Ο Αριστοτέλης Θάνος προπονήθηκε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς – «Εκπληκτική εβδομάδα» (pics+vid)
Μετά τον Ραφάηλ Παγώνη, προπονήθηκε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Αριστοτέλης Θάνος.
Την ευκαιρία να προπονηθεί με τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε ο Αριστοτέλης Θάνος. Ο Έλληνας τενίστας, Νο. 498 στην παγκόσμια κατάταξη, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Four Seasons και του κλαμπ 91 Athens Riviera και αντάλλαξε μπαλιές με τον Σέρβο.
Ο 24χρονος, μάλιστα, ανέβασε τη σχετική φωτογραφία στα social media και τη συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα: «Εκπληκτική εβδομάδα, κάνοντας προπονήσεις με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Four Seasons, καθώς προετοιμάζομαι για το 2026».
Δείτε τη φωτογραφία:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Αριστοτέλης Θάνος ολοκλήρωσε μια εξαιρετική χρονιά, στην οποία ανέβασε επίπεδο το παιχνίδι του και κατέκτησε δύο τουρνουά Futures(Βαρνάμο και Γεντόφτε), επιπέδου 30.000 δολαρίων.
Υπενθυμίζουμε ότι χθες ο θρυλικός Σέρβος, που όπως φαίνεται έχει εγκατασταθεί πλέον μόνιμα στην Ελλάδα, προπονήθηκε με τον Ραφαήλ Παγώνη.
Δείτε το βίντεο:
🚨
👀@DjokerNole hitting with 🇬🇷 🌟 Rafa Pagonis 🎾https://t.co/K2BGlh4eLr pic.twitter.com/sMUEOYsRrz
— TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) December 15, 2025
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προπονείται ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, όπου θα κάνει ντεμπούτο στο 250άρι τουρνουά της Αδελαΐδας.
Εκεί θα αγωνιστεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ενώ έχουν δηλώσει συμμετοχής μεταξύ άλλων οι: Τόμι Πολ, Τζακ Ντρέιπερ, Γίρι Λεχέτσκα και Ζοάο Φονσέκα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν πάει στην Αυστραλία, ο Σέρβος τενίστας θα περάσει λίγες ημέρες στο Ντουμπάι, όπου θα αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς.
