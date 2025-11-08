Ο Τζόκοβιτς «τρελάθηκε» και έσκισε την μπλούζα του μετά την επική ανατροπή (vid)

Το τελευταίο διάστημα η Αθήνα κινούνταν στους ρυθμούς του Hellenic Championship που διεξαγόταν στο ΟΑΚΑ, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να είναι εν τέλει ο μεγάλος νικητής της διοργάνωσης.

Ο Σέρβος θρύλος του αθλήματος έκαμψε την αντίσταση του Λορέντσο Μουζέτι με 2-1 σετ στον μεγάλο τελικό και όπως ήταν λογικό ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Μόνο που ο «Νόλε» το… παράκανε λίγο από τη χαρά του και σε κάποια στιγμή έσκισε την μπλούζα του μέσα σε χειροκροτήματα από το κοινό που είχε βρεθεί στο γήπεδο.

Δείτε το βίντεο: