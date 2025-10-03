Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες του θρυλικού εστιατορίου Russian Tea Room του Μανχάταν διαχειρίζονται το 99χρονο τοπόσημο με σεβασμό και φροντίδα, προστατεύοντάς το από την κερδοσκοπία ακινήτων.

Λίγα μέρη στη Νέα Υόρκη είναι τόσο θρυλικά όσο το Russian Tea Room. Πόσα από όσα λέγονται γι’ αυτό είναι αλήθεια και πόσα είναι απλώς μύθος; Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Σέρβιρε ο ίδιος ο κωμικός Ζίρο Μόστελ φαγητό και ποτά φορώντας ποδιά σε μια πράξη υπερβολής; Αυτό λένε οι άνθρωποι. Εμφανιζόταν κατά καιρούς το φάντασμα της Αναστασίας, κόρης του Τσάρου Νικολάου Β’, κατά τη διάρκεια των ανακαινίσεων; Αυτό ακούγεται πιο απίθανο.

Τα φαντάσματα των πέντε ορόφων

«Αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο περιστρεφόμενο ενυδρείο σε σχήμα πολικής αρκούδας και ένα δέντρο διακοσμημένο με αυγά Fabergé στον δεύτερο όροφο, καθώς και ένα μοντέλο του Κρεμλίνου ύψους αρκετών μέτρων στον τρίτο» σχολιάζει ο Mateo Sancho Cardiel στην El País.

«Δεν θα σας πούμε ποια έργα του Σαγκάλ είναι αυθεντικά και ποια όχι», εξηγεί γελώντας η Ιζαμπέλα Μπιμπεράι, διευθύντρια λειτουργίας του χώρου και κόρη του ιδιοκτήτη. Γίνεται πιο σοβαρή όταν μιλάει για την παρουσία φαντασμάτων, τα οποία, όπως διαβεβαιώνει, περιφέρονται στους πέντε ορόφους του κτιρίου.

«Η πρόθεσή μας ως ιδιοκτήτες είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες οι προηγούμενες ζωές του θα συνεχίσουν να έχουν μια θέση», λέει, μιλώντας μεταφορικά και κυριολεκτικά ταυτόχρονα.

Η New York Times, όπως ήταν αναμενόμενο, το περιέγραψε ως «το μακροβιότερο σύμβολο γοητείας της πόλης, το σημείο συνάντησης του χρήματος και της τέχνης που καθορίζει την καρδιά της Νέας Υόρκης»

Σημείο συνάντησης χρήματος και τέχνης

Το Russian Tea Room βρίσκεται σε ένα κτίριο πλάτους μόλις έξι μέτρων στην 57η Οδό του Μανχάταν και τελικά έγινε το ανεπίσημο σνακ μπαρ του συναυλιακού χώρου Carnegie Hall. Το 2026 θα γιορτάσει την 100ή επέτειό του. Ή μάλλον, αρκετές επετείους, καθώς η ιστορία του είναι μια συνεχής ανανέωση: αλλαγές ιδιοκτησίας, φιλοσοφίας και μενού, κλεισίματα και επαναλειτουργίες, πολυτελείς ανακαινίσεις.

Σήμερα, η δραστηριότητά του χωρίζεται μεταξύ τουριστών και τακτικών πελατών στο ισόγειο και ιδιωτικών εκδηλώσεων στις πολλαπλές αίθουσές του. Μόλις φέτος, φιλοξένησε την τελετή απονομής των βραβείων Tony τον Ιούνιο και μια εκδήλωση της Εβδομάδας Μόδας τον Φεβρουάριο.

Η New York Times, όπως ήταν αναμενόμενο, το περιέγραψε ως «το μακροβιότερο σύμβολο γοητείας της πόλης, το σημείο συνάντησης του χρήματος και της τέχνης που καθορίζει την καρδιά της Νέας Υόρκης».

Ποτέ δεν περίμενε ότι στα τελευταία της χρόνια θα είχε τον Σαλβαδόρ Νταλί να δειπνεί στο τραπέζι της και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ να «παρουσιάζει» εκεί το τεράστιο διαμάντι του δαχτυλιδιού αρραβώνων της με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον

Περισσότερα από 20 σαμοβάρια

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες, που το αγόρασαν το 2006, το λειτουργούν ως οικογενειακή επιχείρηση και αντιμετωπίζουν τον χώρο σχεδόν σαν μουσείο. Όσο παλιώνει, τόσο περισσότερη γοητεία αποπνέει αυτή η μηχανή του χρόνου, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε εποχές που έχουν περάσει προ πολλού — ή ίσως σε μια εποχή που δεν υπήρξε ποτέ.

