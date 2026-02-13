Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την παρουσία του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως πρέπει να μάθει καλύτερα ελληνικά.
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς με σκοπό να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Σέρβος τενίστας μίλησε στη NOVA μετά τον αγώνα τονίζοντας ότι ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι, στάθηκε στην σχέση μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ ξεκαθάρισε πως πρέπει να μάθει καλύτερα ελληνικά.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς:
«Ήταν καταπληκτικό παιχνίδι. Είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό ου μου έδωσε την πρόσκληση. Περίμενα αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε τη σχέση μεταξύ Ερυθρού και Ολυμπιακού, είναι όλα αδερφικά.
Η καρδιά μου ανήκει στον Ερυθρό, αλλά μ’ αρέσει η ατμόσφαιρα. Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά!».
