Ο Τζόκοβιτς «τρελάθηκε» και έσκισε την μπλούζα του μετά την επική ανατροπή (vid)
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «τρελάθηκε» για τη σπουδαία νίκη και έσκισε την μπλούζα του μετά την κατάκτηση του Hellenic Championship.
Το τελευταίο διάστημα η Αθήνα κινούνταν στους ρυθμούς του Hellenic Championship που διεξαγόταν στο ΟΑΚΑ, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να είναι εν τέλει ο μεγάλος νικητής της διοργάνωσης.
Ο Σέρβος θρύλος του αθλήματος έκαμψε την αντίσταση του Λορέντσο Μουζέτι με 2-1 σετ στον μεγάλο τελικό και όπως ήταν λογικό ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.
Μόνο που ο «Νόλε» το… παράκανε λίγο από τη χαρά του και σε κάποια στιγμή έσκισε την μπλούζα του μέσα σε χειροκροτήματα από το κοινό που είχε βρεθεί στο γήπεδο.
Δείτε το βίντεο:
NOVAK DJOKOVIC 101 VECES CAMPEÓN 🏆 ‼
Djokovic jugó un partido en un altísimo nivel para ganarle en el 3ero por 7-5 a Musetti. Nole se transformó en el jugador más veterano en ganar un título ATP y quedó a 2 título de igualar a Roger Federer.pic.twitter.com/gWtKhGUjZe
— Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) November 8, 2025
