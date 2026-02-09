Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το απίστευτο «ακροβατικό» του Μαλίνιν στο πατινάζ (vid)

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το ακροβατικό του Μαλίνιν στο καλλιτεχνικό πατινάζ (vid)
Λίγες ημέρες μετά την ήττα του στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν 2026 από τον Κάρλος Αλακαράθ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στην Ιταλία προκειμένου να απολαύσει λίγη από τη δράση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται αυτές τις ημέρες στο Μιλάνο και την Κορτίνα. Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών κατά πολλούς, επέλεξε να παρακολουθήσει καλλιτεχνικό […]
- Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας – «Δικιά μας είναι θεία» της έλεγαν οι δράστες
- Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
- Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
- Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Λίγες ημέρες μετά την ήττα του στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν 2026 από τον Κάρλος Αλακαράθ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στην Ιταλία προκειμένου να απολαύσει λίγη από τη δράση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται αυτές τις ημέρες στο Μιλάνο και την Κορτίνα.
Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών κατά πολλούς, επέλεξε να παρακολουθήσει καλλιτεχνικό πατινάζ με τη σύζυγό του Γέλενα κι έμεινε εκστασιασμένος από το πρόγραμμα του εξαιρετικού Αμερικανού Ίλια Μαλίνιν.
Ειδικά σε μια ανάποδη τούμπα στην οποία ο 21χρονος πατινέρ προσγειώθηκε στο ένα του πόδι, ο Τζόκοβιτς και η σύζυγός του έμειναν άναυδοι! Οπως θα δείτε κι εσείς στο παρακάτω βίντεο ο 38χρονος θρύλος του τένις αφού σηκώθηκε όρθιος για να χειροκροτήσει, στη συνέχεια έκατσε στη θέση του, μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που μόλις είχε δει.
«Άκουσα ότι αφού προσγειώθηκα, είχε τα χέρια στο κεφάλι του. Είναι απίστευτο. Είναι μια στιγμή που συμβαίνει μια φορά στη ζωή σου, να βλέπεις έναν τόσο διάσημο παίκτη του τένις να παρακολουθεί την εμφάνισή σου», ήταν το σχόλιο του Μαλίνιν.
Να σημειώσουμε πως ο νεαρός αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ μόνο τυχαίος δεν είναι αφού στα 21 του έχει καταφέρει ήδη να κερδίσει, μεταξύ άλλων, ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, δύο Παγκόσμια πρωταθλήματα και τρία Grand Prix Final
Greatness recognising greatness 🐐
Novak Djokovic couldn’t believe what he was watching from Ilia Malinin 🤯 pic.twitter.com/CFnpa9eKMi
— TNT Sports (@tntsports) February 9, 2026
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το ακροβατικό του Μαλίνιν στο καλλιτεχνικό πατινάζ (vid)
- Αταλάντα – Κρεμονέζε 2-1: Παραμένει σε «τροχιά» Ευρώπης η ομάδα του Μπέργκαμο
- Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
- Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!
- Τα «σενάρια» για Έντι Χάου και η στάση της Νιούκαστλ
- Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
- Η αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού της Σάκκαρη και η ανάγκη για βαθμούς (vids)
- Κανδύλας: «Το Κύπελλο στο χάντμπολ είναι αφιερωμένο στα θύματα της Θύρας 7» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις