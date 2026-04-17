sports betsson
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο γιατρός του Μαραντόνα κατέθεσε στη δίκη: «Είμαι αθώος, τον αγαπούσα»
Ποδόσφαιρο 17 Απριλίου 2026, 14:22

Ο πρώην προσωπικός ιατρός του Ντιέγκο Μαραντόνα, καταθέτοντας για πρώτη φορά στην πολύκροτη δίκη, τόνισε πως είναι αθώος και πως τον νοιαζόταν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Spotlight

Ο πρώην προσωπικός ιατρός του Ντιέγκο Μαραντόνα, τόνισε πως είναι αθώος, καταθέτοντας για πρώτη φορά στην πολύκροτη δίκη μελών μιας ιατρικής ομάδας, που ερευνά τις συνθήκες θανάτου του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου το 2020.

«Θέλω να πω ότι είμαι αθώος και ότι λυπάμαι βαθιά για τον θάνατό του», δήλωσε ο νευροχειρουργός, Λεοπόλντο Λούκε, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους μεταξύ των επτά επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι δικάζονται εκ νέου στο Σαν Ισίδρο (κοντά στο Μπουένος Άιρες) από την Τρίτη, δέκα μήνες μετά την ακύρωση της αρχικής δίκης.

«Νοιαζόμουν βαθιά γι’ αυτόν, τον αγαπούσα, ήταν το είδωλό μου και ο φίλος μου», επεσήμανε ο Λούκε, με την φωνή του γεμάτη συγκίνηση, ενθυμούμενος την στενή σχέση που είχε με αυτόν τον πολύ ξεχωριστό ασθενή, ο οποίος έγινε στενός φίλος του στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο 44χρονος Λεοπόλντο Λούκε, μίλησε για πρώτη φορά στην δίκη, όπου αυτός και άλλοι έξι επαγγελματίες υγείας (ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται για «ανθρωποκτονία με υπονοούμενη κακία», κατηγορία που σημαίνει αμέλεια που διαπράχθηκε γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο.

Ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι του σε μια ενοικιαζόμενη κατοικία όπου ανάρρωνε από νευροχειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Ολοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται την ευθύνη για τον θάνατο του «Ντιεγκίτο», καλυπτόμενοι πίσω από τις αντίστοιχες ειδικότητες και τους διαμερισμένους ρόλους τους. Κάποιοι μάλιστα μεταθέτουν την ευθύνη σε άλλους. Αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από οκτώ έως 25 χρόνια.

Η πρώτη δίκη το 2025 ακυρώθηκε μετά από περισσότερες από 20 ακροάσεις σε διάστημα δυόμισι μηνών, εν μέσω σκανδάλου, καθώς μία από τους τρεις δικαστές είχε, εν αγνοία όλων, συνεργασθεί στην παραγωγή μιας σειράς ντοκιμαντέρ για την υπόθεση, στην οποία πρωταγωνιστούσε η ίδια.

Κατά την έναρξη της δεύτερης δίκης την Τρίτη, η εισαγγελία υποστήριξε ότι θα αποδείκνυε πως η ανάρρωση του Μαραντόνα ήταν «σκληρή και βάναυση, ισχυριζόμενη ότι η ιατρική ομάδα «αποφάσισε να αγνοήσει πολλαπλές προειδοποιήσεις» και «εγκατέλειψε τον Ντιέγκο Μαραντόνα στην μοίρα του, καταδικάζοντάς τον σε θάνατο».

Ο Λεοπόλντο Λούκε, διακοπτόμενος περιστασιακά από επιφωνήματα των πολιτικών εναγόντων, υπερασπίσθηκε, όπως και άλλοι κατηγορούμενοι, την θεωρία ενός φυσικού και, κατά μία έννοια, αναπόφευκτου θανάτου για τον Μαραντόνα.

Η διάγνωση της νεκροψίας είναι «χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, η οποία απορρυθμίστηκε και επιδεινώθηκε από την έλλειψη θεραπείας», δήλωσε, επικαλούμενος μία από τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων. Και τόνισε ότι η καρδιακή ανεπάρκεια «σχετιζόταν με τοξικές ουσίες».

