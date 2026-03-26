Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
«Ο Μαραντόνα πέθανε μόνος, σαν σκυλί» – Το μεγάλο… παράπονο του Μπατιστούτα
Ποδόσφαιρο 26 Μαρτίου 2026

Ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα συνομίλησε με τον Ρίο Φέρντιναντ, με τον Αργεντινό να εκφράζει το μεγάλο του παράπονο αναφορικά με τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη με παρουσιαστή τον Ρίο Φέρντιναντ στο πλαίσιο της σειράς  «Rio Ferdinand Presents», μοιράστηκε αναμνήσεις αλλά μία πληγή η οποία παραμένει ανοιχτή. Όταν η κουβέντα έφτασε στον Ντιέγκο Μαραντόνα ο τόνος άλλαξε. Η απάντηση στον γιατί έγινε αυτό ήταν άμεση: «Πέθανε μόνος. Κανείς δεν ήταν μαζί του. Πέθανε σαν σκυλί».

Ειπώθηκαν βαριές κουβέντες που αποτυπώνουν μία κοινή ενοχή: «Δεν έφταιγε κανείς», διευκρίνισε, πριν δείξει ένα περιβάλλον χωρίς όρια: «Κανείς δεν του έλεγε όχι όταν ήταν νέος. Όλα ήταν εντάξει. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος»

Τι αποκάλυψε ο Μπατιστούτα

Η συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Youtube ξεκίνησε με ένα πολύ εύθυμο κλίμα με το κλασικό δίλημμα Μέσι η Μαραντόνα. Ο άλλοτε επιθετικός της Φιορεντίνα δεν απέφυγε να απαντήσει. «Ο Ντιέγκο και ο Λιονέλ είναι διαφορετικοί. Ο Μέσι έχει πετύχει 1.000 γκολ και ο Μαραντόνα 200. Ο Μέσι είναι ήρεμος τύπος, ο Μαραντόνα δεν ήταν». Ολοκλήρωσε την σκέψη του λέγοντας :«Ο Μαραντόνα ήταν και είναι ο καλύτερος, γιατί μπορούσε να παίξει, μπορούσε να ελέγχει τον διαιτητή, τους αντιπάλους, ήταν ικανός να κάνει απίστευτα πράγματα. Ο Μέσι μπορεί να το κάνει, αλλά νομίζω ότι δεν έχει το ίδιο χάρισμα».

Μέσα στην αναδρομή στο παρελθόν του ο Μπατιστούτα ανέφερε και την προσωπική του ιστορία για τον Μαραντόνα. Για την αφίσα στο δωμάτιο του πριν καν αγαπήσει το ποδόσφαιρο, μέχρι την στιγμή που μοιράστηκαν τα ίδια αποδυτήρια.Και εκείνο το ντεμπούτο στο Μουντιάλ του 1994, με τρία γκολ απέναντι στην εθνική μας ομάδα, την ημέρα που ο Ντιέγκο πέτυχε το τελευταίο γκολ του με την Αργεντινή.

Τέλος, η συνέντευξη άγγιξε και τη ζωή του μετά το ποδόσφαιρο. Τον πόνο που τον ταλαιπωρούσε για χρόνια, σε σημείο να μην μπορεί να κοιμηθεί. Την επέμβαση στον αστράγαλο το 2019. Και μια φράση που τα εξηγεί όλα: «Απλώς κόψτε το πόδι».

«Δεν ήθελα άλλο πόνο, ποτέ ξανά. Δεν έχει σημασία αν έχεις δύο πόδια ή δύο προσθετικά. Δεν ήθελα πόνο. Όλα για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε τόσα πολλά, αλλά μου πήρε και πάρα πολλά», συμπλήρωσε.

Κατώτατος μισθός: Αυξάνεται στα 920 ευρώ – Τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague
Euroleague 26.03.26

Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague

Στα χέρια του κρατάει ο Ολυμπιακός την παραμονή στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Euroleague - Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες και τι χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)
NBA 26.03.26

Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν φτιάχνει απλά τον δικό του μύθο στο NBA, αλλά με όσα πετυχαίνει έχει βαλθεί να καταρρίψει και τα μυθικά ρεκόρ των απόλυτων θρύλων του αμερικανικού μπάσκετ.

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
ΕΛ.ΑΣ. 26.03.26

Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.03.26

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague
Euroleague 26.03.26

Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague

Στα χέρια του κρατάει ο Ολυμπιακός την παραμονή στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Euroleague - Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες και τι χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26.03.26

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Υπουργικό 26.03.26

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

