Ρήξη Τζόκοβιτς με την Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών (PTPA)
Ο Σέρβος σούπερ σταρ, Νόβακ Τζόκοβιτς αποχωρεί από τον οργανισμό που συνίδρυσε, επικαλούμενος σοβαρές διαφωνίες σε θέματα διαφάνειας και εκπροσώπησης
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε την οριστική του αποχώρηση από την Ένωση Επαγγελματιών Τενιστών (PTPA), τον οργανισμό που δημιουργήθηκε με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των παικτών, προκαλώντας αίσθηση στον κόσμο του τένις. Ο 38χρονος Σέρβος, κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam, γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω προσωπικής δήλωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας ότι η ρήξη οφείλεται σε «επίμονες ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια, τη διακυβέρνηση και τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπροσωπηθεί η φωνή και η εικόνα του».
Η PTPA ιδρύθηκε το 2021 από τον ίδιο τον Τζόκοβιτς και τον Καναδό Βάσεκ Πόσπισιλ, με φιλοδοξία να προσφέρει στους επαγγελματίες τενίστες μια πιο ανεξάρτητη και ισχυρή εκπροσώπηση, πέρα από τα παραδοσιακά όργανα της ATP και της WTA. Σήμερα, ο οργανισμός υποστηρίζει ότι εκπροσωπεί εκατοντάδες κορυφαίους παίκτες και παίκτριες παγκοσμίως. Παρ’ όλα αυτά, ο Σέρβος σταρ ξεκαθάρισε ότι η αρχική κοινή τους ιδέα έχει πλέον απομακρυνθεί από τις προσωπικές του αξίες.
Στη δήλωσή του, ο Τζόκοβιτς τόνισε πως παραμένει περήφανος για το όραμα με το οποίο ξεκίνησε η PTPA, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια πιο δυνατή και ανεξάρτητη φωνή των αθλητών. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η σημερινή κατεύθυνση του οργανισμού δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη λειτουργία, τη διαφάνεια και την εκπροσώπηση στον επαγγελματικό αθλητισμό.
Παρά τη σημαντική αυτή εξέλιξη εκτός γηπέδων, ο Τζόκοβιτς ξεκαθάρισε ότι η προσοχή του παραμένει στραμμένη στο τένις και στην οικογένειά του. Η αγωνιστική του χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή του σε τουρνουά προετοιμασίας πριν από το Australian Open. Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή συνέχεια στους παίκτες και σε όσους εμπλέκονται στην PTPA, υπογραμμίζοντας ότι για τον ίδιο «αυτό το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει».
