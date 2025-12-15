Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ποντάρει στην επιστήμη για το 25ο Grand Slam

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, στα 38 του χρόνια, συνεχίζει να αμφισβητεί τα φυσικά και αγωνιστικά όρια του επαγγελματικού τένις. Σε μια εποχή όπου η σκυτάλη της κυριαρχίας μοιάζει να έχει περάσει οριστικά στη νέα γενιά, με τον Γιάνικ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ να μοιράζονται και τα τέσσερα Grand Slams του 2025, ο Σέρβος θρύλος αρνείται να αποδεχτεί τον ρόλο του «παρατηρητή». Αντίθετα, επιλέγει έναν δρόμο που γνωρίζει καλά: την προσήλωση στη λεπτομέρεια, την επιστημονική προσέγγιση και τη συνεχή αναζήτηση του αγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η πιο πρόσφατη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ένταξη του δρα Μαρκ Κόβατς στο επιτελείο του. Ο Κόβατς δεν είναι απλώς ένας ακόμη γυμναστής ή σύμβουλος φυσικής κατάστασης. Πρόκειται για έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους ειδικούς παγκοσμίως στην πρόληψη τραυματισμών, τη βιομηχανική ανάλυση της κίνησης, την αποκατάσταση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης στο τένις. Με ακαδημαϊκό υπόβαθρο, αλλά και βιωματική γνώση του αθλήματος –υπήρξε πρωταθλητής τένις σε πανεπιστημιακό επίπεδο– ο Αμερικανός επιστήμονας συνδυάζει θεωρία και πράξη σε υψηλό επίπεδο.

Παράλληλα, είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της International Tennis Performance Association (ITPA), ενός οργανισμού που έχει διαμορφώσει παγκόσμια πρότυπα εκπαίδευσης και πιστοποίησης για την προπονητική φυσικής κατάστασης στο τένις. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει ακόμη διοικητικούς ρόλους σε κορυφαίες αθλητικές και επιχειρηματικές δομές, όπως η Gatorade, η PepsiCo και οι Cleveland Cavaliers του NBA. Η παρουσία του στο πλευρό του Τζόκοβιτς δείχνει ότι ο Σέρβος δεν αναζητά απλώς «συντήρηση», αλλά μια ολιστική επανεκκίνηση του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει το σώμα του ενόψει της σεζόν 2026.

Ο μεγάλος στόχος είναι ξεκάθαρος: το Australian Open και ο 25ος τίτλος Grand Slam, που θα τον απομονώσει στην κορυφή της ιστορίας του αθλήματος. Ήδη μετρά 24 majors, όσους και η Μάργκαρετ Κορτ συνολικά, ενώ στους άνδρες κατέχει μόνος του το ρεκόρ. Στη Μελβούρνη, όπου θα ταξιδέψει απευθείας από το Βελιγράδι μετά την Πρωτοχρονιά, θα φτάσει παράλληλα τις 81 συμμετοχές σε Grand Slams, ισοφαρίζοντας τους Ρότζερ Φέντερερ και Φελισιάνο Λόπες στο απόλυτο ρεκόρ της Open Era.

Η επιλογή Κόβατς δεν είναι τυχαία ούτε αποκομμένη από το παρελθόν. Ο Τζόκοβιτς έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι ίσως ο κορυφαίος «μαθητής» του σώματός του στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού. Η συνεργασία του με τον διατροφολόγο Ίγκορ Τσετόγεβιτς πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, που οδήγησε στη διάγνωση δυσανεξίας στη γλουτένη και τη λακτόζη και στην υιοθέτηση μιας αυστηρής διατροφής χωρίς γλουτένη, γαλακτοκομικά και επεξεργασμένη ζάχαρη, αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα του. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Σέρβος μεταμορφώθηκε σε μηχανή συνέπειας, αντοχής και πνευματικής καθαρότητας στα μεγάλα ματς.

Σήμερα, απέναντι σε δύο παίκτες σχεδόν δεκαπέντε χρόνια νεότερους, ο Τζόκοβιτς γνωρίζει ότι δεν μπορεί να τους ανταγωνιστεί μόνο με ένστικτο και εμπειρία. Χρειάζεται ακρίβεια, πρόληψη τραυματισμών, διαχείριση φόρτου και μέγιστη απόδοση σε περιορισμένα χρονικά «παράθυρα» μέσα στη σεζόν. Η επιστήμη γίνεται, για ακόμη μία φορά, ο σύμμαχός του.

Το ερώτημα δεν είναι αν ο Τζόκοβιτς μπορεί να ξανακερδίσει. Είναι αν μπορεί να ξαναεφευρεθεί. Και μέχρι σήμερα, κάθε φορά που αμφισβητήθηκε, απάντησε με τίτλους. Το 2026 προμηνύεται ως η τελευταία, ίσως, μεγάλη του πρόκληση – και ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να τη ζήσει μέχρι τέλους.