Παραλληλα, αμφισβήτησε το σενάριο 12ωρης αγωνίας και αναμονής που υπέστη ο Μαραντόνα, που αναφέρθηκε από τους ιατροδικαστές και επαναλήφθηκε από την εισαγγελία. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό είναι ασυμβίβαστο με την αιτία θανάτου.

Μάλιστα, ο Λούκε υποστήριξε ότι το πνευμονικό οίδημα που βρέθηκε στο σώμα του εκλιπόντος θα μπορούσε να έχει προκληθεί από επίμονες προσπάθειες «ανάνηψης ενός πτώματος».

Ωστόσο, επεσήμανε ότι δεν ήταν αυτός, ένας νευροχειρουργός, που είχε χειρουργήσει τον Μαραντόνα για το υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Και ότι δεν ήταν ο ιατρός του το 2007, την χρονιά από την οποία ο Μαραντόνα «δεν λάμβανε πλέον καμία καρδιακή θεραπεία».

Τι είπε για τη σχέση του με τον Μαραντόνα

Τέλος, έριξε φως στη σχέση του με τον Μαραντόνα, ο οποίος είχε γίνει φίλος, όπως κι αυτός, από μια «παραγκούπολη» και που «με καλούσε οποιαδήποτε ώρα»:

«Συχνά πήγαινα, απλώς ως κάποιος που τον αγαπούσε και νοιαζόταν γι’ αυτόν», συστήνοντας τον έναν ή τον άλλον ειδικό. «Εάν αυτό είναι το να είσαι προσωπικός ιατρός, τότε ας παραδεχθώ ότι ήμουν».

Ο Λούκε θεωρήθηκε κατά την πρώτη δίκη από διάφορες μαρτυρίες ως ένας από τους κύριους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην παρέα του παρακμάζοντος σταρ.

Και εμπλέκεται λόγω ηχητικών ηχογραφήσεων, που ακούσθηκαν στο δικαστήριο και στις οποίες μιλά για τις κόρες του Μαραντόνα με περιφρονητικό τρόπο.

Τέλος, αποστασιοποιήθηκε κάπως από την κατ’ οίκον νοσηλεία του Μαραντόνα, μια μετεγχειρητική απόφαση που ελήφθη από κοινού από την ιατρική ομάδα και την οικογένεια, υπό συνθήκες που είναι πλέον αμφιλεγόμενες:

«Δήλωσα ρητά ότι είμαι νευροχειρουργός. Όχι κλινικός ιατρός, ούτε ψυχίατρος, ούτε ψυχολόγος. Ήμουν πάντα πολύ σαφής σχετικά με τον ρόλο μου. Ωστόσο, η ανάρρωση στο σπίτι ήταν η μόνη επιλογή».

Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, η δίκη που αναμένεται να έχει δύο ακροάσεις την εβδομάδα, ενδέχεται να διαρκέσει περίπου τρεις μήνες.

Headlines:
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Κόσμος
Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»

Σύνταξη
Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Καταγγελίες 17.04.26

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασιάζει τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Ελλάδα 17.04.26

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Σύνταξη
Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Στη σκιά σκανδάλων 17.04.26

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Σύνταξη
Σύνταξη
Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26

Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
Κόσμος 17.04.26

«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Σύνταξη
Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
Ελλάδα 17.04.26

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 15 Απριλίου, με τους συναδέλφους του να αναφέρουν ότι η αιφνίδια απώλειά του ίσως συνδέεται με την στρεσογόνο κατάσταση που βίωνε μετά το δυστύχημα στα Τέμπη

Σύνταξη
Σύνταξη
Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17.04.26

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Σύνταξη
Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
«Κοίτα ποιος μιλάει» 17.04.26

Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ελλάδα 17.04.26

Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Σύνταξη
Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Ελλάδα 17.04.26

Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
ΣΥΡΙΖΑ 17.04.26

Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Cookies