magazin
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Planet Travel 03 Οκτωβρίου 2025 | 18:45

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Spotlight

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες του θρυλικού εστιατορίου Russian Tea Room του Μανχάταν διαχειρίζονται το 99χρονο τοπόσημο με σεβασμό και φροντίδα, προστατεύοντάς το από την κερδοσκοπία ακινήτων.

Λίγα μέρη στη Νέα Υόρκη είναι τόσο θρυλικά όσο το Russian Tea Room. Πόσα από όσα λέγονται γι’ αυτό είναι αλήθεια και πόσα είναι απλώς μύθος; Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Σέρβιρε ο ίδιος ο κωμικός Ζίρο Μόστελ φαγητό και ποτά φορώντας ποδιά σε μια πράξη υπερβολής; Αυτό λένε οι άνθρωποι. Εμφανιζόταν κατά καιρούς το φάντασμα της Αναστασίας, κόρης του Τσάρου Νικολάου Β’, κατά τη διάρκεια των ανακαινίσεων; Αυτό ακούγεται πιο απίθανο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Russian Tea Room (@russiantearoom)

«Η πρόθεσή μας ως ιδιοκτήτες είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες οι προηγούμενες ζωές του θα συνεχίσουν να έχουν μια θέση», λέει, μιλώντας μεταφορικά και κυριολεκτικά ταυτόχρονα

Τα φαντάσματα των πέντε ορόφων  

«Αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο περιστρεφόμενο ενυδρείο σε σχήμα πολικής αρκούδας και ένα δέντρο διακοσμημένο με αυγά Fabergé στον δεύτερο όροφο, καθώς και ένα μοντέλο του Κρεμλίνου ύψους αρκετών μέτρων στον τρίτο» σχολιάζει ο Mateo Sancho Cardiel στην El País.

«Δεν θα σας πούμε ποια έργα του Σαγκάλ είναι αυθεντικά και ποια όχι», εξηγεί γελώντας η Ιζαμπέλα Μπιμπεράι, διευθύντρια λειτουργίας του χώρου και κόρη του ιδιοκτήτη. Γίνεται πιο σοβαρή όταν μιλάει για την παρουσία φαντασμάτων, τα οποία, όπως διαβεβαιώνει, περιφέρονται στους πέντε ορόφους του κτιρίου.

«Η πρόθεσή μας ως ιδιοκτήτες είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες οι προηγούμενες ζωές του θα συνεχίσουν να έχουν μια θέση», λέει, μιλώντας μεταφορικά και κυριολεκτικά ταυτόχρονα.

Η New York Times, όπως ήταν αναμενόμενο, το περιέγραψε ως «το μακροβιότερο σύμβολο γοητείας της πόλης, το σημείο συνάντησης του χρήματος και της τέχνης που καθορίζει την καρδιά της Νέας Υόρκης»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Russian Tea Room (@russiantearoom)

Σημείο συνάντησης χρήματος και τέχνης

Το Russian Tea Room βρίσκεται σε ένα κτίριο πλάτους μόλις έξι μέτρων στην 57η Οδό του Μανχάταν και τελικά έγινε το ανεπίσημο σνακ μπαρ του συναυλιακού χώρου Carnegie Hall. Το 2026 θα γιορτάσει την 100ή επέτειό του. Ή μάλλον, αρκετές επετείους, καθώς η ιστορία του είναι μια συνεχής ανανέωση: αλλαγές ιδιοκτησίας, φιλοσοφίας και μενού, κλεισίματα και επαναλειτουργίες, πολυτελείς ανακαινίσεις.

Σήμερα, η δραστηριότητά του χωρίζεται μεταξύ τουριστών και τακτικών πελατών στο ισόγειο και ιδιωτικών εκδηλώσεων στις πολλαπλές αίθουσές του. Μόλις φέτος, φιλοξένησε την τελετή απονομής των βραβείων Tony τον Ιούνιο και μια εκδήλωση της Εβδομάδας Μόδας τον Φεβρουάριο.

Η New York Times, όπως ήταν αναμενόμενο, το περιέγραψε ως «το μακροβιότερο σύμβολο γοητείας της πόλης, το σημείο συνάντησης του χρήματος και της τέχνης που καθορίζει την καρδιά της Νέας Υόρκης».

