»… Οι περιγραφές των δημοσιογράφων, που βρίσκονταν στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Χίλτον της Ουάσινγκτον, αποτυπώνουν τον τρόμο που επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου (25/4), όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Στην αίθουσα επικράτησε χάος, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να φυγαδεύεται από τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι συνέλαβαν έναν ένοπλο την ώρα που προσπαθούσε να εισβάλει στον χώρο.

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Πριν ακόμη αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της επίθεσης, ένα ερώτημα κυριαρχεί: πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο; Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους στην είσοδο του ξενοδοχείου, περιορισμένη επιθεώρηση προσωπικών αντικειμένων και πρόσβαση στο κτίριο με απλή επίδειξη εισιτηρίου.

Δημοσιογράφος του BBC ανέφερε πως, αν και οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο είχαν αποκλειστεί, εντός του Χίλτον οι έλεγχοι ήταν τελείως τυπικοί. Κατήγγειλε πως ο αστυνομικός που τον έλεγξε δεν έδωσε μεγάλη προσοχή στην ταυτότητά του, ενώ δεν εξέτασαν καν τα προσωπικά του αντικείμενα.

Ο δράστης φέρεται ακόμη και να διέμενε στο ξενοδοχείο το τελευταίο διάστημα, εκμεταλλευόμενος τα κενά στην επιτήρηση και ξεγελώντας τις αρχές. Δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων στις εισόδους του κτιρίου, ενώ η ζώνη ασφαλείας είχε περιοριστεί μόνο εσωτερικά, κοντά στην αίθουσα δεξιώσεων.

Το βίντεο από την επίθεση στο δείπνο που δημοσίευσε ο Τραμπ

🇺🇸 – ETATS-UNIS 🔴Le Président Trump poste les images d’une vidéosurveillance où l’assaillant Cole Tomas Alen force le dispositif de sécurité lors du dîner annuel des correspondants au Washington Hilton. https://t.co/MMCCJ3nOUP pic.twitter.com/x5y2cOsHu8 — NEXUS (@nexus_osint) April 26, 2026

Το γεγονός ότι ο ένοπλος πέρασε με άνεση ανάμεσα από τους αστυνομικούς και έφτασε λίγα μέτρα από την αίθουσα με τους 2.500 καλεσμένους –ανάμεσά τους ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance και μέλη του υπουργικού συμβουλίου– προκαλεί έντονη ανησυχία.

O momento da captura de Cole Allen, o atirador que hoje atacou o jantar para jornalistas onde estavam Trump e JD Vance. Um agente de segurança foi atingido, mas está fora de perigo. O atirador, de 31 anos, é professor na Califórnia e estava hospedado no hotel do evento.… pic.twitter.com/BONWT7i1mL — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) April 26, 2026

Το χρονικό της επίθεσης

Ήταν λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν ακούστηκαν 7 έως 8 πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα. Ο 31χρονος δράστης, κουβαλώντας όπλα και μαχαίρια, όρμησε πάνω στους πράκτορες και ξεκίνησε να πυροβολεί προτού ακινητοποιηθεί. Κατά την ανταλλαγή πυρών, ένας πράκτορας της Secret Service τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς η σφαίρα χτύπησε το αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Την ώρα που οι αστυνομικοί πάλευαν να συλλάβουν τον δράστη, οι πράκτορες που φρουρούσαν τον Πρόεδρο έσπευσαν πάνω του και απομάκρυναν με ασφάλεια τον ίδιο και τη Μελάνια Τραμπ από τον χώρο. Η εκδήλωση διεκόπη οριστικά.

“Shots fired,” screamed the Secret Service agents. President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8 — The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026

«Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές χάους. Ο Γουλφ Μπλίτζερ του CNN, ο οποίος είδε τον ένοπλο σε απόσταση λίγων μέτρων, ανέφερε: «Άρχισα να ακούω πυροβολισμούς στον διάδρομο ακριβώς δίπλα μου και το επόμενο που κατάλαβα ήταν ότι ένας αστυνομικός με έριξε στο έδαφος».

Ο τυφλός δημοσιογράφος του BBC, Γκάρι Ο’Ντόνοχιου, μετέφερε τη δραματική εμπειρία: «Είχα μόλις αφήσει το πιρούνι και το μαχαίρι μου όταν άκουσα τον χαμηλό, υπόκωφο ήχο που κάνουν τα ημιαυτόματα όπλα και τον ήχο σπασμένων τζαμιών. Ένιωσα το κεφάλι του συναδέλφου μου να περνά δίπλα μου καθώς έπεφτε στο πάτωμα. Τον ακολούθησα χωρίς δεύτερη σκέψη». Ο ίδιος κατήγγειλε τα ελλιπή μέτρα, αναφέροντας πως ο έλεγχος στην είσοδο ήταν μια «επιφανειακή ματιά» στο εισιτήριο και οι ανιχνευτές μετάλλων δεν έδιναν σημασία στα ηχητικά σήματα.

CNN’s Wolf Blitzer details a firsthand account of the shooting and the immediate aftermath live from inside the White House Correspondents’ Dinner tonight pic.twitter.com/Ivv5YVDeKo — CNN Communications (@CNNPR) April 26, 2026

Η τρίτη φορά που απειλείται ο Τραμπ

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Αποτελεί την τρίτη φορά μέσα σε λίγα χρόνια που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένοπλη απειλή. Στις 13 Ιουλίου 2024 τραυματίστηκε στο αυτί από σφαίρα που δέχτηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Ο 20χρονος τότε δράστης κατάφερε να ρίξει αρκετές σφαίρες προτού η Μυστική Υπηρεσία ανταποδώσει τα πυρά.

Στη συνέχεια, στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, ένας άνδρας οπλισμένος με τουφέκι κρύφτηκε στους θάμνους στο Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, σχεδιάζοντας να πυροβολήσει τον Τραμπ. Ο ύποπτος, Ράιαν Ρουθ, καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας και τιμωρήθηκε με ισόβια κάθειρξη.

Εκτός από αυτές τις απόπειρες, ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει και άλλες απειλές. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι Ιρανοί πράκτορες σχεδίαζαν να τον δολοφονήσουν ως αντίποινα για την εξόντωση του υποστράτηγου Κασίμ Σουλεϊμανί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Η νέα επίθεση αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την πολιτική βία στις ΗΠΑ και τα πρωτόκολλα προστασίας πολιτικών προσώπων.

Κόουλ Άλεν: Όσα ξέρουμε για τον δράστη των πυροβολισμών

Ο άνδρας που συνελήφθη για την επίθεση στο Χίλτον είναι ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, δάσκαλος από την Καλιφόρνια και δημιουργός videogames.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες, μέσω Σικάγο, προς την Ουάσινγκτον και ότι ενήργησε μόνος. Επιπλέον, φέρεται να είχε αγοράσει δύο πυροβόλα όπλα τα τελευταία χρόνια, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

The suspected shooter at the White House Correspondents’ Dinner incident has reportedly been identified as 31-year-old Cole Allen of Torrance, California. pic.twitter.com/1jxmJkBfFt — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Κόουλ είχε βραβευτεί ως «Δάσκαλος του Μήνα» από το γραφείο της C2 Education στο Τόρανς.

Το προφίλ του στο LinkedIn τον περιγράφει ως «πτυχιούχο μηχανολόγο και επιστήμονα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρικό ανεξάρτητο δημιουργό ηλεκτρονικών παιγνιδιών, εκ γενετής δάσκαλο». Το 2017 έλαβε προπτυχιακό τίτλο στη μηχανολογία από το Caltech και το 2025 πτυχίο στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Μετά τη σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως στόχευε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο.

Διεθνής καταδίκη

Η επίθεση προκάλεσε κύμα διεθνών αντιδράσεων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε: «Η επίθεση αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε την «απαράδεκτη» επίθεση, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, τόνισε πως «η ανθρωπότητα δεν θα προοδεύσει παρά μόνο με τη δημοκρατία και την ειρήνη».

The armed attack targeting the President of the United States last night is unacceptable. Violence has no place in a democracy. I extend my full support to Donald Trump. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2026

Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Καναδός ομόλογός του Μαρκ Κάρνεϊ και η επικεφαλής της διπλωματίας της Ε.Ε., Κάγια Κάλας, η οποία σημείωσε πως μια εκδήλωση προς τιμήν του ελεύθερου Τύπου δεν θα έπρεπε ποτέ να μετατρέπεται σε σκηνή τρόμου.

Παρά τη γρήγορη σύλληψη του δράστη, τα ερωτήματα παραμένουν πιεστικά: Πώς πέρασε τον έλεγχο; Υπήρξαν επιχειρησιακά λάθη; Το περιστατικό στο Χίλτον –τον τόπο όπου είχε γίνει και η απόπειρα κατά του Ρόναλντ Ρήγκαν το 1981– αποδεικνύει ότι ακόμη και τα πιο αυστηρά συστήματα ασφαλείας μπορεί να έχουν επικίνδυνα κενά.