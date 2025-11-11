Ο Τζόκοβιτς πανηγυρίζει στην Ακρόπολη παρέα με… αγέλη σκυλιών Δαλματίας (pics)

Έναν εξαιρετικά ευρηματικό τρόπο βρήκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς για να πανηγυρίσει τον 101ο τίτλο της καριέρας του -αυτός που για τον Σέρβο θρύλο του τένις ήρθε φυσικά στην Αθήνα και το 250άρι τουρνουά «Hellenic Championship».

Μια μέρα μετά την κατάκτηση του τροπαίου, ο «Νόλε» ανέβηκε στην Ακρόπολη για να ποζάρει κρατώντας το τρόπαιο μπροστά στο διασημότερο μνημείο του πλανήτη. Μόνο που δεν του έφτανε αυτό! Για να γίνει η φωτογραφία… ακόμη λίγο πιο επική, αποφάσισε να την «πειράξει», προσθέτοντας ένα… τσούρμο σκύλους Δαλματίας, συνδυάζοντας φυσικά τον 101ο του τίτλο με τον τίτλο της διάσημης ταινίας κινουμένων σχεδίων της Ντίσνεϊ «Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας».

Όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα, μάλιστα, το μοντάζ ήταν εξαιρετικά πετυχημένο, με τον Τζόκοβιτς να φωτογραφίζεται με φόντο τον Ναό της Αθηνάς Νίκης, όντας… περιτριγυρισμένος από τους τετράποδους φίλους. Σε μια δεύτερη φωτογραφία που ανέβηκε και αυτή στο προφίλ του Σέρβου στο Instagram, αυτή τη φορά ποζάρει χαμογελαστός με το τρόπαιο στα χέρια και φόντο το Ηρώδειο.

Η πρωτοβουλία του Τζόκοβιτς προκάλεσε αμέσως ενθουσιασμό στο κοινό και στα social media, με τους Έλληνες φίλους του τένις να σχολιάζουν θετικά την ευρηματικότητα και την αγάπη του για τη χώρα, όπου πλέον ζει μόνιμα.

Δείτε τις σχετικές εικόνες…