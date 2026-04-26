newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: «Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας
Κόσμος 26 Απριλίου 2026, 16:00

Πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο; Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους - Η τρίτη φορά που απειλείται ο Τραμπ μέσα σε λίγα χρόνια

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Μέσα σε δευτερόλεπτα βρεθήκαμε κάτω από τα τραπέζια»… Οι περιγραφές των δημοσιογράφων, που βρίσκονταν στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Χίλτον της Ουάσινγκτον, αποτυπώνουν τον τρόμο που επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου (25/4), όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Στην αίθουσα επικράτησε χάος, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να φυγαδεύεται από τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι συνέλαβαν έναν ένοπλο την ώρα που προσπαθούσε να εισβάλει στον χώρο.

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Πριν ακόμη αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της επίθεσης, ένα ερώτημα κυριαρχεί: πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο; Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους στην είσοδο του ξενοδοχείου, περιορισμένη επιθεώρηση προσωπικών αντικειμένων και πρόσβαση στο κτίριο με απλή επίδειξη εισιτηρίου.

Δημοσιογράφος του BBC ανέφερε πως, αν και οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο είχαν αποκλειστεί, εντός του Χίλτον οι έλεγχοι ήταν τελείως τυπικοί. Κατήγγειλε πως ο αστυνομικός που τον έλεγξε δεν έδωσε μεγάλη προσοχή στην ταυτότητά του, ενώ δεν εξέτασαν καν τα προσωπικά του αντικείμενα.

Ο δράστης φέρεται ακόμη και να διέμενε στο ξενοδοχείο το τελευταίο διάστημα, εκμεταλλευόμενος τα κενά στην επιτήρηση και ξεγελώντας τις αρχές. Δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων στις εισόδους του κτιρίου, ενώ η ζώνη ασφαλείας είχε περιοριστεί μόνο εσωτερικά, κοντά στην αίθουσα δεξιώσεων.

Το βίντεο από την επίθεση στο δείπνο που δημοσίευσε ο Τραμπ

Το γεγονός ότι ο ένοπλος πέρασε με άνεση ανάμεσα από τους αστυνομικούς και έφτασε λίγα μέτρα από την αίθουσα με τους 2.500 καλεσμένους –ανάμεσά τους ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance και μέλη του υπουργικού συμβουλίου– προκαλεί έντονη ανησυχία.

Το χρονικό της επίθεσης

Ήταν λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν ακούστηκαν 7 έως 8 πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα. Ο 31χρονος δράστης, κουβαλώντας όπλα και μαχαίρια, όρμησε πάνω στους πράκτορες και ξεκίνησε να πυροβολεί προτού ακινητοποιηθεί. Κατά την ανταλλαγή πυρών, ένας πράκτορας της Secret Service τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς η σφαίρα χτύπησε το αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Την ώρα που οι αστυνομικοί πάλευαν να συλλάβουν τον δράστη, οι πράκτορες που φρουρούσαν τον Πρόεδρο έσπευσαν πάνω του και απομάκρυναν με ασφάλεια τον ίδιο και τη Μελάνια Τραμπ από τον χώρο. Η εκδήλωση διεκόπη οριστικά.

«Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές χάους. Ο Γουλφ Μπλίτζερ του CNN, ο οποίος είδε τον ένοπλο σε απόσταση λίγων μέτρων, ανέφερε: «Άρχισα να ακούω πυροβολισμούς στον διάδρομο ακριβώς δίπλα μου και το επόμενο που κατάλαβα ήταν ότι ένας αστυνομικός με έριξε στο έδαφος».

Ο τυφλός δημοσιογράφος του BBC, Γκάρι Ο’Ντόνοχιου, μετέφερε τη δραματική εμπειρία: «Είχα μόλις αφήσει το πιρούνι και το μαχαίρι μου όταν άκουσα τον χαμηλό, υπόκωφο ήχο που κάνουν τα ημιαυτόματα όπλα και τον ήχο σπασμένων τζαμιών. Ένιωσα το κεφάλι του συναδέλφου μου να περνά δίπλα μου καθώς έπεφτε στο πάτωμα. Τον ακολούθησα χωρίς δεύτερη σκέψη». Ο ίδιος κατήγγειλε τα ελλιπή μέτρα, αναφέροντας πως ο έλεγχος στην είσοδο ήταν μια «επιφανειακή ματιά» στο εισιτήριο και οι ανιχνευτές μετάλλων δεν έδιναν σημασία στα ηχητικά σήματα.

