Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την παρουσία του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως πρέπει να μάθει καλύτερα ελληνικά.

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς με σκοπό να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Σέρβος τενίστας μίλησε στη NOVA μετά τον αγώνα τονίζοντας ότι ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι, στάθηκε στην σχέση μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ ξεκαθάρισε πως πρέπει να μάθει καλύτερα ελληνικά.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς:

«Ήταν καταπληκτικό παιχνίδι. Είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό ου μου έδωσε την πρόσκληση. Περίμενα αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε τη σχέση μεταξύ Ερυθρού και Ολυμπιακού, είναι όλα αδερφικά.

Η καρδιά μου ανήκει στον Ερυθρό, αλλά μ' αρέσει η ατμόσφαιρα. Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά!».

Ποδόσφαιρο 13.02.26

Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι

Υπάρχει λόγος που ο Στεφάν Λανουά έκοψε τη συνήθειά του να πηγαίνει στα γήπεδα όπου ορίζει ξένους διαιτητές ώστε να τους βαθμολογεί με την ιδιότητα του παρατηρητή διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Copa del Rey 13.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό!

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12.02.26

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)
Euroleague 12.02.26

Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)

Αυτή είναι η ανανεωμένη λίστα με τα κορυφαία συμβόλαια της Ευρωλίγκας, μετά τη συμφωνία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό και την επιστροφή του Αμερικανού στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Μπάσκετ 11.02.26

Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι

Υπάρχει λόγος που ο Στεφάν Λανουά έκοψε τη συνήθειά του να πηγαίνει στα γήπεδα όπου ορίζει ξένους διαιτητές ώστε να τους βαθμολογεί με την ιδιότητα του παρατηρητή διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
ΕΕ: Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
«Μία Ευρώπη - Μία Αγορά» 13.02.26

Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησαν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής στο κάστρο 'Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο

Σύνταξη
Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»
Συλλαλητήριο 13.02.26

Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Η δυναμική του συλλαλητηρίου, το μούδιασμα των κτηνοτρόφων και η συνέχιση του πολέμου ανακοινώσεων για το εμβόλιο της ευλογιάς - Μιλούν στο in: Σωκράτης Αλειφτήρας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Δημήτρης Μόσχος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μπανγκλαντές: Το BNP κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές – Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία
Προσδοκίες 13.02.26

Το BNP κέρδισε τις εκλογές στο Μπανγκλαντές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές - Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία

Η νίκη του BNP στο Μπανγκλαντές έρχεται μετά από την εξέγερση που οδήγησε στην εκδίωξη της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα τον Αύγουστο του 2024

Σύνταξη
Υεμένη: Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας – Τι ζήτησε η Ελλάδα
Κόσμος 13.02.26

Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Τι ζήτησε η Ελλάδα

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωση του προσωπικού του ΟΗΕ και ΜΚΟ που κρατείται από τους Χούθι

Σύνταξη
Ο κομματικός Τασούλας και ο υπερθεσμικός Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ο κομματικός Τασούλας και ο υπερθεσμικός Τσίπρας

Για πρώτη φορά η προεδρία μοίρασε επιλεγμένα ένα non paper (άτυπη ενημέρωση) για τα όσα συζητήθηκαν στη μιάμισης ώρας συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;
Culture Live 13.02.26

Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;

Το 2026 φέρνει όχι μία αλλά τρεις Παρασκευές και 13, αναζωπυρώνοντας θρύλους για κακοτυχία. Από τον Μυστικό Δείπνο έως τους Ναΐτες Ιππότες, η ημερομηνία κουβαλά βαριά ιστορία και δεισιδαιμονίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel
Με σπασμένα φρένα 13.02.26

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel

Ούτε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των μηχανοκίνητων αγώνων ταχύτητας δεν θα περίμενε ότι η ταινία F1 με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, θα ήταν μια από τις εκπλήξεις του 2025.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο – Οι διαφωνίες για την εκλογή αντιπροσώπων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο – Οι διαφωνίες για την εκλογή αντιπροσώπων

Το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται στην τελική ευθεία του προσυνεδριακού του διαλόγου, με διαφωνίες για την εκλογή συνέδρων και την κατανομή τους ανά δήμο. Το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ την Τετάρτη, τα στρατόπεδα και οι «ναρκοθετημένοι» κόμβοι του επόμενου διαστήματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 13.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγορά εργασίας: Οι τέσσερις δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Το μέλλον 13.02.26

Οι δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης - Ο άνθρωπος παραμένει ο «εγκέφαλος»

Η είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας εγείρει ανησυχία για τον τρόπο που η αγορά εργασίας θα προσαρμοστεί. Καθώς οι μηχανές αναλαμβάνουν τη «βαριά δουλειά» της επεξεργασίας δεδομένων ο ανθρώπινος παράγοντας μετατοπίζεται σε όσα δεν μπορεί να κωδικοποιήσει ένας αλγόριθμος και αυτό απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες...

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης
Economist 13.02.26

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης

Την ώρα που οι ΗΠΑ δημιουργούν ανθρωπογενή ανθρωπιστική καταστροφή στην Κούβα, «σκέφτονται» να στείλουν ντίζελ για να μην καταρρεύσει το σύστημα ύδρευσης της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική [βίντεο]
Τραυματίες 13.02.26

Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική

Δύο πλοία των ΗΠΑ, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια μανούβρας ανεφοδιασμού αντιτορπιλικού από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης - Southcom.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά
Κόσμος 13.02.26

Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να κλείσει επ' αόριστον τα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών - DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατηγορώντας τις αρχές της χώρας για διαφθορά

Σύνταξη
