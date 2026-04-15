Θάνατος Μαραντόνα: Ξεκίνησε ξανά η δίκη – «Ανεπαρκής και πρόχειρη» η νοσηλεία του σύμφωνα με τον Εισαγγελέα

Στο προσκήνιο επανέρχεται η υπόθεση του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς την Τρίτη (14/04) άρχισε εκ νέου η δικαστική διαδικασία στο Μπουένος Άιρες, σχεδόν δέκα μήνες μετά την ακύρωση της πρώτης δίκης. Η αρχική διαδικασία είχε διακοπεί εν μέσω έντονων αντιδράσεων, έπειτα από την αποκάλυψη ότι γυριζόταν κρυφά ντοκιμαντέρ για την υπόθεση, γεγονός που προκάλεσε σοβαρό δικαστικό σκάνδαλο.

Στο εδώλιο βρίσκονται ξανά οι επτά επαγγελματίες υγείας που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του θρύλου της μπάλας -ένας γιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και τέσσερις νοσηλευτές- οι οποίοι δικάζονται στο Σαν Ισίδρο. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αμέλειες που ενδέχεται να συνέβαλαν καθοριστικά στον θάνατό του.

Se reanuda el juicio por la muerte de Maradona después del escándalo de la jueza Makintach I Así llegó Giannina Maradona a los tribunales de San Isidro. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/8UEoWSuMlk — TN – Todo Noticias (@todonoticias) April 14, 2026

Οι κατηγορούμενοι διώκονται για «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», δηλαδή για πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν με επίγνωση των πιθανών θανατηφόρων συνεπειών. Οι ποινές που προβλέπονται κυμαίνονται από 8 έως 25 χρόνια φυλάκισης, με τους ίδιους να απορρίπτουν κάθε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος τους ήταν περιορισμένος και διακριτός.

Εισαγγελέας: «Ανεπαρκής και πρόχειρη νοσηλία»

Κατά την έναρξη της δίκης, ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι περιέγραψε την κατ’ οίκον νοσηλεία ως «ανεπαρκή και πρόχειρη», τονίζοντας ότι επρόκειτο για μια κατάσταση «χωρίς τα απαραίτητα μέσα και τον κατάλληλο έλεγχο». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ιατρική ομάδα «αγνόησε πολλαπλά προειδοποιητικά σημάδια» και «άφησε τον Μαραντόνα στην τύχη του, οδηγώντας τον ουσιαστικά στον θάνατο».

“Diego Maradona”:

Porque comenzó el nuevo juicio contra los acusados por su muerte pic.twitter.com/cj87hv12v0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 14, 2026

Σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους κινήθηκε ο δικηγόρος των θυγατέρων του, Φερνάντο Μπουρλάντο, ο οποίος έκανε λόγο για ευθύνη των κατηγορουμένων στην επιδείνωση της υγείας του. «Ο Μαραντόνα δολοφονήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «υπήρχαν χιλιάδες πραγματικές πιθανότητες να παραμείνει στη ζωή, όμως χάθηκαν εξαιτίας των επιλογών και των ενεργειών αυτών των ανθρώπων».

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έκαναν λόγο για σοβαρές αντιφάσεις στο κατηγορητήριο, αμφισβητώντας τη σύνδεση των ενεργειών των εντολέων τους με τον θάνατο του Μαραντόνα. Όπως υποστήριξαν, η κατάστασή του ήταν ήδη επιβαρυμένη, ενώ τόνισαν ότι κάθε μέλος της ιατρικής ομάδας είχε συγκεκριμένο και περιορισμένο ρόλο, απορρίπτοντας την ύπαρξη συλλογικής ευθύνης.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, με την εξέταση μαρτύρων να συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα. Βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης σε ιδιωτική κατοικία, έπειτα από νευροχειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι, η οποία είχε ολοκληρωθεί χωρίς επιπλοκές.