Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το απίστευτο «ακροβατικό» του Μαλίνιν στο πατινάζ (vid)

Λίγες ημέρες μετά την ήττα του στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν 2026 από τον Κάρλος Αλακαράθ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στην Ιταλία προκειμένου να απολαύσει λίγη από τη δράση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται αυτές τις ημέρες στο Μιλάνο και την Κορτίνα.

Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών κατά πολλούς, επέλεξε να παρακολουθήσει καλλιτεχνικό πατινάζ με τη σύζυγό του Γέλενα κι έμεινε εκστασιασμένος από το πρόγραμμα του εξαιρετικού Αμερικανού Ίλια Μαλίνιν.

Ειδικά σε μια ανάποδη τούμπα στην οποία ο 21χρονος πατινέρ προσγειώθηκε στο ένα του πόδι, ο Τζόκοβιτς και η σύζυγός του έμειναν άναυδοι! Οπως θα δείτε κι εσείς στο παρακάτω βίντεο ο 38χρονος θρύλος του τένις αφού σηκώθηκε όρθιος για να χειροκροτήσει, στη συνέχεια έκατσε στη θέση του, μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που μόλις είχε δει.

«Άκουσα ότι αφού προσγειώθηκα, είχε τα χέρια στο κεφάλι του. Είναι απίστευτο. Είναι μια στιγμή που συμβαίνει μια φορά στη ζωή σου, να βλέπεις έναν τόσο διάσημο παίκτη του τένις να παρακολουθεί την εμφάνισή σου», ήταν το σχόλιο του Μαλίνιν.

Να σημειώσουμε πως ο νεαρός αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ μόνο τυχαίος δεν είναι αφού στα 21 του έχει καταφέρει ήδη να κερδίσει, μεταξύ άλλων, ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, δύο Παγκόσμια πρωταθλήματα και τρία Grand Prix Final