Το «χρυσό» εισιτήριο για τους τελικούς του NBA

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η πυρετώδης αναμονή για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή του NBA σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στη Νέα Υόρκη, ιδιαίτερα μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη των Νικς επί των Σαν Αντόνιο Σπερς με 105-95, που τους έδωσε το προβάδισμα με 1-0 στη σειρά.

Αν και οι δύο πρώτες αναμετρήσεις διεξάγονται στο Σαν Αντόνιο, τα βλέμματα όλων είναι ήδη στραμμένα στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, το οποίο θα φιλοξενήσει το τρίτο παιχνίδι. Η ζήτηση έχει εκτοξεύσει το κόστος της εξέδρας σε δυσθεώρητα ύψη, καθώς η τιμή για μια θέση στην τελευταία σειρά του γηπέδου εκτινάχθηκε από τα 4.000 δολάρια στα 7.200 δολάρια, ενώ στις πλατφόρμες μεταπώλησης τα πιο ακριβά, προνομιακά εισιτήρια αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 77.000 δολαρίων.

Αυτές οι πρωτοφανείς τιμές προκάλεσαν την αυθόρμητη αντίδραση του ηγέτη των Νικς, Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι αμείβεται με περισσότερα από 34 εκατομμύρια δολάρια φέτος, χρειάστηκε χρόνο για να σκεφτεί ποιο γεγονός θα τον έκανε να ξοδέψει ένα τέτοιο ποσό ως θεατής.

Η απάντησή του ήταν ενδεικτική του μεγέθους της τρέλας που επικρατεί, σημειώνοντας ότι θα πλήρωνε αυτά τα χρήματα μόνο για να δει ζωντανά σε συναυλία τον Μάικλ Τζάκσον. Η ιστορική επιστροφή της ομάδας της Νέας Υόρκης στην κορυφαία σκηνή συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό σερί δώδεκα συνεχόμενων νικών στα φετινά πλέι οφ, εκ των οποίων οι επτά έχουν σημειωθεί μακριά από την έδρα τους, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Η δυναμική παρουσία των φιλάθλων αποτελεί το κλειδί για αυτή την πορεία, με τον προπονητή της ομάδας, Μάικ Μπράουν, να εξαίρει την ενέργεια που μεταφέρουν οι οπαδοί των Νικς όχι μόνο εντός του Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, αλλά και στα εκτός έδρας παιχνίδια, στα ξενοδοχεία και στις αντίπαλες πόλεις, δίνοντας στους παίκτες μια επιπλέον ώθηση.

Με το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο στο Σαν Αντόνιο, η σειρά αναμένεται να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για ένα ματς-γιορτή, στο οποίο μάλιστα αναμένεται να δώσει το παρών και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επισφραγίζοντας το γεγονός ότι οι φετινοί τελικοί έχουν ξεπεράσει τα στενά αθλητικά όρια και έχουν μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.