Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η Νάπολι φιλοξένησε την Τσέλσι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, σ’ ένα παιχνίδι που η ομάδα του Λονδίνου πήρε τελικά τη νίκη με 3-2.

Οι οπαδοί των «μπλε» που πήγαν στον ιταλικό νότο πανηγύρισαν στις εξέδρες του γηπέδου την επικράτηση της ομάδας τους, αλλά παράλληλα έβγαλαν και φωτογραφίες που προκάλεσαν σοκ, αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η έδρα των πρωταθλητών Ιταλίας.

Το ιστορικό γήπεδο της Νάπολι δεν είναι σε καλή κατάσταση και είναι προφανές πως είναι αναγκαίο να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις, για λόγους ασφαλείας.

Famous stadium to get stunning rebuild as Chelsea fans highlight safety issue https://t.co/TmBxYegfUw — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 10, 2026

Οι φωτογραφίες που ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οπαδοί των Λονδρέζων, φανερώνουν το μέγεθος του προβλήματος και μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί πως υπήρξε άμεση κινητοποίηση τόσο των διοικούντων τη Νάπολι, όσο και της δημοτικής αρχής της πόλης.

Η απόφαση ελήφθη… εν ριπή οφθαλμού και άμεσα θα ξεκινήσουν έργα στο γήπεδο της Νάπολι, προκειμένου το γήπεδο να γίνει πιο ασφαλές.

«Οι αλλαγές είναι απαραίτητες για λόγους ασφαλείας και όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι το πρότζεκτ που επεξεργάζεται η ομάδα σε συνεργασία με τον δήμο.

Η Νάπολι αξίζει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας της και των οπαδών της, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο.

Έχουν ήδη γίνει οι πρώτες μελέτες και καταλήγουμε σ’ ένα πλάνο ανάλογο με αυτό του Ολίμπικο της Ρώμης και του νέου Μαρακανά στο Ρίο», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της πόλης, Γκαετάνο Μανφρέντι.

Ο τελευταίος αναφέρθηκε μάλιστα και στο κόστος των έργων, το οποίο υπολογίζεται στα 150 – 200 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται να προκύψει πρόβλημα με την χρηματοδότηση των εργασιών. Με την ολοκλήρωση των έργων το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 75.000 θεατών, οι οποίοι αναμένεται να έχουν καλύτερη εικόνα του αγωνιστικού χώρου.

Μάλιστα το «Ντιέγκο Μαραντόνα» αναμένεται να μπει στον φάκελο της Ιταλίας για την διεκδίκηση της τελικής φάσης του Euro 2032, χρονιά την οποία αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στην ιστορική έδρα της πρωταθλήτριας Ιταλίας.

Το συμβόλαιο που έχει η διοίκηση της Νάπολι με τον δήμο, για την χρησιμοποίηση του «Ντιέγκο Μαραντόνα» λήγει το 2028, οι πληροφορίες όμως των ιταλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν πως σύντομα θ’ ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, μέχρι το 2032.