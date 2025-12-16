Την ευκαιρία να προπονηθεί με τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε ο Αριστοτέλης Θάνος. Ο Έλληνας τενίστας, Νο. 498 στην παγκόσμια κατάταξη, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Four Seasons και του κλαμπ 91 Athens Riviera και αντάλλαξε μπαλιές με τον Σέρβο.

Ο 24χρονος, μάλιστα, ανέβασε τη σχετική φωτογραφία στα social media και τη συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα: «Εκπληκτική εβδομάδα, κάνοντας προπονήσεις με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Four Seasons, καθώς προετοιμάζομαι για το 2026».

Δείτε τη φωτογραφία:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aristotelis Thanos (@aristotelis.thanos)

Ο Αριστοτέλης Θάνος ολοκλήρωσε μια εξαιρετική χρονιά, στην οποία ανέβασε επίπεδο το παιχνίδι του και κατέκτησε δύο τουρνουά Futures(Βαρνάμο και Γεντόφτε), επιπέδου 30.000 δολαρίων.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες ο θρυλικός Σέρβος, που όπως φαίνεται έχει εγκατασταθεί πλέον μόνιμα στην Ελλάδα, προπονήθηκε με τον Ραφαήλ Παγώνη.

Δείτε το βίντεο:

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προπονείται ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, όπου θα κάνει ντεμπούτο στο 250άρι τουρνουά της Αδελαΐδας.

Εκεί θα αγωνιστεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ενώ έχουν δηλώσει συμμετοχής μεταξύ άλλων οι: Τόμι Πολ, Τζακ Ντρέιπερ, Γίρι Λεχέτσκα και Ζοάο Φονσέκα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν πάει στην Αυστραλία, ο Σέρβος τενίστας θα περάσει λίγες ημέρες στο Ντουμπάι, όπου θα αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς.