Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ

Πυροβολισμοί ακούστηκαν από το εσωτερικό του κτιρίου της Γερουσίας στις Φιλιππίνες, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, καθώς στρατιωτικοί της χώρας αναπτύχθηκαν σήμερα εκεί στο πλαίσιο απόπειρας των αρχών για τη σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Μάρτυρες του Reuters είδαν περίπου επτά στρατιωτικούς με στολές παραλλαγής μέσα στο κτίριο της Γερουσίας, ορισμένοι να φέρουν τουφέκια εφόδου, και τουλάχιστον τέσσερις ακόμη να φτάνουν αργότερα.

Πυροβολισμοί συνεχίζουν να ακούγονται.

Δεν έχει καταστεί μέχρι σαφές γιατί οι στρατιωτικοί βρίσκονταν εκεί.

PAG-ALINGAWNGAW NG PUTOK NG BARIL SA SENADO Nagkaroon ng komosyon sa Senado matapos marinig ang putukan na hinihinalang mula sa pagitan ng mga armadong uniformed personnel sa loob ng building gabi ngayong Miyerkules, May 13. pic.twitter.com/A8AszpPkpH — News5 (@News5PH) May 13, 2026

LOOK: Exchange of gunfire heard on the 2nd floor of the Senate offices in the Philippines. | 📷: Niño Jesus Orbeta/Philippine Daily Inquirer pic.twitter.com/uoEMDvhhvQ — CDN Digital (@cebudailynews) May 13, 2026

Το κάλεσμα του Ρόναλντ ντελά Ρόσα

Ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα πρώην αρχηγός της αστυνομίας που ηγήθηκε του αιματηρού «πολέμου κατά των ναρκωτικών» του πρώην προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε δήλωσε σήμερα ότι η σύλληψή του είναι είναι θέμα χρόνου και κάλεσε κόσμο να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει την παράδοσή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο γερουσιαστής Ρόναλντ ντελα Ρόσα, ο οποίος έχει κλειστεί στο βουλευτικό του γραφείο από τη Δευτέρα, κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν και να εμποδίσουν τη σύλληψή του, λέγοντας ότι οι αρχές επιβολής του νόμου βρίσκονται καθ’ οδόν για την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης από το ΔΠΔ.

Το ένταλμα, με ημερομηνία Νοεμβρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, ζητά τη σύλληψη του πρώην αρχηγού της αστυνομίας με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, τα ίδια εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο 81χρονος Ντουτέρτε που αναμένει τη δίκη στη Χάγη μετά τη σύλληψή του πέρυσι.

Ο Ντέλα Ρόσα, 64 ετών, ήταν ο ανώτερος αξιωματικός του Ντουτέρτε, υπεύθυνος για τη σφοδρή καταστολή κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες φερόμενοι ως έμποροι ναρκωτικών, με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κατηγορούν την αστυνομία για συστηματικές δολοφονίες και συγκαλύψεις. Η αστυνομία απορρίπτει τις κατηγορίες και λέει ότι οι περισσότεροι από τις 6.000 που σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών ήταν όλοι ένοπλοι και είχαν αντισταθεί στη σύλληψη.

Ακτιβιστές λένε ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστός.

Τι υποστηρίζει ο γερουσιαστής

Η Γερουσία φρουρούνταν αυστηρά σήμερα, με αστυνομικό κλοιό να έχει δημιουργηθεί, καθώς συγκεντρώνονταν διαδηλωτές, κάποιοι ζητώντας τη σύλληψη του Ρόσα, πιο γνωστού στις Φιλιππίνες ως “Μπάτο” ή “βράχος”.

Ο ντελα Ρόσα, ο οποίος εμφανίστηκε στη Γερουσία τη Δευτέρα για πρώτη φορά από τότε που εξαφανίστηκε από δημόσια εκδήλωση τον Νοέμβριο, απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ να μην τον παραδώσει στο ΔΠΔ.

Ο ντελα Ρόσα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομες δολοφονίες και επιμένει ότι οποιαδήποτε μεταφορά του στο ΔΠΔ θα είναι παράνομη, καθώς η χώρα δεν είναι πλέον συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης.

Ο Ντουτέρτε απέσυρε μονομερώς τις Φιλιππίνες από το ΔΠΔ το 2018, όταν εισαγγελέας του Δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για την εκστρατεία του κατά των ναρκωτικών.

Το ΔΠΔ αναφέρει ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν ενώ μια χώρα ήταν μέλος εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.