Επική ανατροπή, τίτλος και αποθέωση για τον Τζόκοβιτς (2-1, vid)

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που διήρκησε 3 ώρες, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκαμψε την αντίσταση του Λορέντζο Μουσέτι στον τελικό του τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο Telekom Center Athens και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ένα σπουδαίο παιχνίδι, το οποίο απόλαυσαν περίπου 15 χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να γυρίζει τούμπα το παιχνίδι και να φτάνει στον τίτλο με 4-6, 6-3, 7-5.

Αυτός ήταν ο 2ος στη φετινή σεζόν για τον Τζόκοβιτς, μετά τη Γενεύη, αλλά και 100ος συνολικά στην καριέρα του, με τον Νόβακ μάλιστα να γράφει ιστορία, καθώς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία πρωταθλητής ΑΤΡ διοργάνωσης (σ.σ σε ηλικία 38 ετών και 5 μηνών) από το 1977 και τον Κεν Ρόσγουελ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Ο Μουσέτι ξεκίνησε καλύτερα τον τελικό και με μπρέικ στο 3ο γκέιμ προηγήθηκε με 2-1. Στη συνέχεια ο Ιταλός κράτησε το σερβίς του και με 6-4 έκανε το 1-0 στα σετ.

Το δεύτερο σετ ήταν ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το 4-3. Σε εκείνο το σημείο ο Νόβακ βρήκε το μπρέικ που έψαχνε και έκανε το 5-3. Λίγο αργότερα ο Τζόκοβιτς σέρβιρε καλά και με 6-3 έστειλε το ματς σε τρίτο σετ.

Ο Σέρβος «χτύπησε» πρώτος στο τρίτο σετ και με μπρέικ στο 3ο γκέιμ προηγήθηκε με 2-1. Ο Ιταλός όμως δεν τα παράτησε. Απάντησε στο 6ο γκέιμ με μπρέικ και ισοφάρισε σε 3-3. Δεν κατάφερε ωστόσο να υπερασπιστεί το σερβίς του, με τον Τζόκοβιτς να κάνει νέο μπρέικ για το 4-3. Στο 10ο γκέιμ ο Σέρβος μάλιστα σέρβιρε για τη νίκη, αλλά ο Μουσέτι έκανε μπρέικ και ισοφάρισε σε 5-5, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του. Ο Νόβακ με νέο μπρέικ έκανε το 6-5 και λίγο αργότερα σέρβιρε για το 7-5 και το 2-1 που του έδωσε τον τίτλο.