Αταμάν: «Τιμή να φιλοξενήσουμε τον Τζόκοβιτς στο σπίτι των πρωταθλητών, το ΟΑΚΑ»
Ο Εργκίν Αταμάν δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τόνισε πως ήταν τιμή του που τον φιλοξένησε στο σπίτι του Παναθηναϊκού
- Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
- Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
- Ζω μόνο για τον γιο μας: Ο Τομ Φορντ μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του συζύγου του το 2021
- Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Τετ-α-τετ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς είχε ο Εργκίν Αταμάν το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) στο Telekom Center Athens μετά την αναμέτρησή του με Χάνφμαν στα ημιτελικά του Hellenic Championship.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμαν, στα social media δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες του με τον θρυλικό τενίστα. Οι δυο τους αντάλλαξαν φανέλες και ο Τούρκος κόουτς τόνισε πως ήταν τιμή του που φιλοξένησε έναν από τον κορυφαίο όλων των εποχών στο σπίτι των πρωταθλητών.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Αταμάν:
«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία στο σπίτι των πρωταθλητών, το ΟΑΚΑ, και να γίνω μάρτυρες της νίκης του. Του εύχομαι καλή τύχη για τον αυριανό τελικό».
Για την ιστορία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε στα δύο σετ τον Γιάνικ Χάνφμαν και έτσι πήρε την πρόκριση στον τελικό του Hellenic Championship.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Ο Γκουαρντιόλα έφτασε τους 1000 αγώνες στην καριέρα του: «Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος μου…»
- Τι αποκαλύπτουν για το NBA Europe: «Η Γαλάτασαραϊ θα είναι η πρώτη τούρκικη ομάδα που θα λάβει μέρος…»
- Μπαρτζώκας: «Όλοι έπαιξαν καλή άμυνα στην τελευταία περίοδο – Σημαντικός ο Μιλουτίνοφ»
- Μπαρτσελόνα-Ρεάλ 92-101: Ο φοβερός Λάιλς έκανε τη διαφορά στο clasico
- Τι είπε ο Ομπράντοβιτς για την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Κάναμε λάθη – Πρέπει να ξαναδώ μερικά πράγματα»
- Χάαλαντ: «Μισώ να είμαι οφσάιντ»! – Φέτος δεν έχει βγει ούτε μια φορά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις