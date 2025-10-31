Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό
«Στο πόδι» σηκώθηκε το ΣΕΦ για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν για ακόμη μία φορά τον θρυλικό τενίστα, ο οποίος βρίσκεται ξανά στο φαληρικό στάδιο, έχοντας παρακολουθήσει και πριν από δύο μέρες το ματς των Πειραιωτών απέναντι στη Μονακό.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο «Νόλε» ενώθηκε για ακόμη μία φορά με τον κόσμο της ομάδας, αφού τραγούδησε μαζί τους το κοινό σύνθημα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, κάτι που έκανε ξανά τόσο στο προηγούμενο ματς των ερυθρόλευκων όσο και σε αγώνα του Ερυθρού Αστέρα στη Σερβία.
