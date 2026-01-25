magazin
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Η «Χαβάη της Ευρώπης»: Η Μαδέρα είναι ο καλύτερος προορισμός για το 2026
Planet Travel 25 Ιανουαρίου 2026, 21:44

Η «Χαβάη της Ευρώπης»: Η Μαδέρα είναι ο καλύτερος προορισμός για το 2026

Η αφθονία των παραλιών και τα ηφαιστειακά τοπία αυτού του νησιού το καθιστούν έναν εξαιρετικό προορισμό διακοπών για όλο το χρόνο

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Ο Ιανουάριος είναι για πολλούς ο πιο δύσκολος μήνας του χρόνου. Ο καιρός είναι μουντός, οι γιορτές έχουν τελειώσει και τα οικονομικά συχνά πιεσμένα.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι αυτή η περίοδος θεωρείται ιδανική για να αρχίσει κανείς να ονειρεύεται και να σχεδιάζει τις επόμενες διακοπές του.

Και φέτος, το TripAdvisor δίνει μια πολύ καλή αφορμή για έμπνευση.

Τα βραβεία Travellers’ Choice 2026

Η γνωστή ταξιδιωτική πλατφόρμα ανακοίνωσε πρόσφατα τους νικητές των βραβείων «Best of the Best» για τα Travellers’ Choice Awards 2026.

Ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει εκείνη των «Trending Destinations», η οποία αναδεικνύει τους προορισμούς που προβλέπεται να έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση τη νέα χρονιά.

Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε δεδομένα από το 2025, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα των κριτικών που έλαβε κάθε τόπος τους τελευταίους 12 μήνες.

Μετά την ανάλυση χιλιάδων αξιολογήσεων, ένας ευρωπαϊκός προορισμός κατέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης: η Μαδέρα.

Μαδέρα: Η «Χαβάη της Ευρώπης»

Το μικρό νησί Μαδέρα, στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανακηρύχθηκε ο πιο δημοφιλής προορισμός στον κόσμο για το 2026.

Το πορτογαλικό αρχιπέλαγος αποκαλείται συχνά η «Χαβάη της Ευρώπης», χάρη στα εντυπωσιακά ηφαιστειακά τοπία, τα καταγάλανα νερά και τις άφθονες αμμώδεις παραλίες του.

Σύμφωνα με το TripAdvisor, τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Μαδέρας είναι η όμορφη αρχιτεκτονική και το ήπιο κλίμα όλο τον χρόνο.

Αν και οι χειμώνες μπορεί να είναι λίγο πιο βροχεροί σε σύγκριση με τη Χαβάη, το νησί παραμένει ένας εξαιρετικός προορισμός για όλες τις εποχές.

Από ανοιξιάτικες πεζοπορίες μέχρι καλοκαιρινές βουτιές και φθινοπωρινές εξερευνήσεις στη φύση, η Μαδέρα προσφέρει εμπειρίες για κάθε τύπο ταξιδιώτη.

Οι ρυθμοί ζωής στη Μαδέρα

Παρότι υπάρχουν πτήσεις από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Λισαβόνα, η Μαδέρα δεν είναι το πιο εύκολα προσβάσιμο νησί.

 Αυτό, όμως, λειτουργεί και υπέρ της: δεν είναι τόσο πολυσύχναστη όσο οι Κανάριοι Νήσοι ή άλλοι διάσημοι τουριστικοί προορισμοί.

Οι ρυθμοί ζωής είναι ήρεμοι και η φιλοξενία των κατοίκων ζεστή, στοιχεία που κάνουν τη Μαδέρα ιδανική τόσο για ρομαντικές αποδράσεις όσο και για οικογενειακές διακοπές.

Οι υπόλοιποι κορυφαίοι προορισμοί

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας λίστας βρέθηκε η Τιφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας.

Τιφλίδα, Γεωργία

Σύμφωνα με το TripAdvisor, η πόλη προσφέρει στους επισκέπτες εικόνες «κατευθείαν από τις σελίδες ενός γοτθικού παραμυθιού», συνδυάζοντας ιστορία, αρχιτεκτονική και σύγχρονη πολιτιστική ζωή.

Τρίτο στη σειρά κατέλαβε το Σικάγο, χάρη στα εύκολα προσβάσιμα μέσα μεταφοράς, τη ζωντανή πολιτιστική σκηνή και το εξαιρετικό φαγητό του. Και φυσικά, η φημισμένη deep-dish pizza του παραμένει ένας από τους βασικούς λόγους για να το επισκεφθεί κανείς.

Η δεκάδα των δημοφιλέστερων προορισμών για το 2026

Σύμφωνα με χιλιάδες κριτικές χρηστών του TripAdvisor, οι κορυφαίες ταξιδιωτικές προτάσεις για το 2026 είναι:

  1. Μαδέρα, Πορτογαλία
  2. Τιφλίδα, Γεωργία
  3. Σικάγο, ΗΠΑ
  4. Κουι Νιόν, Βιετνάμ
  5. Πουέρτο Εσκοντίντο, Μεξικό
  6. Μιλάνο, Ιταλία
  7. Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο
  8. Αμπού Ντάμπι, ΗΑΕ
  9. Ρεσίφε, Βραζιλία
  10. Σαν Κάρλος ντε Μπαριλότσε, Αργεντινή

Wall Street
Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