Τουλάχιστον, που δεν συνυπήρξε ποτέ στο χρόνο και στο χώρο: ένα μείγμα ρομαντικού στυλ με αυθεντικές απλίκες Art Deco, πολυελαίους, περισσότερα από 20 σαμοβάρια, δερμάτινους καναπέδες, λευκά τραπεζομάντιλα και ασημένιους δίσκους.

«Είναι το όνειρο της τσαρικής Ρωσίας φιλτραρισμένο μέσα από ένα ιστορικό αμερικανικό πρίσμα» παρατηρεί ο Mateo Sancho Cardiel στην El País.

«Όπως το θυμούνται οι άνθρωποι»

Ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες αυτής της ταυτότητας ήταν ο οικοδεσπότης του, Σίντεϊ Κέιν, ο οποίος άρχισε να προσελκύει το κοινό του Broadway μετά τη μετακόμιση της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης από το Carnegie Hall στο Lincoln Center τη δεκαετία του 1960.

Είχε αγοράσει τον χώρο το 1955 και μια χρονιά ήταν τόσο ευχαριστημένος με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια που αποφάσισε να μην τα κατεβάσει ποτέ.

«Τα Χριστούγεννα είναι πάντα κοντά. Εξάλλου, έτσι φαίνεται πιο ρωσικό», δήλωσε. Πέθανε το 1967 και η χήρα του, Φέιθ Στιούαρτ-Γκόρντον, περιέγραψε την ουσία του χώρου όπως κανένας άλλος: «Ας μείνει το εστιατόριο όπως το θυμούνται οι άνθρωποι, όχι όπως ήταν».

Έγραψε τρία βιβλία για το θέμα: δύο βιβλία μαγειρικής και ένα αυτοβιογραφικό. Στο τελευταίο, με τίτλο The Russian Tea Room: A Love Story, που εκδόθηκε το 1999, αναλογίστηκε: «Γερνάω και γίνομαι επιπόλαιη. Μου λείπει η σοβαρότητα της νιότης μου»

Τα χρυσά κινηματογραφικά 80s

Η Φέιθ, μια ηθοποιός της οποίας η καριέρα στο Μπρόντγουεϊ δεν απογειώθηκε ποτέ, διηύθυνε την επιχείρηση για άλλες τρεις δεκαετίες, εγκαινιάζοντας την πιο δημοφιλή και γεμάτη διασημότητες εποχή της.

Έγραψε τρία βιβλία για το θέμα: δύο βιβλία μαγειρικής και ένα αυτοβιογραφικό. Στο τελευταίο, με τίτλο The Russian Tea Room: A Love Story, που εκδόθηκε το 1999, αναλογίστηκε: «Γερνάω και γίνομαι επιπόλαιη. Μου λείπει η σοβαρότητα της νιότης μου».

Ποτέ δεν περίμενε ότι στα τελευταία της χρόνια θα είχε τον Σαλβαδόρ Νταλί να δειπνεί στο τραπέζι της και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ να «παρουσιάζει» εκεί το τεράστιο διαμάντι του δαχτυλιδιού αρραβώνων της με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας ήταν επίσης τακτικός πελάτης.

Ο χώρος γνώρισε τη χρυσή του εποχή στον κινηματογράφο κατά τη δεκαετία του 1980 και απαθανατίστηκε σε ταινίες όπως «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Μανχάταν» και, κυρίως, «Τούτσι», όπου ο Ντάστιν Χόφμαν εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στον Σίντνεϊ Πόλακ ντυμένος γυναίκα.

Η παλιά Νέα Υόρκη

«Οι νέες γενιές έχουν επίσης ανανεώσει τους όρκους τους με το Russian Tea Room, και ενώ ορισμένοι πελάτες ζητούν το τραπέζι «Τούτσι», άλλοι ζητούν το τραπέζι «Μπλερ» από το Gossip Girl», σημειώνει η Μπιμπεράι.

«Σε κάθε περίπτωση, μετά την Covid και με την αναβίωση της νοσταλγίας, έχει έρθει μια πολύ ευνοϊκή εποχή για τον χώρο. Οι νέοι θέλουν να ζήσουν την παλιά Νέα Υόρκη. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε τίποτα για να προσαρμοστούμε σε αυτή την τάση», εξηγεί.

Η Ποτοαπαγόρευση και η βότκα (εκτός από το τσάι)

Αλλά ας γυρίσουμε πίσω στο 1926. Αν και δεν είναι απολύτως σαφές, ο πρώτος καταγεγραμμένος ιδιοκτήτης ήταν ο Πολωνός σοκολατοποιός Τζέικομπ Ζίσμαν, αλλά η persona που έδωσε πραγματικά την ταυτότητα στον χώρο ήταν, για άλλη μια φορά, μια γυναίκα: η Ρωσίδα χορεύτρια Αλμπερτίνα Ρας.

Γεννημένη στη Βιέννη, έβαλε στο χάρτη μια επιχείρηση που είχε αρχικά ξεκινήσει ως σαλόνι τσαγιού και σοκολάτας απέναντι, αλλά μόλις τελείωσε η Ποτοαπαγόρευση, επέκτεινε το μενού για να συμπεριλάβει και τη βότκα.

Η Ρας συνδύασε μια αξιοσημείωτη καλλιτεχνική καριέρα — εμφανιζόταν μαζί με τη θρυλική Γαλλίδα ηθοποιό Σάρα Μπερνάρ και ήταν από τις πρώτες που συνδύασαν το κλασικό μπαλέτο με τη τζαζ — με τη δουλειά της στον τομέα της φιλοξενίας.

Ήταν επίσης η σύζυγος του Ρωσο-Αμερικανού συνθέτη Ντιμίτρι Τιόμκιν, ο οποίος συνέθεσε τις μουσικές για τις ταινίες High Noon και It’s a Wonderful Life. Με μια τέτοια οικοδέσποινα, οι Ρώσοι χορευτές βρήκαν ένα καταφύγιο στο εστιατόριο: ένα μέρος όπου μιλούσαν τη γλώσσα τους, διατηρούσαν τα έθιμά τους και σερβίρονταν τα φαγητά τους.

Φανφάρες και τυμπανοκρουσίες στο (εκ νέου) άνοιγμα του 1999

Αν και η Ρας παρέμεινε μόνο μέχρι το 1933 και η αρχική ρωσική ταυτότητα του χώρου σταδιακά εξασθένησε, η παράδοση συνεχίστηκε. Λέγεται ότι στη δεκαετία του 1940, ο Γεωγιανο-Αμερικανός χορογράφος μπαλέτου, Τζορτζ Μπαλανσίν εμφανιζόταν με μια χορεύτρια δεξιά του και μία αριστερά του, και τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Ρώσος θρύλος του μπαλέτου, Ρούντολφ Νουρέγιεφ, το ανακήρυξε ως το αγαπημένο του μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σημερινή εμφάνιση του εστιατορίου, ωστόσο, είναι κληρονομιά της μεγάλης ανακαίνισης που πραγματοποίησε ο Γουόρνερ ΛιΡόι, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Tavern On The Green στο Central Park, όταν το αγόρασε από την Φέιθ Στιούαρτ-Γκόρντον για 6,5 εκατομμύρια δολάρια το 1995.

Έκλεισε το 1996 για ανακαίνιση, αλλά οι εργασίες καθυστέρησαν, ο προϋπολογισμός φούσκωσε στα 35 εκατομμύρια δολάρια και δεν μπόρεσε να ανοίξει μέχρι το 1999. Ο ΛιΡόι διεξήγαγε έρευνα σε αρχεία, μετέφρασε χιλιάδες συνταγές από τα ρωσικά στα αγγλικά για να δημιουργήσει ένα αυτοκρατορικό μενού που κάλυπτε παραδόσεις από τη Σκανδιναβία έως τη Μογγολία, και άνοιξε με φανφάρες και τυμπανοκρουσίες.

Ωστόσο, δεν απόλαυσε το νέο του παιχνίδι για πολύ: πέθανε το 2001, βαρυφορτωμένος από χρέη και σκληρές κριτικές για το εστιατόριο, εν μέσω της κρίσης που έπληξε την πόλη μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ανοιχτό για πολλά, πολλά χρόνια ακόμα

Η οικογένεια που τώρα διευθύνει το Russian Tea Room ήταν τακτικοί πελάτες και αποφάσισαν να το σώσουν. «Μαθαίνω κάτι νέο για αυτό το μέρος κάθε μέρα και είναι προνόμιο να βουτάω στα αρχεία του», λέει η Ιζαμπέλα Μπιμπεράι.

Έχουν ορκιστεί να διατηρήσουν το εστιατόριο όχι μόνο κερδοφόρο και πολυσύχναστο, αλλά και ασφαλές από έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς του: τους κερδοσκόπους ακινήτων. Το εστιατόριο έχει άδεια ανοικοδόμησης πάνω από τους πέντε ορόφους του και βρίσκεται δίπλα (ή κάτω) από τους ουρανοξύστες που το περιβάλλουν και καθορίζουν τον νέο ορίζοντα της πόλης.

Αλλά η Μπιμπεράι λέει ότι καμία προσφορά δεν θα μπορούσε να τους δελεάσει: «Το Russian Tea Room δεν είναι προς πώληση. Θα παραμείνει ανοιχτό για πολλά, πολλά χρόνια ακόμα».

*Με στοιχεία από elpais.com