Ποτέ δεν περίμενε ότι στα τελευταία της χρόνια θα είχε τον Σαλβαδόρ Νταλί να δειπνεί στο τραπέζι της και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ να «παρουσιάζει» εκεί το τεράστιο διαμάντι του δαχτυλιδιού αρραβώνων της με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον

YouTube thumbnail

Περισσότερα από 20 σαμοβάρια

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες, που το αγόρασαν το 2006, το λειτουργούν ως οικογενειακή επιχείρηση και αντιμετωπίζουν τον χώρο σχεδόν σαν μουσείο. Όσο παλιώνει, τόσο περισσότερη γοητεία αποπνέει αυτή η μηχανή του χρόνου, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε εποχές που έχουν περάσει προ πολλού — ή ίσως σε μια εποχή που δεν υπήρξε ποτέ.

Τουλάχιστον, που δεν συνυπήρξε ποτέ στο χρόνο και στο χώρο: ένα μείγμα ρομαντικού στυλ με αυθεντικές απλίκες Art Deco, πολυελαίους, περισσότερα από 20 σαμοβάρια, δερμάτινους καναπέδες, λευκά τραπεζομάντιλα και ασημένιους δίσκους.

«Είναι το όνειρο της τσαρικής Ρωσίας φιλτραρισμένο μέσα από ένα ιστορικό αμερικανικό πρίσμα» παρατηρεί ο Mateo Sancho Cardiel στην El País.

«Όπως το θυμούνται οι άνθρωποι»

Ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες αυτής της ταυτότητας ήταν ο οικοδεσπότης του, Σίντεϊ Κέιν, ο οποίος άρχισε να προσελκύει το κοινό του Broadway μετά τη μετακόμιση της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης από το Carnegie Hall στο Lincoln Center τη δεκαετία του 1960.

Είχε αγοράσει τον χώρο το 1955 και μια χρονιά ήταν τόσο ευχαριστημένος με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια που αποφάσισε να μην τα κατεβάσει ποτέ.

«Τα Χριστούγεννα είναι πάντα κοντά. Εξάλλου, έτσι φαίνεται πιο ρωσικό», δήλωσε. Πέθανε το 1967 και η χήρα του, Φέιθ Στιούαρτ-Γκόρντον, περιέγραψε την ουσία του χώρου όπως κανένας άλλος: «Ας μείνει το εστιατόριο όπως το θυμούνται οι άνθρωποι, όχι όπως ήταν».

Έγραψε τρία βιβλία για το θέμα: δύο βιβλία μαγειρικής και ένα αυτοβιογραφικό. Στο τελευταίο, με τίτλο The Russian Tea Room: A Love Story, που εκδόθηκε το 1999, αναλογίστηκε: «Γερνάω και γίνομαι επιπόλαιη. Μου λείπει η σοβαρότητα της νιότης μου»

Τα χρυσά κινηματογραφικά 80s

Η Φέιθ, μια ηθοποιός της οποίας η καριέρα στο Μπρόντγουεϊ δεν απογειώθηκε ποτέ, διηύθυνε την επιχείρηση για άλλες τρεις δεκαετίες, εγκαινιάζοντας την πιο δημοφιλή και γεμάτη διασημότητες εποχή της.

Έγραψε τρία βιβλία για το θέμα: δύο βιβλία μαγειρικής και ένα αυτοβιογραφικό. Στο τελευταίο, με τίτλο The Russian Tea Room: A Love Story, που εκδόθηκε το 1999, αναλογίστηκε: «Γερνάω και γίνομαι επιπόλαιη. Μου λείπει η σοβαρότητα της νιότης μου».

Ποτέ δεν περίμενε ότι στα τελευταία της χρόνια θα είχε τον Σαλβαδόρ Νταλί να δειπνεί στο τραπέζι της και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ να «παρουσιάζει» εκεί το τεράστιο διαμάντι του δαχτυλιδιού αρραβώνων της με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας ήταν επίσης τακτικός πελάτης.

Ο χώρος γνώρισε τη χρυσή του εποχή στον κινηματογράφο κατά τη δεκαετία του 1980 και απαθανατίστηκε σε ταινίες όπως «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Μανχάταν» και, κυρίως, «Τούτσι», όπου ο Ντάστιν Χόφμαν εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στον Σίντνεϊ Πόλακ ντυμένος γυναίκα.

Η παλιά Νέα Υόρκη

«Οι νέες γενιές έχουν επίσης ανανεώσει τους όρκους τους με το Russian Tea Room, και ενώ ορισμένοι πελάτες ζητούν το τραπέζι «Τούτσι», άλλοι ζητούν το τραπέζι «Μπλερ» από το Gossip Girl», σημειώνει η Μπιμπεράι.

