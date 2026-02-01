Ο Αλκαράθ υποκλίθηκε στον Τζόκοβιτς: «Είσαι πηγή έμπνευσης για μένα»

Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Australian Open και έγινε ο νεότερος άνδρας με Career Grand Slam, γράφοντας ιστορία στη Μελβούρνη.

Ο Νο.1 του κόσμου μετρά: δύο US Open (2022, 2025), δύο Wimbledon (2023, 2024), δύο Roland Garros (2024 και 2025) και το Australian Open του 2026. Έτσι ο Αλκαράθ έφτασε σε ηλικία 22 ετώνν και 272 ημερών, τους 7 τίτλους Grand Slam. Από την άλλη, ο Τζόκοβιτς γνώρισε την πρώτη του ήττα στη Μελβούρνη, αφού μέχρι τώρα μετρούσε 10/10 κατακτήσεις.

Ο ίδιος μετά τη νίκη του θέλησε να σταθεί στον αντίπαλό του και όχι στη δική του απόδοση. Ο Ισπανός αποθέωσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς και μάλιστα ανέφερε ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης τόσο για εκείνον όσο και για όλο τον κόσμο.

Οι δηλώσεις του Κάρλος Αλκαράθ μετά τη μεγάλη νίκη

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να μιλήσω για τον Νόβακ. Σίγουρα του αξίζει ένα χειροκρότημα. Μιλάτε για το πόσο καταπληκτικά πράγματα κάνω εγώ, αλλά αυτό που κάνεις εσύ είναι πραγματικά εμπνευσμένο. Όχι μόνο για τους τενίστες… για τους αθλητές… για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και για μένα επίσης.

Το ότι δουλεύεις καθημερινά με τον σωστό τρόπο μαζί με την ομάδα σου, παίζοντας τόσο σπουδαίο τένις… εγώ πραγματικά απολαμβάνω πάρα πολύ να σε παρακολουθώ να παίζεις. Ήταν τιμή μου να μοιραζόμαστε τα αποδυτήρια και το γήπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα κάνεις. Είσαι πραγματικά πηγή έμπνευσης για μένα».