Ο Τεόντοσιτς θα… ζήλευε τον Νίκολα Γιόκιτς

Οι Νάγκετς έμειναν «ζωντανοί» στην σειρά με την Μινεσότα καθώς επικράτησαν με 125 – 113.

Μείωσαν έτσι σε 3-2 και η «μάχη» των δύο ομάδων στις 30 Απριλίου, αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το Ντένβερ θέλει να κάνει το 3-3 ενώ απ’ την πλευρά τους οι Τίμπεργουλφς θέλουν να «καθαρίσουν την μπουγάδα».

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι η εντυπωσιακή εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Νίκολα Γιόκιτς στον πέμπτο αγώνα, οδηγώντας την ομάδα του στην εξαιρετικά σημαντική επικράτηση.

Ο Σέρβος κράτησε «ζωντανό» το Ντένβερ και πρέπει να εστιάσει κάποιος στις επιδόσεις του σούπερ σταρ των Νάγκετς, καθώς ο Γιόκιτς πέτυχε ένα (ακόμα) εντυπωσιακό triple double αν κι αυτό δεν αποτελεί πλέον είδηση.

Ο Γιόκιτς είναι ο δεύτερος παίκτης με τα περισσότερα triple double στο NBA, πίσω μόνο από τον Γουέστμπρουκ αλλά η εμφάνιση του Σέρβου στον αγώνα με την Μινεσότα δεν έχει να κάνει τόσο με τους πόντους που πέτυχε ή τα ριμπάουντ που πήρε.

Οι 27 πόντοι και τα 12 ριμπάουντ του Γιόκιτς στον συγκεκριμένο αγώνα είναι επιδόσεις που τις έχει για… πρωινό ο Σέρβος σέντερ του Ντένβερ.

Ας σταθούμε όμως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ασίστ που μοίρασε ο σούπερ σταρ των Νάγκετς γιατί ο αριθμός είναι δίχως άλλο εντυπωσιακός και φανερώνει (σε όλο του το μεγαλείο) τον δείκτη ευφυίας του Γιόκιτς.

Ο διεθνής σέντερ των Νάγκετς έδωσε 16 ασίστ στο παιχνίδι των Νάγκετς με την Μινεσότα, μια επίδοση που αναμφίβολα θα ζήλευε και ο Μίλος Τεόντοσιτς αλλά θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως αυτές οι 16 τελικές πάσες, δεν είναι προσωπικό ρεκόρ για τον Σέρβο ψηλό.

NUGGETS SURVIVE TO FORCE GAME 6 VS TWOLVES 😤🔥 JOKIC: 27 PTS | 16 AST | 12 REB

MURRAY: 24 PTS | 7 AST | 4 REB Denver not done yet 👀🍿 pic.twitter.com/RNr3tTQq3p — Bleacher Report (@BleacherReport) April 28, 2026

Ναι καλά διαβάσατε, δεν είναι ρεκόρ, καθώς οι περισσότερες ασίστ που έχει μοιράσει σε αγώνα NBA ο Γιόκιτς είναι 22 και πιο συγκεκριμένα στις 7 Μαρτίου του 2025 σε αγώνα των Νάγκετς με τους Σανς.

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι ο Σέρβος έχει δώσει από 19 ασίστ σε άλλα δύο παιχνίδια της ομάδας του και σε άλλες δύο περιπτώσεις «έγραψε» από 18 τελικές πάσες.

Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος ότι ο Σέρβος γίγαντας είναι ένα… πλέι μέικερ σε κορμί σέντερ και είναι και αυτό δείγμα του σπάνιου ταλέντου που έχει ο Γιόκιτς.

Όλοι άλλωστε αναγνωρίζουν την μοναδική ευφυία που επιδεικνύει ο σέντερ των Νάγκετς, καθώς μιλάμε για έναν παίκτη που είναι ικανός για την πιο απρόβλεπτη κίνηση στο παρκέ.

Ο Γιόκιτς ο οποίος είχε δηλώσει πριν από δύο περίπου μήνες ότι του αρέσει να βλέπει τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα κι αυτό επίσης είναι κάτι που λέει πολλά.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, οι εμπνεύσεις του κάνουν πολλούς σε όλο τον κόσμο ν’ αναφωνούν το moto του NBA. «I love this game».