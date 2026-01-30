Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)

Εξ αρχής, τα ονόματα των Κάρλος Αλκαράθ, Γιάνικ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Νόβακ Τζόκοβιτς, ήταν αρκετά για να προϊδεάσουν το κοινό το τι θα ακολουθούσε στους ημιτελικούς του φετινού Australian Open. Ήταν άλλωστε η πρώτη φορά μετά το 2012 που οι τέσσερις πρώτοι της παγκόσμιας κατάταξης, μετείχαν σε ημιτελική φάση ενός Grand Slam και μετά από σχεδόν 10 ώρες συνολικού χρόνου αγώνα, οι τέσσερις ημιφιναλίστ δικαίωσαν τις προσδοκίες του κοινού με δύο ιστορικούς, δύο επικούς ημιτελικούς!

Στον πρώτο χρονικά, ο Κάρλος Αλκαράθ (Νο1) χρειάστηκε 5,5 ώρες για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο3), στον μεγαλύτερο σε διάρκεια ημιτελικό στην ιστορία της διοργάνωσης και να γίνει έτσι ο νεαρότερος τενίστας στη σύγχρονη εποχή του σπορ που θα έχει παίξει σε τελικό και των τεσσάρων majors (Australian Open, Roland Garos, Wimbledon, US Open).

Λίγες ώρες αργότερα, μετά από 4 ώρες και 10 λεπτά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο4) νίκησε -επίσης μετά από 5 σετ και ένα ακόμη καταπληκτικό και άκρως θεαματικό παιχνίδι- τον κάτοχο του τίτλου Γιάνικ Σίνερ (Νο2), με τον Σέρβο εν ενεργεία θρύλο του τένις να γίνεται έτσι ο γηραιότερος στην ιστορία που φτάνει στον τελικό της διοργάνωσης -στα 38 του.

Μάχη δύο… εποχών

Στον τελικό πια, οι δύο σπουδαίοι τενίστες, θα δώσουν ίσως τη μεγαλύτερη μάχη στη σύγχρονη εποχή, σε ένα ματς στο οποίο θα κοντραριστεί όχι απλά ένας αθλητής με έναν άλλο, αλλά οι κορυφαίοι εκπρόσωποι των δύο εποχών του τένις. Ο μύθος, ο θρύλος, ο G.O.A.T Νόβακ Τζόκοβιτς των 24 Grand Slam και των ατελείωτων ρεκόρ που θα ψάξει το 25ο, απέναντι στο νέο διαμάντι του σπορ που στοχεύει και αυτός στο να γίνει ο νεαρότερος -στα 22 του- που θα φτάσει στο career slam, δηλαδή το να κατακτήσει και τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά, αφού του λείπει μονάχα το Αυστραλιανό Όπεν.

Κοινώς, ο ένας θα προσπαθήσει να επεκτείνει τον μύθο του, ο άλλος να τον… εδραιώσει, σε ένα ματς που είτε ο τελευταίος της παλιάς φρουράς του σπορ θα κάνει ένα… last stand, είτε ο νέος διεκδικητής του τίτλου του κορυφαίου στον πλανήτη, θα ρίξει τον παλιό στα σχοινιά για να αλλάξει η σκυτάλη χέρια.

Ο απίθανος πρώτος ημιτελικός βρήκε νικητή τον Αλκαράθ

Όπως προαναφέρθηκε, ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε ο νεαρότερος στην Open Era που φτάνει σε έναν τελικό και των τεσσάρων Grand Slams. Μετά από ένα από τα καλύτερα ματς που έχουν παιχτεί ποτέ, νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3-2 σετ (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) μετά από μια κολοσσιαία μάχη που κράτησε 5 ώρες και 27 λεπτά -στον μεγαλύτερο σε διάρκεια ημιτελικό στην ιστορία του τουρνουά της Μελβούρνης.

Ο Ισπανός προηγήθηκε μάλιστα με 2-0 σετ, έφτασε δύο πόντους μακριά από τη νίκη στο τρίτο, αλλά ο Γερμανός αντεπιτέθηκε, αντέδρασε και πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν για να μείνει ζωντανός. Στο πέμπτο, ο Αλκαράθ νίκησε οριακά, αλλά και πάλι το δράμα δεν… έλειψε. Και αυτό γιατί ο Ισπανός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό και χρειάστηκε ιατρικό τάιμ άουτ, με τον Ζβέρεφ όμως να διαμαρτύρεται, υποστηρίζοντας ότι ο αντίπαλός του έπασχε από κράμπες, λόγος για τον οποίο ο κανονισμός δεν επιτρέπει ιατρικό break. Σε κάθε περίπτωση, ο Αλκαράθ έκλεισε το σετ με τέσσερα συνεχόμενα games και γνώρισε την απόλυτη αποθέωση.

Μύθος «Νόλε», έριξε στο καναβάτσο τον πρωταθλητή

Στον δεύτερο ημιτελικό πια, ο κόσμος της Μελβούρνης παρακολούθησε ένα… ταξίδι στον χρόνο. Παρότι ο κάτοχος του τροπαίου, Γιάνικ Σίνερ, ήταν το φαβορί, ο Σέρβος θρύλος έπαιξε τένις από τα παλιά, θυμίζοντας σε όλους ότι 24 Grand Slams και άπειρα ρεκόρ αργότερα, η κλάση του παραμένει αιώνια!

Ο 38χρονος μύθος, λύγισε τον αντίπαλό του με 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 μετά από ένα απίθανο ματς που κράτησε 4 ώρες και 9 λεπτά και στον μεγάλο τελικό κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ θα κυνηγήσει το 25ο, για να εδραιωθεί στην αιωνιότητα ως ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών. Με τη νίκη του αυτή, παράλληλα, έγινε και ο γηραιότερος που θα παίξει σε τελικό στη Μελβούρνη και το κατάφερε απέναντι σε έναν αντίπαλο κόντρα στον οποίο μετρούσε πέντε σερί ήττες και που άλλωστε προερχόταν από δύο διαδοχικές κούπες στο συγκεκριμένο τουρνουά.

Δύο… G.O.A.T σε έναν G.O.A.T τελικό

Για την ιστορία, αναφέρεται ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετρά… μόλις 10 τίτλους στο Australian Open σε ισάριθμες παρουσίες σε τελικό! Κοινώς, ο Σέρβος δεν έχει χάσει ποτέ σε τελικό, όμως αυτή τη φορά, κόντρα σε μια πραγματική μηχανή του τένις, θα πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του σε βαθμό που δεν το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Σημειώνεται επίσης πως αυτή είναι η πρώτη φορά που φτάνει σε τελικό major τουρνουά μετά το 2024 και το Wimbledon, όταν είχε χάσει από τον Κάρλος Αλκαράθ!

Ο τελικός της Κυριακής (1/2 – 10:30) δεν χωρά προγνωστικά, ωστόσο είναι δεδομένο πως όποιος αγαπά τον αθλητισμό και συγκεκριμένα το τένις και δεν κάτσει να τον παρακολουθήσει, θα χάσει πιθανότατα ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα όλων των εποχών!