Η τρίτη φορά που απειλείται ο Τραμπ

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Αποτελεί την τρίτη φορά μέσα σε λίγα χρόνια που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένοπλη απειλή. Στις 13 Ιουλίου 2024 τραυματίστηκε στο αυτί από σφαίρα που δέχτηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Ο 20χρονος τότε δράστης κατάφερε να ρίξει αρκετές σφαίρες προτού η Μυστική Υπηρεσία ανταποδώσει τα πυρά.

Στη συνέχεια, στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, ένας άνδρας οπλισμένος με τουφέκι κρύφτηκε στους θάμνους στο Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, σχεδιάζοντας να πυροβολήσει τον Τραμπ. Ο ύποπτος, Ράιαν Ρουθ, καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας και τιμωρήθηκε με ισόβια κάθειρξη.

YouTube thumbnail

Εκτός από αυτές τις απόπειρες, ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει και άλλες απειλές. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι Ιρανοί πράκτορες σχεδίαζαν να τον δολοφονήσουν ως αντίποινα για την εξόντωση του υποστράτηγου Κασίμ Σουλεϊμανί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Η νέα επίθεση αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την πολιτική βία στις ΗΠΑ και τα πρωτόκολλα προστασίας πολιτικών προσώπων.

Κόουλ Άλεν: Όσα ξέρουμε για τον δράστη των πυροβολισμών

Ο άνδρας που συνελήφθη για την επίθεση στο Χίλτον είναι ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, δάσκαλος από την Καλιφόρνια και δημιουργός videogames.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες, μέσω Σικάγο, προς την Ουάσινγκτον και ότι ενήργησε μόνος. Επιπλέον, φέρεται να είχε αγοράσει δύο πυροβόλα όπλα τα τελευταία χρόνια, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Κόουλ είχε βραβευτεί ως «Δάσκαλος του Μήνα» από το γραφείο της C2 Education στο Τόρανς.

Το προφίλ του στο LinkedIn τον περιγράφει ως «πτυχιούχο μηχανολόγο και επιστήμονα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρικό ανεξάρτητο δημιουργό ηλεκτρονικών παιγνιδιών, εκ γενετής δάσκαλο». Το 2017 έλαβε προπτυχιακό τίτλο στη μηχανολογία από το Caltech και το 2025 πτυχίο στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Ο μετά τη σύλληψή του Κόουλ Άλεν

Μετά τη σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως στόχευε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο.

Διεθνής καταδίκη

Η επίθεση προκάλεσε κύμα διεθνών αντιδράσεων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε: «Η επίθεση αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε την «απαράδεκτη» επίθεση, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, τόνισε πως «η ανθρωπότητα δεν θα προοδεύσει παρά μόνο με τη δημοκρατία και την ειρήνη».

Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Καναδός ομόλογός του Μαρκ Κάρνεϊ και η επικεφαλής της διπλωματίας της Ε.Ε., Κάγια Κάλας, η οποία σημείωσε πως μια εκδήλωση προς τιμήν του ελεύθερου Τύπου δεν θα έπρεπε ποτέ να μετατρέπεται σε σκηνή τρόμου.

Παρά τη γρήγορη σύλληψη του δράστη, τα ερωτήματα παραμένουν πιεστικά: Πώς πέρασε τον έλεγχο; Υπήρξαν επιχειρησιακά λάθη; Το περιστατικό στο Χίλτον –τον τόπο όπου είχε γίνει και η απόπειρα κατά του Ρόναλντ Ρήγκαν το 1981– αποδεικνύει ότι ακόμη και τα πιο αυστηρά συστήματα ασφαλείας μπορεί να έχουν επικίνδυνα κενά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κόσμος 26.04.26

Σύνταξη
Οριζόντια δομή 26.04.26

Βαγγέλης Γεωργίου
Στην Ινδία 26.04.26

Σύνταξη
Κόσμος 26.04.26

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κόσμος 26.04.26 Upd: 16:35

Νεκτάριος Δαργάκης - Παρασκευή Τσιβόλα
Κίνηση υπεροχής 26.04.26

Γεώργιος Μαζιάς
Το Σαχέλ σε αποσταθεροποίηση 26.04.26

Γιώργος Μαζιάς
Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κόσμος 26.04.26

Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί όχι; 26.04.26

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αόρατοι στο γραφείο 26.04.26

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Σύνταξη
Ελλάδα 26.04.26

Σύνταξη
On Field 26.04.26

Άκης Στρατόπουλος
Κόσμος 26.04.26

Σύνταξη
Οριζόντια δομή 26.04.26

Βαγγέλης Γεωργίου
Βίντεο 26.04.26

Σύνταξη
Πολιτική 26.04.26

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ 26.04.26 Upd: 14:14

Σύνταξη
Αντιπολίτευση 26.04.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Σύνταξη
Επικαιρότητα 26.04.26

Σύνταξη
Ελλάδα 26.04.26

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Cookies