«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ και έγινε «ένα» με τον κόσμο της ομάδας, αφού τραγούδησε μαζί τους το κοινό σύνθημα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Η κάμερα κατά την διάρκεια του αγώνα απαθανάτισε τον θρυλικό τενίστα, ο οποίος τραγούδησε ξανά, «τρελαμένος», μαζί με τους φιλάθλους το σύνθημα των ερυθρόλευκων, όπως είχε κάνει και πριν από λίγες ημέρες σε ματς του Ερυθρού Αστέρα στη Σερβία.

Δείτε το βίντεο