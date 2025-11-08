Επική ανατροπή, τίτλος και αποθέωση για τον Τζόκοβιτς (2-1, vid)
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με ανατροπή 2-1 του Λορέντζο Μουσέτι και κατέκτησε τον τίτλο στην Αθήνα.
Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που διήρκησε 3 ώρες, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκαμψε την αντίσταση του Λορέντζο Μουσέτι στον τελικό του τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο Telekom Center Athens και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο.
Ένα σπουδαίο παιχνίδι, το οποίο απόλαυσαν περίπου 15 χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να γυρίζει τούμπα το παιχνίδι και να φτάνει στον τίτλο με 4-6, 6-3, 7-5.
Αυτός ήταν ο 2ος στη φετινή σεζόν για τον Τζόκοβιτς, μετά τη Γενεύη, αλλά και 100ος συνολικά στην καριέρα του, με τον Νόβακ μάλιστα να γράφει ιστορία, καθώς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία πρωταθλητής ΑΤΡ διοργάνωσης (σ.σ σε ηλικία 38 ετών και 5 μηνών) από το 1977 και τον Κεν Ρόσγουελ.
He’s done it again 🏆@DjokerNole #HellenicChampionship pic.twitter.com/CXAIUSTI4h
— Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2025
Η εξέλιξη της αναμέτρησης:
Ο Μουσέτι ξεκίνησε καλύτερα τον τελικό και με μπρέικ στο 3ο γκέιμ προηγήθηκε με 2-1. Στη συνέχεια ο Ιταλός κράτησε το σερβίς του και με 6-4 έκανε το 1-0 στα σετ.
Το δεύτερο σετ ήταν ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το 4-3. Σε εκείνο το σημείο ο Νόβακ βρήκε το μπρέικ που έψαχνε και έκανε το 5-3. Λίγο αργότερα ο Τζόκοβιτς σέρβιρε καλά και με 6-3 έστειλε το ματς σε τρίτο σετ.
Ο Σέρβος «χτύπησε» πρώτος στο τρίτο σετ και με μπρέικ στο 3ο γκέιμ προηγήθηκε με 2-1. Ο Ιταλός όμως δεν τα παράτησε. Απάντησε στο 6ο γκέιμ με μπρέικ και ισοφάρισε σε 3-3. Δεν κατάφερε ωστόσο να υπερασπιστεί το σερβίς του, με τον Τζόκοβιτς να κάνει νέο μπρέικ για το 4-3. Στο 10ο γκέιμ ο Σέρβος μάλιστα σέρβιρε για τη νίκη, αλλά ο Μουσέτι έκανε μπρέικ και ισοφάρισε σε 5-5, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του. Ο Νόβακ με νέο μπρέικ έκανε το 6-5 και λίγο αργότερα σέρβιρε για το 7-5 και το 2-1 που του έδωσε τον τίτλο.
- Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
- Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
- Αναστάτωση στα Χανιά: Μεγάλο μπαλκόνι κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης, ζημιές σε οχήματα και κατάστημα
- Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
- Συνελήφθη αξιωματικός του Λιμενικού στον Βόλο για ερωτικές πράξεις με ανήλικους Ρομά έναντι χρημάτων
- Ο Τζόκοβιτς «τρελάθηκε» και έσκισε την μπλούζα του μετά την επική ανατροπή (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις