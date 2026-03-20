Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους ηττήθηκαν στην έδρα των Γιούτα Τζαζ με 128-96 και ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την σεζόν στο NBA.

Ο Λούκα Ντόντσιτς θύμισε σε όλους γιατί είναι… εξωγήινος, με τον Σλοβένο γκαρντ να οδηγεί τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ (134-126), συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί τους, σκοράροντας 60 πόντους.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έδωσαν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, φεύγοντας με μια μεγάλη νίκη από την έδρα των Σικάγο Μπουλς (110-115).

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για την απευθείας είσοδο στα playoffs, επικρατώντας των Σακραμέντο Κινγκς με 118-139.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς ήταν επιβλητικοί απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 130-111, ενώ οι Ντιτρόιτ Πίστονς έκαναν άνετο πέρασμα από την Ουάσινγκτον κερδίζοντας τους Ουίζαρντς με 95-117.

Μεγάλες νίκες πέτυχαν και οι Πέλικανς, Σπερς.

Τα βραδινά αποτελέσματα του NBA:

Χόρνετς – Μάτζικ 130-11

Γουίζαρντς – Πίστονς 95-117

Μπουλς – Καβαλίερς 110-115

Χιτ – Λέικερς 126-134

Πέλικανς – Κλίπερς 105-99

Σπερς – Σανς 101-100

Τζαζ – Μπακς 128-96

Κινγκς – Σίξερς 118-139