NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε ακόμη μια από τις… γνωστές εμφανίσεις του, έφτασε στο τριπλ-νταμπλ με 23 πόντους, 17 ριμπάουντ και 17 ασίστ, πέτυχε το κρισιμότερο καλάθι του αγώνα 11,5 δεύτερα πριν το τέλος και κάπως έτσι οι Ντένβερ Νάγκετς νίκησαν τους Σανς στο Φοίνιξ με 125-123, παραμένοντας στην 4η θέση της Δυτικής Περιφέρειας με ρεκόρ 45-28. Για τους «ήλιους», ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 22 πόντους, όμως ήταν και αυτός που αστόχησε και στο τελευταίο σουτ, βλέποντας την ομάδα του να πέφτει στο 40-33.

Σε μια ματσάρα στο Κλίβελαντ, οι Καβαλίερς νίκησαν 136-131 τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να σταματά στους 42 πόντους και να βοηθά την ομάδα του στο να βελτιώσει το ρεκόρ της στο 45-27 και την 4η θέση της Ανατολής. Πολύ καλή εμφάνιση και για τον Τζέιμς Χάρντεν με 26 πόντους και 7 ασίστ, ενώ για τους Μάτζικ, ο Πάολο Μπανκέρο είχε 36 πόντους.

Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς νίκησαν δύσκολα τους Πέλικανς με 121-116 και ανέβασαν το σερί τους στις 7 διαδοχικές νίκες, παραμένοντας σταθερά στην 3η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας (48-25). Κορυφαίοι για την ομάδα του «Μεγάλου Μήλου» ο Τζέιλεν Μπράνσον με 32 πόντους και 7 ασίστ και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του NBA τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/3):

Σάρλοτ Χόρνετς – Σακραμέντο Κινγκς 134-90

Νιου Γιορκ Νικς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 121-116

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ορλάντο Μάτζικ 136-131

Φοίνιξ Σανς – Ντένβερ Νάγκετς 123-125