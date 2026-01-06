Ξεκίνησε η νέα αγωνιστική σεζόν στο τένις, με τους κορυφαίους τενίστες και τις καλύτερες τενίστριες του κόσμου να μετρούν πλέον αντίστροφα για το Αυστραλιανό Όπεν.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται για μια ακόμα χρονιά στη Μελβούρνη, φέτος θα αρχίσει στις 18 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 1η Φεβρουαρίου με τον τελικό των ανδρών. Μια μέρα νωρίτερα (31/1) θα διεξαχθεί ο αντίστοιχος τελικός των γυναικών.

Σήμερα (6/1), οι διοργανωτές, μάλιστα, ανακοίνωσαν το χρηματικό έπαθλο του φετινού τουρνουά, το οποίο αγγίζει τα 111.5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας και θα είναι αυξημένο κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, που ήταν 96.5 εκατομμύρια.

Μέχρι και 19%

Οι αυξήσεις των χρηματικών επάθλων αφορούν όλους τους γύρους, ακόμα και τους τρεις της προκριματικής φάσης και φτάνουν ακόμα και στο +19% σε σχέση με τα αντίστοιχα που έλαβαν οι συμμετέχοντες στο Αυστραλιανό Όπεν του 2025.

Η μεγαλύτερη αύξηση αφορά το έπαθλο για τον νικητή και τη νικήτρια της διοργάνωσης, οι οποίοι θα λάβουν από 4.150.000 AUD, ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 2.380.000 ευρώ και είναι αυξημένο κατά 19% σε σχέση με πέρσι.

Ναι μεν, αλλά…

Παρά τις σημαντικές αυξήσεις που ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, το Αυστραλιανό Όπεν παραμένει το Grand Slam με τις χαμηλότερες αμοιβές, καθώς πέρσι οι νικητές στο Ρολάν Γκαρός πήραν από 2.55 εκατ. ευρώ, στο Γουίμπλεντον από 3.46 εκατ. ευρώ (3 εκατ. λίρες) και οι αντίστοιχοι στο US Open από 4.27 εκατ. ευρώ (5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ).

Αναλυτικά τα ποσά ανά γύρο σε δολάρια Αυστραλίας και η σχετική αύξηση σε σχέση με πέρσι:

Προκριματικά:

1ος γύρος: 40.500 AUD (16%)

2ος γύρος: 57.000 AUD (16%)

3ος γύρος: 83.500 AUD (16%).

Κυρίως ταμπλό:

1ος γύρος: 150.000 AUD (14%)

2ος γύρος: 225.000 AUD (13%)

3ος γύρος: 327.750 AUD (13%)

4ος γύρος: 480.000 AUD (14%)

Προημιτελικά: 750.000 AUD (13%)

Ημιτελικά: 1.250.000 AUD (14%)

Φιναλίστ: 2.150.000 AUD (13%)

Νικητής: 4.150.000 AUD (19%).