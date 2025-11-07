Τζόκοβιτς για το Ολυμπιακός – Παρτιζάν: «Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλει να... ξεμπερδέψει νωρίς με τον ημιτελικό του Hellenic Championship ώστε στη συνέχεια να πάει στο ΣΕΦ για να δει το Ολυμπιακός - Παρτιζάν!
Μπορεί να ετοιμάζεται για τον ημιτελικό του «Hellenic Championship» απέναντι στον Γιανίκ Χάνφμαν, ωστόσο ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει στο μυαλό του και το μπάσκετ.
Ο Σέρβος αστέρας του τένις θα αγωνιστεί στις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) στο «Telekom Center Athens» για μία θέση στον τελικό του πρώτου τουρνουά της Αθήνας μετά από 31 χρόνια και ελπίζει να μπορέσει να παρευρεθεί στο ΣΕΦ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν, λίγες ώρες αργότερα (21:15), για την 9η αγωνιστική της Euroleague.
Τζόκοβιτς: «Θα είναι ένας μεγάλος αγώνας»
«Δεν ξέρω ακόμα αν θα πάω. Εξαρτάται από το πώς θα αισθάνομαι, αν θα κερδίσω ή θα χάσω, πόσο θα διαρκέσει το ματς και πόσο χρόνο θα χρειαστώ για αποκατάσταση. Αλλά θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί. Όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Παρτιζάν έρχεται — θα είναι ένας μεγάλος αγώνας» δήλωσε ο «Νόλε», ο οποίος είναι γνωστός φίλος του Ερυθρού Αστέρα, ωστόσο βάζει πρώτα τη χώρα του και θα στηρίξει τον μεγάλο αντίπαλο της ομάδας.
Συγκεκριμένα, ο Τζόκοβιτς δήλωσε: «Πάντα υποστηρίζω τις σερβικές ομάδες, χωρίς καμία αμφιβολία. Είμαι οπαδός του Ερυθρού Αστέρα, αλλά η Παρτίζαν είναι το νούμερο δύο για μένα, όποιον κι αν αντιμετωπίζει».
