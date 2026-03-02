Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)
Ο εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς, όπου αποθεώθηκε, ενώ πέρασε χρόνο με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που πλέον μένει μόνιμα στην Ελλάδα και ο οποίος πρόσφατα είχε επισκεφθεί το ΣΕΦ για να παρακολουθήσει αγώνα του Ολυμπιακού στη Euroleague εδώ και μερικές μέρες βρίσκεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες.
El tenista Novak Djokovic presente en Los Ángeles ⭐ pic.twitter.com/JpWkFR5hXm
— NBA Latam (@NBALatam) March 2, 2026
Μάλιστα ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών κατά πολλούς δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί το γήπεδο των θρυλικών Λέικερς. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η επίσκεψη του Σέρβου έγινε αντικείμενο αναφοράς στα αμερικανικά ΜΜΕ, ενώ οι οπαδοί των «λιμνάνθρωπων» τον υποδέχθηκαν με μεγάλή θέρμη.
🐐 REUNIÓN DE GOATS.
Novak Djokovic X LeBron James. pic.twitter.com/QmYJS8FrJ8
— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 2, 2026
Ο λόγος για το παιχνίδι των Λέικερς με τους Σκαραμέντο Κινγκς τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/3) στο οποίο οι γηπεδούχοι νίκησαν εύκολα με 128-104. Στο πλαίσιο της αναμέτρησης ο Τζόκοβιτς είχε την ευκαιρία να τα πει και με τους παίκτες της ομάδας του Λος Άντζελες και ειδικότερα με τους δύο αστέρες του ΛεΜπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς.
Συγκεκριμένα μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Σλοβένος γκαρντ έσπευσε να αγκαλιάσει τον Νόλε, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον ΛεΜπρόν. Οι τρεις τους τα είπαν για λίγο και φωτογραφήθηκαν μαζί, με τον Ντόντσιτς μάλιστα δημοσίως για το πόσο θαυμάζει τον εξαιρετικό τενίστα, χαρακτηρίζοντάς τον κορυφαίο όλων των εποχών.
Novak Djokovic sharing a moment with Luka Doncic.
Legends. 🇷🇸pic.twitter.com/GRLUgnDcka
— Danny (@DjokovicFan_) March 2, 2026
Οπως έγινε γνωστό ο Ντόντσιτς προσκάλεσε τον Τζόκοβιτς στο πάρτι που έκανε για τα 27α γενέθλιά του (τα έκλεισε στις 28/2) μετά το παιχνίδι των Λέικερς φυσικά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Σέρβος και ο Σλοβένος διατηρούν φιλική σχέση και ο ένας παρακολουθεί την καριέρα του άλλου, ενώ όποτε έχουν την ευκαιρία συναντώνται από κοντά, όπως αυτές τις ημέρες.
Luka celebrating his birthday after the win last night 🤩 pic.twitter.com/5uzZIAULuX
— Overtime (@overtime) March 2, 2026
