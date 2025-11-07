Τζόκοβιτς: «Ένδειξη σεβασμού προς την Ελλάδα να μάθω ελληνικά» (vid)

Ο Σέρβος θρύλος του παγκόσμιου τένις μιλώντας λίγο αργότερα σε Σέρβους δημοσιογράφους, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδειξε την πρόθεση να μάθει καλά ελληνικά τονίζοντας πως αυτό αποτελεί ένδειξη σεβασμού προς την χώρα.

«Δεν έχω το λεξιλόγιο που χρειάζεται για μια συζήτηση», είπε αρχικά ο 38χρονος, κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών κατά πολλούς και συνέχισε: «Είναι μόνο μερικές λέξεις. Υπάρχουν μερικές βασικές εκφράσεις: «Τι κάνεις;», «Καλά, ευχαριστώ», «Καλημέρα». Αγαπώ την Ελλάδα και με αυτή την έννοια έχω μάθει λίγα. Πιστεύω ότι είναι στοιχειώδης ένδειξη σεβασμού προς τον οικοδεσπότη, στην προκειμένη περίπτωση τους Έλληνες, που είναι οικοδεσπότες μου και της οικογένειάς μου. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προσπαθείς να έρθεις πιο κοντά στους ανθρώπους. Κάποια μέρα, αν έχω τον χρόνο και τη γνώση, θα ήθελα να μπορώ να κάνω μια συζήτηση στα ελληνικά, γιατί αγαπώ τις γλώσσες. Εξαρτάται από το πόσο χρόνο θα περνάω εδώ, αυτό μάλλον θα επηρεάσει το πόσο θα μάθω».

Για την παρουσία ολόκληρης της οικογένειάς του στην Αθήνα σχολίασε: «Είναι η πρώτη φορά που είμαστε όλοι εδώ. Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία. Ίσως τελευταία φορά στη Σερβία. Είναι πραγματικά ωραίο συναίσθημα. Αυτές είναι οι στιγμές που έχουν σημασία και μένουν στη μνήμη. Αυτές είναι οι στιγμές που περνάς με τους πιο κοντινούς ανθρώπους στη ζωή σου. Ο Μάρκο (σ.σ. ο μικρότερος αδερφός του) με εξέπληξε. Ήξερα ότι ερχόταν, αλλά δεν ήξερα ότι θα έρθει στο γήπεδο. Μιλήσαμε για κάποια πράγματα σχετικά με το τένις. Ζει στην Ισπανία κι εμείς όχι, οπότε δεν βλεπόμαστε συχνά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε όλοι εδώ».