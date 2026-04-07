Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς παρά τον τραυματισμό του Γουεμπανιάμα – Νέο τριπλ-νταμπλ του Γιόκιτς
Μπάσκετ 07 Απριλίου 2026, 09:52

NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς παρά τον τραυματισμό του Γουεμπανιάμα – Νέο τριπλ-νταμπλ του Γιόκιτς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Σίξερς αλλά είδαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να αποχωρεί από το ματς τραυματίας, την ώρα που Νάγκετς νικούσαν τους Μπλέιζερς με μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς. - Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαμψαν την αντίσταση των Φιλαδέλφεια 76ερς με 115-102, όμως ανησυχούν για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα που αποχώρησε στο ημίχρονο με ενοχλήσεις στα πλευρά. Ο Γάλλος σταρ υπέστη κάκωση στα πλευρά σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Τζόελ Εμπίιντ και παρότι αρχικά συνέχισε, τελικά έφυγε για τα αποδυτήρια με πόνους.

Στα 16 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Γουενμπανιάμα πρόλαβε πάντως να καταγράψει 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 τάπες για τους Σπερς. Ο Στεφόν Καστλ έκανε double-double με 19 πόντους, 13 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ενώ για τους Σίξερς ο Εμπίντ θύμισε το παλιό καλό εαυτό του με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 τάπες.

Ένας άλλος σούπερσταρ του NBA, ο Νίκολα Γιόκιτς, έκανε μια ακόμη απίθανη εμφάνιση και οι Ντένβερ Νάγκετς νίκησαν στην παράταση 137-132 τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Ο Σέρβος σέντερ «έγραψε» ένα ακόμη τριπλ-νταμπλ με 35 πόντους, 14 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 τάπες, ανεβάζοντας την ομάδα του στην 3η θέση της Δύσης, ξεπερνώντας τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Από εκεί και πέρα, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πανηγύρισαν άνετη νίκη στην έδρα των Μέμφις Γκρίζλις, επικρατώντας με το επιβλητικό 142-126, ενώ οι Ορλάντο Μάτζικ έκαναν την έκπληξη απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς (123-107) και μπήκαν για τα καλά στη «μάχη» για την 6η θέση στην Ανατολή. Τέλος, οι Νιου Γιορκ Νικς με clutch βολές του Μπράνσον στο φινάλε, έφυγαν από την έδρα των Ατλάντα Χοκς με τη νίκη (105-108).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Ατλάντα Χοκς – Νιου Γιορκ Νικς 105-108
Ορλάντο Μάτζικ – Ντιτρόιτ Πίστονς 123-107
Μέμφις Γκρίζλις – Κλίβελαντ Καβαλίερς 126-142
Σαν Αντόνιο Σπερς – Φιλαδέλφεια 76ερς 115-102
Ντένβερ Νάγκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 137-132

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

Champions League 07.04.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

Η αγωνιστική πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι συνεχείς ήττες, μοιραία φέρνουν τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και στη χειρότερη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη μετά το 2018.

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Η νέα εποχή στην αντικατάσταση των μεγάλων αρθρώσεων: ακριβής και εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α' μέρος απόψε στις 23:50, Β' μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Δυο νεκροί σε πυροβολισμούς έξω από το προξενείο του Ισραήλ

«Τρεις ύποπτοι εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν» έξω από το προξενείο του Ισραήλ, όπως αναφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης

Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των γύρω νόμων απέκλεισαν συμβολικά τον Ε65 - Τι ανέφεραν στο in οι αγροτοσυνδικαλιστές Κώστας Τζέλλας και Ρίζος Μαρούδας

