Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατηγορήθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Ο 80χρονος κατηγορείται ότι είναι ποινικά υπεύθυνος για δεκάδες δολοφονίες που φέρεται να έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του λεγόμενου πολέμου του κατά των ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια του οποίου χιλιάδες μικροέμποροι ναρκωτικών, χρήστες και άλλοι δολοφονήθηκαν χωρίς δίκη.

Το κατηγορητήριο του ΔΠΔ, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές απομιμήσεις, χρονολογείται από τον Ιούλιο, αλλά δημοσιοποιήθηκε μόλις τη Δευτέρα.

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας του ΔΠΔ, Μάμε Μαντιάγιε Νιάνγκ, δήλωσε ότι ο Ντουτέρτε ήταν «έμμεσος συναυτουργός» στις δολοφονίες, τις οποίες το δικαστήριο ισχυρίζεται ότι διέπραξαν άλλοι, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν των πρώην πρόεδρο των Φιλιππίνων

Η πρώτη κατηγορία που απαγγέλθηκε εναντίον του Ντουτέρτε αφορά την φερόμενη εμπλοκή του στις δολοφονίες 19 ανθρώπων στην πόλη Νταβάο μεταξύ 2013 και 2016, ενώ ήταν δήμαρχος εκεί.

Οι άλλες δύο κατηγορίες σχετίζονται με περιόδους κατά τις οποίες διετέλεσε πρόεδρος των Φιλιππίνων, μεταξύ 2016 και 2022, και ξεκίνησε τον λεγόμενο πόλεμο κατά των ναρκωτικών.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις δολοφονίες 14 «στόχων υψηλής αξίας» σε όλη τη χώρα, ενώ η τρίτη αφορά τη δολοφονία και την απόπειρα δολοφονίας 45 ατόμων σε επιχειρήσεις εκκαθάρισης χωριών.

Οι εισαγγελείς αναφέρθηκαν στο πώς ο Ντουτέρτε και οι φερόμενοι ως συνεργοί του «μοιράστηκαν ένα κοινό σχέδιο ή συμφωνία για την «εξουδετέρωση» φερόμενων εγκληματιών στις Φιλιππίνες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεωρούνται ή φέρονται να σχετίζονται με τη χρήση, την πώληση ή την παραγωγή ναρκωτικών) μέσω βίαιων εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας».

Δεν έχει ζητήσει καμία συγγνώμη για την βάναυση καταστολή του κατά των ναρκωτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 6.000 ανθρώπων – αν και ακτιβιστές πιστεύουν ότι ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες.

Τι λέει ο δικηγόρος του

Ο Ντουτέρτε δήλωσε ότι έλαβε μέτρα κατά των εμπόρων ναρκωτικών για να απαλλάξει τη χώρα από τα εγκλήματα του δρόμου.

Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε είναι ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους από την Ασία που κατηγορείται από το ΔΠΔ – και ο πρώτος ύποπτος που μεταφέρεται αεροπορικώς στη Χάγη της Ολλανδίας – όπου εδρεύει το δικαστήριο – εδώ και πάνω από τρία χρόνια. Βρίσκεται υπό κράτηση εκεί από τον Μάρτιο.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο Ντουτέρτε δεν μπορεί να δικαστεί λόγω κακής υγείας.

Τον Μάιο, ο πρώην πρόεδρος εξελέγη ξανά δήμαρχος του Νταβάο, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στη φυλακή. Ο γιος του Σεμπάστιαν (ο οποίος υπηρετούσε ως δήμαρχος από το 2022), συνέχισε ως υπηρεσιακός δήμαρχος στη θέση του πατέρα του.

Οι υποστηρικτές του Ντουτέρτε ισχυρίστηκαν ότι το ΔΠΔ χρησιμοποιούνταν ως πολιτικό εργαλείο από τον νυν πρόεδρο της χώρας Φερδινάνδο Μάρκος, ο οποίος είχε δημόσια διαφωνήσει με την ισχυρή οικογένεια Ντουτέρτε.

Το ΔΠΔ ουσιαστικά δεν έχει εξουσία να συλλαμβάνει ανθρώπους χωρίς τη συνεργασία των χωρών στις οποίες βρίσκονται, κάτι που τις περισσότερες φορές αρνείται – και ο Μάρκος είχε προηγουμένως απορρίψει την ιδέα της συνεργασίας με το ΔΠΔ.