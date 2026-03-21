sports betsson
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ντουράντ και Γιόκιτς καθάρισαν για Χιούστον και Ντένβερ – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 21 Μαρτίου 2026, 09:29

Ντουράντ και Γιόκιτς καθάρισαν για Χιούστον και Ντένβερ – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Όλη η δράση από τα παιχνίδια του NBA τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/3).

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Οι Χιούστον Ρόκετς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα διαλύοντας τους Ατλάντα Χοκς με 117-95, με τον Ο Κέβιν Ντουράντ να σημειώνει 25 πόντους σε τρεις περιόδους καθώς οι «ρουκέτες» διέκοψαν το σερί 11 νικών των αντιπάλων τους στο NBA.

Ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ πρόσθεσε 23 πόντους και εννέα ριμπάουντ για τους Τεξανούς που ευστόχησαν σε 6/11 τρίποντα, μετατρέποντας το προβάδισμα οκτώ πόντων στο ημίχρονο σε προβάδισμα 101-76, αφού οι Ντουράντ και Ριντ Σέπαρντ ευστόχησαν σε συνεχόμενα τρίποντα στο τέλος της περιόδου. Ο Ντουράντ ευστόχησε σε 9/15 σουτ εντός παιδιάς και έδωσε έξι ασίστ, ο Σέπαρντ, που ξεκίνησε βασικός στη θέση του Τάρι Ίσον, πρόσθεσε 14 πόντους και τέσσερα τρίποντα, ενώ ο ο Ίσον πέτυχε double-double με 10 πόντους και 10 σουτ.

YouTube thumbnail

Σπουδαία νίκη πανηγύρισαν και οι Ντένβερ Νάγκετς απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς (121-115), κάνοντας μεγάλο comeback στην τέταρτη περίοδο. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 12 από τους 31 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, εννέα ασίστ και οκτώ ριμπάουντ, ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ είχε 7/10 τρίποντα και τελείωσε με 23 πόντους, ενώ ο Άαρον Γκόρντον σημείωσε 16 πόντους.

YouTube thumbnail

Από εκεί και πέρα, οι Μπόστον Σέλτικς έφυγαν με το διπλό από την έδρα των Γκρίζλις (112-117), οι Νιου Γιορκ Νικς αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία για να κάμψουν την αντίσταση των Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με σκορ 92-93, ενώ οι Ντιτρόιτ Πίστονς έστησαν πάρτι απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πανηγυρίζοντας τη νίκη με 115-101. Πήρε χρόνο συμμετοχής και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Εκτός έδρας νίκη για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με σκορ 108-104 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail
YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Μπρούκλιν Νετς – Νιου Γιορκ Νικς 92–93
Ντιτρόιτ Πίστονς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 115–101
Χιούστον Ρόκετς – Ατλάντα Χοκς 117–95
Μέμφις Γκρίζλις – Μπόστον Σέλτικς 112–117
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 104–108
Ντένβερ Νάγκετς – Τορόντο Ράπτορς 121–115

Headlines:
Economy
Μέση Ανατολή: Τι φοβάται ο επιχειρηματικός κόσμος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Η ώρα του «Μανόλο» 21.03.26

Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου

Η σπουδαία μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στον τελικό του άλματος επί κοντώ, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα του Σαββατου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν.

Σύνταξη
Stream sports
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Σύνταξη
Παναγιώτης Σωτήρης
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σύνταξη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο