NBA: Ήττα με κάτω τα χέρια για τους Μπακς (128-96), νίκη με 60άρη Ντόντσιτς για τους Λέικερς (126-134)
Δείτε όλη τη δράση από τα βραδινά ματς του NBA, με τους Μπακς να χάνουν ξανά με κάτω τα χέρια.
Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους ηττήθηκαν στην έδρα των Γιούτα Τζαζ με 128-96 και ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την σεζόν στο NBA.
Ο Λούκα Ντόντσιτς θύμισε σε όλους γιατί είναι… εξωγήινος, με τον Σλοβένο γκαρντ να οδηγεί τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ (134-126), συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί τους, σκοράροντας 60 πόντους.
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έδωσαν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, φεύγοντας με μια μεγάλη νίκη από την έδρα των Σικάγο Μπουλς (110-115).
Οι Φιλαδέλφεια 76ερς πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για την απευθείας είσοδο στα playoffs, επικρατώντας των Σακραμέντο Κινγκς με 118-139.
Οι Σάρλοτ Χόρνετς ήταν επιβλητικοί απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 130-111, ενώ οι Ντιτρόιτ Πίστονς έκαναν άνετο πέρασμα από την Ουάσινγκτον κερδίζοντας τους Ουίζαρντς με 95-117.
Μεγάλες νίκες πέτυχαν και οι Πέλικανς, Σπερς.
Τα βραδινά αποτελέσματα του NBA:
Χόρνετς – Μάτζικ 130-11
Γουίζαρντς – Πίστονς 95-117
Μπουλς – Καβαλίερς 110-115
Χιτ – Λέικερς 126-134
Πέλικανς – Κλίπερς 105-99
Σπερς – Σανς 101-100
Τζαζ – Μπακς 128-96
Κινγκς – Σίξερς 118-139
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις