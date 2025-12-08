sports betsson
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Ο Κόντε(ς) και ο «βασιλιάς» της Νάπολι
Ο Κόντε(ς) και ο «βασιλιάς» της Νάπολι

Οι «παρτενοπέι» πήραν το ντέρμπι με την Γιουβέντους και έστειλαν μήνυμα για την «μάχη» του τίτλου

Spotlight

Η Νάπολι έχει χαρακτήρα και η «καρδιά» του πρωταθλητή χτυπάει ακόμα πολύ δυνατά στον ιταλικό νότο, καθώς οι «παρτενοπέι» έδειξαν στα δύο τελευταία ματς της Serie A, ότι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μέχρι τέλους και το φετινό πρωτάθλημα.

Η εκτός έδρας νίκη επί της Ρόμα (0-1) και η επικράτηση επί της Γιουβέντους (2-1), ήταν δύο μεγάλα αποτελέσματα που δημιούργησαν ενθουσιασμό στους πρωταθλητές και η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Κανείς βεβαίως αυτή την στιγμή δεν είναι σε θέση να προβλέψει την έκβαση της «μάχης» για την κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος, όχι μόνο επειδή είμαστε στις αρχές Δεκέμβρη, αλλά κι επειδή πολλές ομάδες είναι για τα καλά στο «κόλπο» για το scudetto.

Κι όσο για την μεγάλη νίκη της Νάπολι επί των «μπιανκονέρι» στο Ντιέγκο Μαραντόνα; Στην μεγαλούπολη του ιταλικού νότου έγινε το έλα να δεις, με τους οπαδούς των πρωταθλητών να στήνουν πάρτι στους δρόμους αλλά και στα… μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το παιχνίδι απέναντι στην Γιουβέντους ήταν ιδιαίτερο για τον προπονητή των «παρετνοπέι», Αντόνιο Κόντε καθώς ο τεχνικός της Νάπολι έχει αγωνιστεί στην Γιούβε αλλά έχει καθίσει με επιτυχία και στον πάγκο των «μπιανκονέρι».

Ο Κόντε λοιπόν αποθεώθηκε από τους Ναπολιτάνους μετά το τέλος του αγώνα, καθώς το κοουτσάρισμα του Ιταλού προπονητή χαρακτηρίστηκε μαεστρικό, τόσο στο παιχνίδι με την Γιούβε, όσο και σ’ αυτό με την Ρόμα πριν από μία εβδομάδα.

Αυτό πάντως που επίσης πρέπει να σημειωθεί κι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφορά τον Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο ματς με την «βέκια σινιόρα», σημειώνοντας και τα δύο γκολ των παρτενοπέι.

Ο 22χρονος Δανός μέσος είναι σ’ εκπληκτική φόρμα και διέλυσε την αμυντική γραμμή των «μπιανκονέρι», χαρίζοντας μια τεράστια νίκη στην ομάδα του.

Το πρόσωπο του Χόιλουντ κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα του ιταλικού Τύπου καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Δανός ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Νάπολι και στην εκτός έδρας νίκη επί της Ρόμα με 1-0.

Ο Χόιλουντ είχε δώσει την ασίστ στον Νέρες, ο οποίος πέτυχε το γκολ της νίκης των «παρτενοπέι» στο Ολίμπικο και ο Κόντε έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος με την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο νεαρός χαφ.

Η νίκη της Νάπολι επί της Γιουβέντους επιτρέπει στους πρωταθλητές Ιταλίας να διατηρήσουν ένα σημαντικό ρεκόρ, καθώς δεν έχουν γνωρίζει εντός έδρας ήττα το 2025 και το «Ντιέγκο Μαραντόνα» αποδεικνύεται ένα πολύ μεγάλο «όπλο» για την ιταλική ομάδα.

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η «μεγάλη κυρία» είναι χωρίς νίκη στην έδρα της Νάπολι από το 2019.

Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Ποντάροντας πολλά στο 32…
On Field 08.12.25

Ποντάροντας πολλά στο 32…

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…
On Field 07.12.25

Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…

Ο Βραζιλιάνος άσος των «μπλαουγκράνα» ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα

Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί
On Field 07.12.25

Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός σέντερ φορ είναι on fire και σκοράρει με... χίλιους τρόπους, όπως φάνηκε και στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί

On Field 07.12.25
On Field 07.12.25

Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί

Ο Καταλανός προπονητής της Σίτι, έστειλε μήνυμα στον 22χρονο χαφ της ομάδας του, μετά την εντυπωσιακή σέντρα στον Φόντεν, στο τρίτο γκολ των «πολιτών» εναντίον της Σάντερλαντ

Τα ωραία του «Αναστό»
On Field 06.12.25

Τα ωραία του «Αναστό»

Το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί θύμισε τον θρυλικό μουστάκια και αποδεικνύει ότι ο Μαροκινός μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

On Field 06.12.25
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer

On Field 03.12.25
On Field 03.12.25

Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επιβεβαίωσε πως όποτε παίρνει την ευκαιρία την αξιοποιεί την ώρα που ο «Μέντι» είδε και τους τρεις φορ του να σκοράρουν στην Σύρο σε ένα ευχάριστο μεσημέρι για όλους.

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

On Field 03.12.25
On Field 03.12.25

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Ο Ραφίνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», εκθείασε τον Βραζιλιάνο άσο των «μπλαουγκράνα»

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

On Field 02.12.25
On Field 02.12.25

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

inStream - Ροή Ειδήσεων
Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός 08.12.25
Ισχυρός σεισμός 08.12.25

Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύνταξη
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Παραπλάνηση» 08.12.25
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Κόσμος 08.12.25
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικές αρτηρίες ξεκίνησαν από σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μας κοροϊδεύουν, λένε στο in οι αγρότες, αναφερόμενοι στην κυβέρνηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. «Γαλάζιος ιστό αράχνης γύρω από το ίδρυμα» και «ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση».

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά

Live 08.12.25 Upd: 21:34
Live 08.12.25 Upd: 21:34

Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ελλάδα 08.12.25
Ελλάδα 08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)

Χάρτης 08.12.25
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Υγεία 08.12.25
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Διεθνής Οικονομία 08.12.25
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
