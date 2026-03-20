NBA: Ήττα με κάτω τα χέρια για τους Μπακς (128-96), νίκη με 60άρη Ντόντσιτς για τους Λέικερς (126-134)
Μπάσκετ 20 Μαρτίου 2026, 10:38

NBA: Ήττα με κάτω τα χέρια για τους Μπακς (128-96), νίκη με 60άρη Ντόντσιτς για τους Λέικερς (126-134)

Δείτε όλη τη δράση από τα βραδινά ματς του NBA, με τους Μπακς να χάνουν ξανά με κάτω τα χέρια.

Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους ηττήθηκαν στην έδρα των Γιούτα Τζαζ με 128-96 και ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την σεζόν στο NBA.

Ο Λούκα Ντόντσιτς θύμισε σε όλους γιατί είναι… εξωγήινος, με τον Σλοβένο γκαρντ να οδηγεί τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ (134-126), συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί τους, σκοράροντας 60 πόντους.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έδωσαν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, φεύγοντας με μια μεγάλη νίκη από την έδρα των Σικάγο Μπουλς (110-115).

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για την απευθείας είσοδο στα playoffs, επικρατώντας των Σακραμέντο Κινγκς με 118-139.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς ήταν επιβλητικοί απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 130-111, ενώ οι Ντιτρόιτ Πίστονς έκαναν άνετο πέρασμα από την Ουάσινγκτον κερδίζοντας τους Ουίζαρντς με 95-117.

Μεγάλες νίκες πέτυχαν και οι Πέλικανς, Σπερς.

Τα βραδινά αποτελέσματα του NBA:

Χόρνετς – Μάτζικ 130-11
Γουίζαρντς – Πίστονς 95-117
Μπουλς – Καβαλίερς 110-115
Χιτ – Λέικερς 126-134
Πέλικανς – Κλίπερς 105-99
Σπερς – Σανς 101-100
Τζαζ – Μπακς 128-96
Κινγκς – Σίξερς 118-139

Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Conference League: Ήττα… πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)
Τα φαβορί επικράτησαν στη δεύτερη... δόση των αγώνων «16» του Conference League, με τη Ράγιο Βαγεκάνο να προκρίνεται με ήττα, την Άλκμααρ με «4άρα», τη Στρασμπούργκ με ισοπαλία και τη Σαχτάρ με ήττα.

Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή που επέβαλε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη να εκτιθεί κατ' οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό

Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου
Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