«Σε κάθε περίπτωση, μετά την Covid και με την αναβίωση της νοσταλγίας, έχει έρθει μια πολύ ευνοϊκή εποχή για τον χώρο. Οι νέοι θέλουν να ζήσουν την παλιά Νέα Υόρκη. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε τίποτα για να προσαρμοστούμε σε αυτή την τάση», εξηγεί.

Η Ποτοαπαγόρευση και η βότκα (εκτός από το τσάι)

Αλλά ας γυρίσουμε πίσω στο 1926. Αν και δεν είναι απολύτως σαφές, ο πρώτος καταγεγραμμένος ιδιοκτήτης ήταν ο Πολωνός σοκολατοποιός Τζέικομπ Ζίσμαν, αλλά η persona που έδωσε πραγματικά την ταυτότητα στον χώρο ήταν, για άλλη μια φορά, μια γυναίκα: η Ρωσίδα χορεύτρια Αλμπερτίνα Ρας.

Γεννημένη στη Βιέννη, έβαλε στο χάρτη μια επιχείρηση που είχε αρχικά ξεκινήσει ως σαλόνι τσαγιού και σοκολάτας απέναντι, αλλά μόλις τελείωσε η Ποτοαπαγόρευση, επέκτεινε το μενού για να συμπεριλάβει και τη βότκα.

Η Ρας συνδύασε μια αξιοσημείωτη καλλιτεχνική καριέρα — εμφανιζόταν μαζί με τη θρυλική Γαλλίδα ηθοποιό Σάρα Μπερνάρ και ήταν από τις πρώτες που συνδύασαν το κλασικό μπαλέτο με τη τζαζ — με τη δουλειά της στον τομέα της φιλοξενίας.

Ήταν επίσης η σύζυγος του Ρωσο-Αμερικανού συνθέτη Ντιμίτρι Τιόμκιν, ο οποίος συνέθεσε τις μουσικές για τις ταινίες High Noon και It’s a Wonderful Life. Με μια τέτοια οικοδέσποινα, οι Ρώσοι χορευτές βρήκαν ένα καταφύγιο στο εστιατόριο: ένα μέρος όπου μιλούσαν τη γλώσσα τους, διατηρούσαν τα έθιμά τους και σερβίρονταν τα φαγητά τους.

Φανφάρες και τυμπανοκρουσίες στο (εκ νέου) άνοιγμα του 1999

Αν και η Ρας παρέμεινε μόνο μέχρι το 1933 και η αρχική ρωσική ταυτότητα του χώρου σταδιακά εξασθένησε, η παράδοση συνεχίστηκε. Λέγεται ότι στη δεκαετία του 1940, ο Γεωγιανο-Αμερικανός χορογράφος μπαλέτου, Τζορτζ Μπαλανσίν εμφανιζόταν με μια χορεύτρια δεξιά του και μία αριστερά του, και τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Ρώσος θρύλος του μπαλέτου, Ρούντολφ Νουρέγιεφ, το ανακήρυξε ως το αγαπημένο του μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σημερινή εμφάνιση του εστιατορίου, ωστόσο, είναι κληρονομιά της μεγάλης ανακαίνισης που πραγματοποίησε ο Γουόρνερ ΛιΡόι, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Tavern On The Green στο Central Park, όταν το αγόρασε από την Φέιθ Στιούαρτ-Γκόρντον για 6,5 εκατομμύρια δολάρια το 1995.

Έκλεισε το 1996 για ανακαίνιση, αλλά οι εργασίες καθυστέρησαν, ο προϋπολογισμός φούσκωσε στα 35 εκατομμύρια δολάρια και δεν μπόρεσε να ανοίξει μέχρι το 1999. Ο ΛιΡόι διεξήγαγε έρευνα σε αρχεία, μετέφρασε χιλιάδες συνταγές από τα ρωσικά στα αγγλικά για να δημιουργήσει ένα αυτοκρατορικό μενού που κάλυπτε παραδόσεις από τη Σκανδιναβία έως τη Μογγολία, και άνοιξε με φανφάρες και τυμπανοκρουσίες.

