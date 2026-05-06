Δίκη Μαραντόνα: Τι έδειξε η εξέταση του ιατροδικαστή στην καρδιά του θρύλου της μπάλας

Κατά την διάρκεια της δίκης της ιατρικής ομάδας που φρόντισε τον Ντιέγκο Μαραντόνα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του, ένας ιατροδικαστής περιέγραψε σημάδια στην καρδιά του που υποδηλώνουν «παρατεταμένη αγωνία» και οίδημα που υπήρχε «για αρκετό καιρό».

Όταν η καρδιά αναλύθηκε κατά την διάρκεια της νεκροψίας, «υπήρχαν θρόμβοι μεταξύ των θαλάμων, που εμφανίζονται κατά σε περιόδους παρατεταμένης αγωνίας», κατέθεσε μέσω βιντεοδιάσκεψης, ο Δρ. Φεντερίκο Κορασανίτι, ένας από τους υπεύθυνους της νεκροψίας.

Η ενδεχόμενη αγωνία του Μαραντόνα, για την οποία η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι διήρκεσε αρκετές ώρες, σύμφωνα με μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων -ένας ισχυρισμός που αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση ορισμένων από τους κατηγορούμενους- είναι ένα βασικό στοιχείο της δίκης, καθώς υποδηλώνει ανεπαρκή φροντίδα ή παρακολούθηση του «Ντιεγκίτο», ενώ νοσηλευόταν στο σπίτι.

Ο Δρ. Κορασανίτι δεν αναφέρθηκε στην διάρκεια της πιθανής αγωνίας του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ωστόσο, όσον αφορά στην κατάσταση του Μαραντόνα όταν εντοπίσθηκε στο νεκροκρέβατό του με παραμορφωμένη και πρησμένη κοιλιά, περιέγραψε την παρουσία ασκίτη (σ.σ. συσσωρευμένο υγρό στην κοιλιακή κοιλότητα).

«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί ξαφνικά. Είναι πρακτικά αδύνατο. Αναπτυσσόταν για αρκετό καιρό», υποστήριξε, υπονοώντας φαινομενικά ένα σύμπτωμα που θα ήταν ορατό εξωτερικά.

Ο Μαραντόνα έφυγε από την ζωή σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι του σε μια ενοικιαζόμενη κατοικία για κατ’ οίκον νοσηλεία στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες), όπου ανάρρωνε από νευροχειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Επτά επαγγελματίες υγείας (σ.σ. ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται εδώ και τρεις εβδομάδες στο Σαν Ισίδρο για πιθανή αμέλεια που συνέβαλε στον θάνατο του Μαραντόνα.

Κατά την διάρκεια της δίκης τέθηκαν επανειλημμένα τα ζητήματα της ελλιπούς προσοχής που έλαβε, αλλά και ο ανεπαρκής ιατρικός εξοπλισμός στο σπίτι που νοίκιασε για την ανάρρωσή του.

Παράλληλα, η παθολόγος, Σιλβίνα Ντε Πιέρο, κατέθεσε ότι ο Μαραντόνα, γνωστός για τους εθισμούς του στο αλκοόλ και την κοκαΐνη στο παρελθόν, είχε ήπαρ «συμβατό με κίρρωση». Ωστόσο, ο βιοχημικός, ο οποίος πραγματοποίησε τις τοξικολογικές αναλύσεις υποστήριξε ότι κατά την στιγμή του θανάτου του, δεν υπήρχαν ίχνη αλκοόλ ή ναρκωτικών στον οργανισμό του.

Την πληροφορία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει και ο ψυχολόγος Κάρλος Ντιαθ, ο οποίος αναφέρει ότι τις 23 τελευταίες μέρες της ζωής του ήταν… καθαρός από αυτές τις ουσίες.