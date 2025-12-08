Ο Κόντε(ς) και ο «βασιλιάς» της Νάπολι

Η Νάπολι έχει χαρακτήρα και η «καρδιά» του πρωταθλητή χτυπάει ακόμα πολύ δυνατά στον ιταλικό νότο, καθώς οι «παρτενοπέι» έδειξαν στα δύο τελευταία ματς της Serie A, ότι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μέχρι τέλους και το φετινό πρωτάθλημα.

Η εκτός έδρας νίκη επί της Ρόμα (0-1) και η επικράτηση επί της Γιουβέντους (2-1), ήταν δύο μεγάλα αποτελέσματα που δημιούργησαν ενθουσιασμό στους πρωταθλητές και η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Κανείς βεβαίως αυτή την στιγμή δεν είναι σε θέση να προβλέψει την έκβαση της «μάχης» για την κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος, όχι μόνο επειδή είμαστε στις αρχές Δεκέμβρη, αλλά κι επειδή πολλές ομάδες είναι για τα καλά στο «κόλπο» για το scudetto.

Κι όσο για την μεγάλη νίκη της Νάπολι επί των «μπιανκονέρι» στο Ντιέγκο Μαραντόνα; Στην μεγαλούπολη του ιταλικού νότου έγινε το έλα να δεις, με τους οπαδούς των πρωταθλητών να στήνουν πάρτι στους δρόμους αλλά και στα… μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το παιχνίδι απέναντι στην Γιουβέντους ήταν ιδιαίτερο για τον προπονητή των «παρετνοπέι», Αντόνιο Κόντε καθώς ο τεχνικός της Νάπολι έχει αγωνιστεί στην Γιούβε αλλά έχει καθίσει με επιτυχία και στον πάγκο των «μπιανκονέρι».

Ο Κόντε λοιπόν αποθεώθηκε από τους Ναπολιτάνους μετά το τέλος του αγώνα, καθώς το κοουτσάρισμα του Ιταλού προπονητή χαρακτηρίστηκε μαεστρικό, τόσο στο παιχνίδι με την Γιούβε, όσο και σ’ αυτό με την Ρόμα πριν από μία εβδομάδα.

Αυτό πάντως που επίσης πρέπει να σημειωθεί κι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφορά τον Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο ματς με την «βέκια σινιόρα», σημειώνοντας και τα δύο γκολ των παρτενοπέι.

Ο 22χρονος Δανός μέσος είναι σ’ εκπληκτική φόρμα και διέλυσε την αμυντική γραμμή των «μπιανκονέρι», χαρίζοντας μια τεράστια νίκη στην ομάδα του.

Napoli end 2025 UNBEATEN at home in Serie A with a 2-1 win over Juventus Juve haven’t won in Naples since 2019 😬 pic.twitter.com/CD2tgZVmZk — Italian Football TV (@IFTVofficial) December 7, 2025

Το πρόσωπο του Χόιλουντ κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα του ιταλικού Τύπου καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Δανός ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Νάπολι και στην εκτός έδρας νίκη επί της Ρόμα με 1-0.

Ο Χόιλουντ είχε δώσει την ασίστ στον Νέρες, ο οποίος πέτυχε το γκολ της νίκης των «παρτενοπέι» στο Ολίμπικο και ο Κόντε έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος με την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο νεαρός χαφ.

Η νίκη της Νάπολι επί της Γιουβέντους επιτρέπει στους πρωταθλητές Ιταλίας να διατηρήσουν ένα σημαντικό ρεκόρ, καθώς δεν έχουν γνωρίζει εντός έδρας ήττα το 2025 και το «Ντιέγκο Μαραντόνα» αποδεικνύεται ένα πολύ μεγάλο «όπλο» για την ιταλική ομάδα.

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η «μεγάλη κυρία» είναι χωρίς νίκη στην έδρα της Νάπολι από το 2019.