Ωστόσο, δεν απόλαυσε το νέο του παιχνίδι για πολύ: πέθανε το 2001, βαρυφορτωμένος από χρέη και σκληρές κριτικές για το εστιατόριο, εν μέσω της κρίσης που έπληξε την πόλη μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ανοιχτό για πολλά, πολλά χρόνια ακόμα

Η οικογένεια που τώρα διευθύνει το Russian Tea Room ήταν τακτικοί πελάτες και αποφάσισαν να το σώσουν. «Μαθαίνω κάτι νέο για αυτό το μέρος κάθε μέρα και είναι προνόμιο να βουτάω στα αρχεία του», λέει η Ιζαμπέλα Μπιμπεράι.

Έχουν ορκιστεί να διατηρήσουν το εστιατόριο όχι μόνο κερδοφόρο και πολυσύχναστο, αλλά και ασφαλές από έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς του: τους κερδοσκόπους ακινήτων. Το εστιατόριο έχει άδεια ανοικοδόμησης πάνω από τους πέντε ορόφους του και βρίσκεται δίπλα (ή κάτω) από τους ουρανοξύστες που το περιβάλλουν και καθορίζουν τον νέο ορίζοντα της πόλης.

Αλλά η Μπιμπεράι λέει ότι καμία προσφορά δεν θα μπορούσε να τους δελεάσει: «Το Russian Tea Room δεν είναι προς πώληση. Θα παραμείνει ανοιχτό για πολλά, πολλά χρόνια ακόμα».


*Με στοιχεία από elpais.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Economy
Ελλάδα – Σαουδική Αραβία: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών

Ελλάδα – Σαουδική Αραβία: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Υπερτουρισμός: Ο τροπικός παράδεισος του Μπαλί «διαβρώνεται» και αρχίζει να απογοητεύει
Τουρισμός 01.10.25

«Διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας» - Ο υπερτουρισμός «διαβρώνει» τον παράδεισο του Μπαλί

Η αυξανόμενη πίεση στο Μπαλί έχει προκαλέσει πολλή γκρίνια - Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τουρίστες έχουν αρχίσει να παραπονιούνται για τη «διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)
Βαλίτσα 27.09.25

Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)

Η κατάταξη του Time Out με τις πιο κουλ γειτονιές ανά τον κόσμο βασίζεται σε κριτήρια όπως η κουλτούρα, η κοινότητα, η βιωσιμότητα, το φαγητό και, κυρίως, «αυτή η δυσδιάκριτη αίσθηση του Τώρα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία
Planet Travel 23.09.25

Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία

Μια αρκετά επιτυχημένη τουριστική καμπάνια η οποία στοχεύει στους «σκασμένους» από την υπερεργασία ευρωπαίους, έκανε δυνατό άνοιγμα στην Σουηδία η οποία στοχεύει ήδη τους γείτονές της Βρετανούς

Σύνταξη
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Resto-κουλτούρα 22.09.25

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s - Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»
Εκθαμβωτικό 16.09.25

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Βρετανού γλύπτη, Anish Kapoor, συνδυάζει την τέχνη με την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη της νότιας Ιταλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Όλο και πιο πολλοί Ευρωπαίοι ψάχνουν για ήσυχες διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε εκ των ων ουκ άνευ «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
La La Land 10.09.25

Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο
Κόσμος 03.10.25

Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Σύνταξη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση σήμερα, καθώς το συνέδριο συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ

Σύνταξη
Ρωσία: Επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας – «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»
Νέα κλιμάκωση 03.10.25

Επίθεση της Ρωσίας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας - «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί «τον χειμώνα ως όπλο» - Επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε ρωσικό έδαφος κάνουν και οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως λένε αξιωματούχοι του Κιέβου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή δεν έδειξε τα σωστά πλάνα, ο Κουμπαράκης επειδή παρέσυρε νέο διαιτητή, παραδέχθηκαν ότι ο Κατσικογιάννης δεν συνεργάστηκε με τον βοηθό του. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Βάιος Μπαλάφας
Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία
Βελιγράδι - Σουμπότιτσα 03.10.25

Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ήταν μεταξύ των επιβατών της ταχείας αμαξοστοιχίας που πραγματοποίησε την πρώτη διαδρομή από το Βελιγράδι μέχρι τη Σουμπότιτσα

Σύνταξη
33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Επέτειος 03.10.25

33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα γιόρτασαν την 33η επέτειο του γάμου τους, ένα ορόσημο που, στην εποχή της ραγδαίας εναλλαγής και της πολιτικής φθοράς, ισοδυναμεί με επίτευγμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Στεγαστική κρίση 03.10.25

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
Νέο τελεσίγραφο 03.10.25

Διορία μέχρι την Κυριακή έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο