Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
«Βασιλιάς» στo Australian Open ο Αλκαράθ, νίκησε με ανατροπή τον Τζόκοβιτς (3-1)
Άλλα Αθλήματα 01 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

«Βασιλιάς» στo Australian Open ο Αλκαράθ, νίκησε με ανατροπή τον Τζόκοβιτς (3-1)

Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε με ανατροπή τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς στη Μελβούρνη με 3-1, κατέκτησε το Australian Open και πλέον έχει κερδίσει τουλάχιστον μία φορά όλα τα Grand Slams

Σύνταξη
Ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε ο νεαρότερος τενίστας στα χρονικά, ο οποίος έχει κατακτήσει και τα τέσσερα Grand Slam, καθώς έκαμψε την αντίσταση του θρύλου, Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 4 στον κόσμο) με ανατροπή (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) και έγινε ο «νέος βασιλιάς» του Australian Open, που ολοκληρώθηκε στην Μελβούρνη.

Πριν από τον σημερινό θρίαμβο, μέσω του οποίου θα έχει πλέον στην συλλογή του και το τρόπαιο από το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, ο 23χρονος Ισπανός επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη, κατέκτησε από δύο φορές τα σημαντικότερα τρόπαια στο παγκόσμιο τένις και συγκεκριμένα το Γουίμπλεντον (2023, 2024), το Ρολάν Γκαρός (2024, 2025) και το Αμερικανικό Οπεν (2022, 2025).

Ξεκίνησε εξαιρετικά ο Τζόκοβιτς

Στο πρώτο σετ ο 39χρονος Τζόκοβιτς ήταν ασυναγώνιστος και με break στο τέταρτο game απέκτησε προβάδισμα με 3-1, που του έδωσε την δυνατότητα να προηγηθεί με 1-0, αφού στο όγδοο game «έσπασε» ξανά το σερβίς του Αλκαράθ και έκανε το 6-2, μετά από 34 λεπτά.

Ο νεαρός Ισπανός μπήκε στο δεύτερο σετ, με στόχο «ν’ απαντήσει» και με δύο breaks στο τρίτο και στο έβδομο game, πήρε προβάδισμα με 5-2, για να κρατήσει το σερβίς του και να φθάσει στο 1-1 (6-2), μετά από 37 λεπτά.

Τρομερός ο Αλκαράθ, «καθάρισε» και έγραψε ιστορία

Στο τρίτο σετ, ο ενθουσιασμός και το ταλέντο του Αλκαράθ, επικράτησαν του σθένους, του πάθους και της εμπειρίας του Τζόκοβιτς. Ο Ισπανός έκανε break στο πέμπτο game και αφού προηγήθηκε με 3-2 κράτησε το σερβίς του για να φθάσει στο 5-3. Το ένατο game με το μπαλάκι στα χέρια του Σέρβου, ήταν απολαυστικό, καθώς ο Αλκαράθ προηγήθηκε με 40-0 και ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει.

Ομως ο «Νόλε» με μία εκπληκτική αντεπίθεση ισοφάρισε σε 40-40 και φάνηκε ότι θα κρατήσει το σερβίς του, αλλά ο Ισπανός κατάφερε να κάνει break μετά από 13 (!) πόντους και να αποκτήσει προβάδισμα με 2-1 (6-3), μετά από 52 λεπτά.

Στο τέταρτο και -όπως απεδείχθη- τελευταίο σετ του τελικού, οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το 12ο game, όταν ο Αλκαράθ κατάφερε να κάνει το καθοριστικό break και να φθάσει στον θρίαμβο με 3-1 (7-5), μετά από μία ώρα κι ένα λεπτό. Ωστόσο, στο δεύτερο game προσέφεραν πλούσιο θέαμα, καθώς ο Τζόκοβιτς χρειάσθηκε 17 (!) πόντους για ν’ αποφύγει το break του Αλκαράθ, ο οποίος προηγήθηκε με 40-15 (!), αλλά υπέκυψε στο πείσμα του Σέρβου.

googlenews

Stoiximan GBL 01.02.26

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Premier League 01.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Super League 01.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Αστέρας για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Άρης: «Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

«Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)

Συγκινητικές στιγμές στο τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Σιάο, ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Χιμένεθ, αλλά και πλήθος κόσμου.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga 01.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 22η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Έγινε ξανά ανταλλαγή ο Σρέντερ: Δεύτερος στην ιστορία του NBA (pic, vid)
Μπάσκετ 01.02.26

Έγινε ξανά ανταλλαγή ο Σρέντερ: Δεύτερος στην ιστορία του NBA (pic, vid)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστειλαν τον ΝτιΆντρε Χάντερ στο Σακραμέντο και πήραν από τους Κινγκς τον Ντένις Σρέντερ και τον Κίον Έλις σε τριπλή ανταλλαγή με τον Ντάριο Σάριτς να καταλήγει στους Μπουλς. Ο Γερμανός είναι ο δεύτερος στην ιστορία του NBA σε ανταλλαγές.

Σύνταξη
Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!
Μπάσκετ 01.02.26

Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!

Το αντίο του δήμαρχου Στυλίδας για τον Παναγιώτη Κρέτση που έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ – Ο αδελφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2022.

Σύνταξη
Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood
Κινητοποιήσεις 01.02.26

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Αναμένεται να επιδοθεί στους οδηγούς της efood τη Δευτέρα - πυκνώνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άρης: «Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

«Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)

Συγκινητικές στιγμές στο τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Σιάο, ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Χιμένεθ, αλλά και πλήθος κόσμου.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
Για εργατικό δυστύχημα 01.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση

«Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

«Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία» λέει ο Τσουκαλάς

«Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά...» είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα περί συνεργασιών στις επόμενες εκλογές

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga 01.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 22η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
«Μην είστε σίγουροι» 01.02.26

«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»

Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
Για Βιολάντα 01.02.26

ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα – Μην σας ξεγελά ο ήλιος προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι
Ελλάδα 01.02.26

Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα - «Μην σας ξεγελά ο ήλιος» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι - Live η πορεία του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε πολλές περιοχές της χώρας - «Κόκκινος» συναγερμός σε πολλές περιοχής της χώρας από την ΕΜΥ - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν
«Μια αλληγορία» 01.02.26

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ρομαντική ταινία φαντασίας «The Wicker».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα – Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο
Υπερχείλισαν ρέματα 01.02.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα - Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο

Εκτεταμένα προβλήματα σε Αγιόκαμπο και Σωτηρίτσα, στη Λάρισα, όπου οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και η θάλασσα έχουν γίνει ένα καθώς τα ορμητικά νερά συμπαρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. 

Σύνταξη
