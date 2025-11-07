Αταμάν: «Τιμή να φιλοξενήσουμε τον Τζόκοβιτς στο σπίτι των πρωταθλητών, το ΟΑΚΑ»

Τετ-α-τετ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς είχε ο Εργκίν Αταμάν το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) στο Telekom Center Athens μετά την αναμέτρησή του με Χάνφμαν στα ημιτελικά του Hellenic Championship.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμαν, στα social media δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες του με τον θρυλικό τενίστα. Οι δυο τους αντάλλαξαν φανέλες και ο Τούρκος κόουτς τόνισε πως ήταν τιμή του που φιλοξένησε έναν από τον κορυφαίο όλων των εποχών στο σπίτι των πρωταθλητών.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Αταμάν:

«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία στο σπίτι των πρωταθλητών, το ΟΑΚΑ, και να γίνω μάρτυρες της νίκης του. Του εύχομαι καλή τύχη για τον αυριανό τελικό».

Για την ιστορία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε στα δύο σετ τον Γιάνικ Χάνφμαν και έτσι πήρε την πρόκριση στον τελικό του Hellenic Championship.