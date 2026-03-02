Πέθανε ο πρώτος προπονητής του Μαραντόνα στη Νάπολι

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε ο Ρίνο Μαρκέζι, ο πρώτος προπονητής του Ντιέγκο Μαραντόνα στη Νάπολι, ο οποίος είχε εργαστεί ακόμη μεταξύ άλλων σε Ίντερ και Γιουβέντους.

Ο κόσμος του ιταλικού ποδοσφαίρου πενθεί τον θάνατο του πρώην ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή, που συνέδεσε το όνομα του και με τον Ντιέγκο Μαραντόνα στους «παρτενοπέι».

Ποιος είναι ο Μαρκέζι που υπήρξε και πρώτος προπονητής του Μαραντόνα

Ο Μαρκέζι έκανε το ντεμπούτο του ως παίκτης στη Φιορεντίνα στις 25 Σεπτεμβρίου 1960 και παρέμεινε στη Φλωρεντία μέχρι το 1966, κατακτώντας δύο Κύπελλα Ιταλίας, ένα Κύπελλο Μιτροπά και το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1960-61, το οποίο περιελάμβανε τον τελικό σε δύο παιχνίδια εναντίον της Ρέιντζερς.

Από εκεί και πέρα, ως προπονητής, ανέλαβε αρκετές σημαντικές ομάδες, όπως η Νάπολι (ήταν ο πρώτος στην Ιταλία που προπόνησε τον Ντιέγκο Μαραντόνα), η Ίντερ και η Γιουβέντους, όπου συνεργάστηκε με τον Μισέλ Πλατινί.