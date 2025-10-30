Τζόκοβιτς: «Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι τρομεροί σύλλογοι – Λατρεύω να βλέπω Euroleague»
Δείτε όσα είπε ο Νόβακ Τζόκοβιτς για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τη διαμονή του στην Ελλάδα
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση στο ΣΕΦ, είχε τα καλύτερα να πει για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ενώ τόνισε πως λατρεύει να παρακολουθεί τη Euroleague.
Ακόμη, ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας αναφέρθηκε στο ΑTP που θα φιλοξενήσει η Αθήνα, αλλά και στη διαμονή του στην Ελλάδα, ενώ ο Τζόκοβιτς δεν γινόταν να μην αναφερθεί και στους δύο Έλληνες τενίστες, τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τζόκοβιτς στη Nova:
«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε μία χώρα και πόλη που αγαπάω. Οι Σέρβοι και οι Έλληνες ιστορικά ήταν πάντα κοντά. Είμαστε στην πόλη του αθλητισμού. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι τρομεροί σύλλογοι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τώρα έχουμε και το τένις.
Νομίζω η Αθήνα θα φιλοξενήσει ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια. Είμαι όλοι ενθουσιασμένοι. Προφανώς ο Τσιτσιπας και η Σάκκαρη έφεραν επιτυχίες στο τένις τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αυτή η χώρα και η πόλη αξίζουν να διοργανώσουν ένα τουρνουά. Ανυπομονώ. Κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι έτοιμος να παίξω το καλύτερό μου τένις.
Χθες ήμουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σήμερα στου Ολυμπιακού. Είναι η πρώτη φορά. Λατρεύω το μπάσκετ, είναι το μεγαλύτερο άθλημα στη χώρα μου. Λατρεύω να παρακολουθώ μπάσκετ και ειδικά τη Euroleague».
