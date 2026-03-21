Ντουράντ και Γιόκιτς καθάρισαν για Χιούστον και Ντένβερ – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Οι Χιούστον Ρόκετς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα διαλύοντας τους Ατλάντα Χοκς με 117-95, με τον Ο Κέβιν Ντουράντ να σημειώνει 25 πόντους σε τρεις περιόδους καθώς οι «ρουκέτες» διέκοψαν το σερί 11 νικών των αντιπάλων τους στο NBA.

Ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ πρόσθεσε 23 πόντους και εννέα ριμπάουντ για τους Τεξανούς που ευστόχησαν σε 6/11 τρίποντα, μετατρέποντας το προβάδισμα οκτώ πόντων στο ημίχρονο σε προβάδισμα 101-76, αφού οι Ντουράντ και Ριντ Σέπαρντ ευστόχησαν σε συνεχόμενα τρίποντα στο τέλος της περιόδου. Ο Ντουράντ ευστόχησε σε 9/15 σουτ εντός παιδιάς και έδωσε έξι ασίστ, ο Σέπαρντ, που ξεκίνησε βασικός στη θέση του Τάρι Ίσον, πρόσθεσε 14 πόντους και τέσσερα τρίποντα, ενώ ο ο Ίσον πέτυχε double-double με 10 πόντους και 10 σουτ.

Σπουδαία νίκη πανηγύρισαν και οι Ντένβερ Νάγκετς απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς (121-115), κάνοντας μεγάλο comeback στην τέταρτη περίοδο. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 12 από τους 31 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, εννέα ασίστ και οκτώ ριμπάουντ, ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ είχε 7/10 τρίποντα και τελείωσε με 23 πόντους, ενώ ο Άαρον Γκόρντον σημείωσε 16 πόντους.

Από εκεί και πέρα, οι Μπόστον Σέλτικς έφυγαν με το διπλό από την έδρα των Γκρίζλις (112-117), οι Νιου Γιορκ Νικς αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία για να κάμψουν την αντίσταση των Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με σκορ 92-93, ενώ οι Ντιτρόιτ Πίστονς έστησαν πάρτι απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πανηγυρίζοντας τη νίκη με 115-101. Πήρε χρόνο συμμετοχής και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Εκτός έδρας νίκη για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με σκορ 108-104 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Μπρούκλιν Νετς – Νιου Γιορκ Νικς 92–93

Ντιτρόιτ Πίστονς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 115–101

Χιούστον Ρόκετς – Ατλάντα Χοκς 117–95

Μέμφις Γκρίζλις – Μπόστον Σέλτικς 112–117

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 104–108

Ντένβερ Νάγκετς – Τορόντο Ράπτορς 121–115