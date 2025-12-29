Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ
Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Nina Siegal σε άρθρο της στους New York Times, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί κατάσχεσαν περίπου 150.000 καμπάνες εκκλησιών από όλη την Ευρώπη.
- Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία
- Νέα στοιχεία φέρνουν το σύμπαν πιο κοντά στη «Μεγάλη Σύνθλιψη» – Οι τελευταίες αναλύσεις για τη σκοτεινή ενέργεια
- «Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
- Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με την Feeld
Το καλοκαίρι του 1943, η Άννα Φρανκ πήρε την πένα της, άνοιξε το ημερολόγιο της και μοιράστηκε μια διαπίστωση, ενόσω βρισκόταν στην απομόνωση για να γλυτώσει από τους αιμοβόρους Ναζί: η αίσθηση του χρόνου είχε χαθεί από προσώπου γης, καθώς οι καμπάνες στην Westertoren, η μεγαλύτερη προτεσταντική εκκλησία στον κόσμο, η οποία βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο δικό της κρησφύγετο κοντά σε ένα κανάλι του Άμστερνταμ, είχαν σταματήσει να χτυπούν.
«Εδώ και μια εβδομάδα, είμαστε όλοι λίγο μπερδεμένοι με την ώρα, από τότε που η αγαπημένη και πολύτιμη καμπάνα του Westertoren φαίνεται να έχει μεταφερθεί για να χρησιμοποιηθεί σε εργοστάσιο», έγραψε στις 10 Αυγούστου, «και δεν ξέρουμε ακριβώς τι ώρα είναι, ούτε μέρα ούτε νύχτα».
Η νεαρή είχε μάθει ότι οι ναζιστές κατακτητές στην Ολλανδία έκλεβαν τις καμπάνες των εκκλησιών σε όλη τη χώρα, για να τις λιώσουν και να φτιάξουν όπλα και πυρομαχικά, ωστόσο, όπως έγραψε στο ημερολόγιο της «ήλπιζε να εφευρεθεί κάτι που θα μοιάζει με ρολόι» για να εγκατασταθεί στην γειτονιά.
Α, Β, Γ, Δ
Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Nina Siegal σε άρθρο της στους New York Times, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία κατάσχεσε περίπου 150.000 καμπάνες εκκλησιών από όλη την Ευρώπη, ώστε να μπορέσει να εξάγει τα μέταλλα, κυρίως χαλκό και κασσίτερο.
Η συντριπτική πλειοψηφία των καμπανών, δεν επιστράφηκαν ποτέ στις εκκλησίες. Πολλές άλλες καταστράφηκαν κατά τη διαδικασία αφαίρεσης, λιώθηκαν και μετατράπηκαν σε πολεμικό υλικό, ενώ χιλιάδες κατέληξαν στα λεγόμενα «Glockenfriedhöfe» – σημεία συλλογής ή «νεκροταφεία καμπανών», με το μεγαλύτερο από αυτά να βρίσκεται στο Αμβούργο.
Σύμφωνα με το National Bell Festival, οι Ναζί ταξινομούσαν τις καμπάνες σε τέσσερις ομάδες, από Α έως Δ, με βάση την ιστορική ή πολιτιστική τους αξία.
Οι καμπάνες «Α» είχαν κατασκευαστεί τα προηγούμενα ενενήντα χρόνια και, ως εκ τούτου, θεωρούνταν γενικά χωρίς αξία. Αυτές ήταν οι πρώτες που καταστράφηκαν. Ομοίως, οι καμπάνες «Β» και στη συνέχεια οι καμπάνες «Γ» στάλθηκαν για τήξη.
Οι καμπάνες «Δ», ή εκείνες που είχαν χυτευθεί πριν από το 1740, αντιμετωπίστηκαν περισσότερο ως έργα τέχνης παρά ως εμπορεύματα και διατηρήθηκαν.
Ο ρυθμός της ζωής
Η καταστροφή των εκκλησιαστικών καμπανών, που θεωρήθηκε έγκλημα πολέμου κατά τη διάρκεια της Δίκης της Νυρεμβέργης το 1945 και ιεροσυλία από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είναι μια λιγότερο γνωστή πτυχή των λεηλασιών των Ναζί.
Φυσικά, αυτή η πράξη, ήταν χτύπημα κάτω από την μέση για τους ανθρώπους των κωμοπόλεων και κατά μία έννοια, θα μπορούσε να θεωρηθεί ψυχολογικός πόλεμος.
«[Οι καμπάνες] σηματοδοτούν τον ρυθμό της καθημερινότητας των ανθρώπων, τους ρυθμούς της ζωής τους», δήλωσε στους New York Times η Kirrily Freeman, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο St. Mary’s της Νέας Σκωτίας, η οποία έχει γράψει εκτενώς για τη στρατιωτική χρήση των μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των καμπάνων, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. «Είναι κάτι που συγκεντρώνει τους ανθρώπους για σημαντικά γεγονότα της ζωής, γάμους, βαπτίσεις, κηδείες».
Οι καμπάνες των εκκλησιών στις ευρωπαϊκές χώρες είχαν «προσωπική, οικογενειακή, κοινοτική και ίσως ακόμη και ψυχολογική σημασία» για ένα μεγάλο μέρος των πιστών, πρόσθεσε η Freeman.
Η μουσική απώλεια, σύμφωνα με την ιστορικό Carla Shapreau, ανώτερη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και ιδρύτρια του Lost Music Project, άφησε «ένα ηχητικό κενό στο ευρωπαϊκό τοπίο».
*Με πληροφορίες από: New York Times | National Bell Festival | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ο Friedrich Christiansen (τρίτος από αριστερά) φτάνει στη Χάγη, στην οδό Lange Poten κοντά στην πλατεία Plein, συνοδευόμενος από έναν αριθμό υψηλόβαθμων Γερμανών αξιωματικών. Στο βάθος, θεατές και φωτογράφοι. Ο Αδόλφος Χίτλερ διόρισε τον Christiansen ως Ανώτατο Διοικητή των Ναζιστικών Γερμανικών Ένοπλων Δυνάμεων στις Κάτω Χώρες. Παρέμεινε στη θέση αυτή για όλη τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου | Wikimedia Commons
- Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Με οδηγό και δυο γκολ-ποιήματα του Ελ Κααμπί στους «16» του Κόπα Αφρικα (vids)
- Ο πλανήτης που θα έπρεπε να μην υπάρχει – Ένα μυστήριο και μια αποστολή που μπορεί να δώσει απαντήσεις
- «Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας
- Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!
- Τραμπ – Νετανιάχου: Οι δηλώσεις των δύο ηγετών μετά τη συνάντησή τους
- Μέγας Ελ Κααμπί: Εκλεψε ξανά την παράσταση – σούπερ γκολ με «ψαλιδάκι»! (vids)
- «Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές
- Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις